Colombia

Ana Lucía Domínguez reveló el secreto de su relación con Jorge Cárdenas tras 19 años de matrimonio: “Que la distancia nunca gane”

La colombiana detalló que ambos llegaron a frenar proyectos y moverse de país para acompañarse, una decisión que, según explicó, les permitió cuidar el vínculo durante casi dos décadas juntos

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Ana Lucía Domínguez cumple 15 años de matrimonio con Jorge Cárdenas en 2023 (Foto: @analuciado/Instagram)
Ana Lucía Domínguez cumple 15 años de matrimonio con Jorge Cárdenas en 2023 (Foto: @analuciado/Instagram)

Ana Lucía Domínguez explicó que la clave de su matrimonio con Jorge Cárdenas fue evitar las separaciones, incluso por trabajo.

En una entrevista para el matutino Hoy día, de Telemundo, la actriz colombiana recordada por su participación en producciones como Pasión de gavilanes, Señora Acero y Perro amor, contó que lleva 19 años casada y dijo que “me siento como, como si me hubiera casado hace muy poquito”.

En medio de la conversación, la también empresaria y creadora de contenido se refirió a la manera en la que ha conseguido que su relación con el también actor y empresario perdure con el paso del tiempo.

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“Que nunca nos hemos separado, ni siquiera para un viajecito: ‘Ay, es que me voy a ir a grabar una novela’. No, no, no. Tú te vas conmigo, yo me voy contigo”, afirmó la actriz al ser consultada por cómo sostuvo la relación con el paso del tiempo.

Ana Lucía Domínguez y Jorge Cárdenas
La relación de los actores inició como sacada de una escena de novela -crédito @analuciado/Instagram

Domínguez sostuvo que la distancia abre espacio a problemas: “Eso que nos vamos y nos distanciamos, ahí es donde uno da papaya pa’ que pasen cosas. Entonces, yo creo que lo importante cuando uno se casa, es pa’ estar juntos”.

Cómo organizaron la relación

Ante la pregunta sobre cómo compatibilizar esa decisión con las exigencias laborales, la actriz planteó que “hay un equilibrio”, después de que una de las voces en el estudio mencionara la necesidad de un “balance”.

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En ese punto, la actriz dijo que el vínculo se sostiene con “la confianza, la comunicación” y mencionó que la tecnología ayuda: “Ahorita con… las redes sociales, con el FaceTime, con el WhatsApp, con todo podemos estar comunicados”.

Los acuerdos por trabajo

En las instantáneas se dejó ver de viaje a Ronda, Andalucía, España junto a su esposo Jorge Cárdenas y su hija Luciana - crédito @analuciado/Instagram
En las instantáneas se dejó ver de viaje a Ronda, Andalucía, España junto a su esposo Jorge Cárdenas y su hija Luciana - crédito @analuciado/Instagram

La actriz también dio ejemplos de cómo organizaron sus proyectos para evitar estar lejos. “Él es actor”, y aseguró que cuando ella estaba en México, él dejaba de hacer su proyecto en Colombia y la acompañaba, según relató en el medio antes citado.

La dinámica, explicó Domínguez, fue recíproca: “Ya después yo sacrificaba mi proyecto y lo acompañaba. Es la única manera”. Y completó su idea al señalar que el objetivo es “unirse con la pareja”.

La decisión de ser madre a los 40 cambió su vida

La decisión de Ana Lucía Domínguez de convertirse en madre a los 40 años fue el resultado de una larga preparación y de cambios sostenidos en su estilo de vida. Según relató en una entrevista con Eva Rey, la actriz venía postergando la maternidad desde su matrimonio con Jorge Cárdenas en 2008, priorizando otras experiencias personales y profesionales.

Después de cumplir los 30, Domínguez inició un proceso guiado por su mentora Vanessa Navarro, quien la orientó sobre la importancia de cuidar su salud si quería ser madre en la madurez. Durante años, la actriz adoptó rutinas saludables: mejoró su alimentación, aprendió a hidratarse adecuadamente y priorizó el descanso, lo que, según ella, fortaleció su organismo para afrontar el embarazo cuando finalmente lo decidió.

La actriz no para de compartir fotos con su bebé Luciana - crédito @analuciado/Instagram
La actriz no para de compartir fotos con su bebé Luciana - crédito @analuciado/Instagram

El momento clave llegó al celebrar su cumpleaños número 40, cuando pidió convertirse en madre. Domínguez afirmó que su cuerpo estaba plenamente preparado y que el embarazo de su hija Luciana se desarrolló sin complicaciones. “Mi cuerpo estaba tan preparado que, cuando yo tomé la decisión, gracias a Dios no fue difícil”, expresó durante la conversación.

La actriz y su esposo vivieron el nacimiento de Luciana como la realización de un sueño largamente esperado. Sin embargo, la experiencia del primer año de crianza, especialmente la falta de sueño, ha hecho que Domínguez dude sobre la posibilidad de buscar un segundo hijo.

“Físicamente yo me siento lista y preparada para tener otro bebé, pero mentalmente no, porque el primer año con Luciana fue muy duro el tema del sueño”, reconoció.

Además, contó que durante el embarazo y el posparto, la familia se mantuvo unida y enfocada en el bienestar de la recién nacida.

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