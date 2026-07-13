Colombia

Capturados en Medellín enlaces de carteles internacionales que eran buscando por los EE.UU. por concierto para delinquir y tráfico de estupefacientes

El ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, destacó la colaboración internacional y alentó a la ciudadanía a denunciar actividades ilícitas para continuar debilitando las estructuras del crimen organizado

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Pedro Arnulfo Sánchez anunció golpe a redes transnacionales con detención de dos presuntos narcos en Medellín - crédito @PedroSanchezCol/X

Un operativo conjunto de la Policía Nacional de Colombia, la Fiscalía General de la Nación y la DEA permitió la captura en Medellín de dos presuntos enlaces de carteles internacionales de narcotráfico. Así lo informó el ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, el 12 de julio de 2026, quien destacó la importancia de este resultado para la seguridad del país y de la región.

Las autoridades detuvieron a alias Mono, señalado como responsable de las finanzas y la coordinación de operaciones de tráfico de drogas dentro del grupo delincuencial Los Chivos, y notificaron con fines de extradición a alias Menor, identificado como cabecilla de esa organización.

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Ambos sujetos eran requeridos por la justicia de Estados Unidos bajo cargos de concierto para delinquir, conspiración para distribuir cocaína y tráfico internacional de estupefacientes.

Según explicó Sánchez, los capturados funcionaban como “enlaces directos con organizaciones criminales de México, Panamá, Puerto Rico, República Dominicana y Estados Unidos”.

Capturaron en Medellín a dos enlaces de carteles internacionales tras operativo de la Policía y la DEA - crédito @PedroSanchezCol/X
Capturaron en Medellín a dos enlaces de carteles internacionales tras operativo de la Policía y la DEA - crédito @PedroSanchezCol/X

El ministro aseguró que esta acción representa un golpe a las redes transnacionales del narcotráfico, pues debilita su capacidad logística y sus mecanismos de coordinación internacional.

“Con este resultado golpeamos las redes transnacionales del narcotráfico, debilitando su capacidad logística, financiera y de coordinación internacional”, señaló el funcionario.

El ministro emitió un reconocimiento público a los integrantes de la Policía Nacional y resaltó la cooperación internacional con la DEA. “Mi reconocimiento a nuestros policías y a la cooperación con la DEA por este contundente resultado en defensa de la seguridad de Colombia y de la región”, expresó.

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Las autoridades reiteraron la invitación a la ciudadanía para denunciar actividades criminales, así como el número 141 para reportar casos de reclutamiento infantil.

“El Estado somos todos… y los buenos somos más”, concluyó el ministro Pedro Arnulfo Sánchez en su pronunciamiento en su red social de X, enfatizando la importancia de la colaboración social para combatir el crimen organizado.

Operativo conjunto desarticuló red de narcotráfico en Medellín - crédito @PedroSanchezCol/X
Operativo conjunto desarticuló red de narcotráfico en Medellín - crédito @PedroSanchezCol/X

Detenidos en Santa Marta seis miembros de red de narcotráfico con nexos internacionales

Una operación coordinada por la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijín), en colaboración con la Fiscalía General de la Nación y la Agencia de Control de Drogas (DEA) de Estados Unidos, permitió la captura de seis presuntos integrantes de una red dedicada al tráfico internacional de clorhidrato de cocaína en Santa Marta.

Los detenidos están solicitados en extradición por la Corte Distrital del Estado de Ohio, que los requiere por cargos relacionados con el envío de cargamentos de droga hacia territorio norteamericano.

Según explicó la Dijín, la organización desmantelada mantenía alianzas directas con las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (Acsn), señaladas como el principal grupo armado criminal en Magdalena y La Guajira. Este apoyo garantizaba respaldo logístico y protección durante el transporte de la droga.

Las investigaciones, iniciadas en 2024, revelaron que los envíos se realizaban mediante aeronaves privadas que partían del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Santa Marta, aprovechando la colaboración de trabajadores con acceso a zonas restringidas. La infiltración de un agente encubierto y el uso de fuentes humanas permitieron documentar la estructura jerárquica de la red.

La Dijín, la Fiscalía y la DEA capturaron en Santa Marta a seis presuntos miembros de una red de tráfico internacional de clorhidrato de cocaína - crédito Dijín
La Dijín, la Fiscalía y la DEA capturaron en Santa Marta a seis presuntos miembros de una red de tráfico internacional de clorhidrato de cocaína - crédito Dijín

Entre los capturados figura alias Barbas, identificado como responsable de la producción y logística, y alias Conde, supervisor de seguridad aeroportuaria, quien facilitaba el paso clandestino de los cargamentos.

“Esta operación no solo afecta las rentas ilícitas de los grupos armados ilegales, sino que envía un mensaje claro de contundencia contra el narcotráfico y la corrupción interna”, destacó la Dijín.

El proceso investigativo permitió vincular a la estructura criminal con la llamada Operación Ohio, en la que se incautaron 40 kilogramos de cocaína y se capturó a tres personas en flagrancia. Además de rutas hacia Estados Unidos, se detectaron conexiones con puertos europeos y el uso de cruceros turísticos para el tránsito de estupefacientes.

Los seis capturados quedaron a disposición de la Fiscalía, mientras avanzan los trámites de extradición. Las autoridades confirmaron que la investigación sigue abierta para identificar más colaboradores y determinar la posible participación de otros implicados.

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