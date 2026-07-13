Colombia

Exasesor denunció a Angie Rodríguez, directora del Fondo Adaptación, quien lo acusó de tratar de envenenarla: “Han generado consecuencias”

Miguel Ospino, a través de su abogado, indicó que las declaraciones de la directora de Fondo Adaptación han afectado a su familia, su seguridad y su honra, razón por la cual decidió acudir a la justicia

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Angie Rodríguez - crédito Cristian Bayona/Colprensa/Captura de pantalla
Miguel Ospino afirmó que acudió a la Fiscalía General de la Nación para solicitar una investigación sobre las declaraciones hechas por la exdirectora del Dapre a medios de comunicación - crédito Cristian Bayona/Colprensa/Captura de pantalla

La directora de Fondo Adaptación, Angie Rodríguez, presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación por el delito de tentativa de homicidio contra Miguel Ospino, exasesor del Fondo Adaptación.

En su acusación, Rodríguez señaló que Ospino le habría suministrado sustancias desconocidas de manera reiterada y habría vendido información confidencial del Gobierno a grupos de la oposición.

Por este motivo, el exasesor del Fondo Adaptación informó, por medio de su abogado, Miguel González Sánchez, que presentó una denuncia penal contra Rodríguez por los delitos de falsa denuncia y fraude procesal.

“En calidad de apoderado del señor MIGUEL ÁNGEL OSPINO, informo a la opinión pública que hemos presentado denuncia penal por el presunto delito de falsa denuncia y fraude procesal en contra de ANGIE LIZETH RODRÍGUEZ FAJARDO, (Ex Directora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República -DAPRE-), con ocasión de los graves señalamientos formulados en contra de mi representado a través de distintos medios de comunicación, donde lo menciona como presunto autor de actos de “envenenamiento” en su contra", se lee en el comunicado.

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Miguel Ospino - crédito @MigueGonzalez28/X
Miguel Ospino informó, por medio de su abogado, Miguel González Sánchez, que presentó una denuncia penal contra Rodríguez por los delitos de falsa denuncia y fraude procesal - crédito @MigueGonzalez28/X

Miguel Ospino afirmó que acudió a la Fiscalía General de la Nación para solicitar una investigación sobre las declaraciones hechas por la exdirectora del Dapre a medios de comunicación, las cuales, según él, no cuentan con sustento probatorio.

“La denuncia tiene como propósito que la Fiscalía adelante una investigación objetiva, integral e imparcial de los hechos, a fin de establecer la inexistencia de sustento probatorio frente a las acusaciones formuladas”, se lee en el documento.

Según el texto, las declaraciones de Angie Rodríguez han afectado a su familia, su seguridad y su honra, razón por la cual decidió acudir a la justicia.

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“Los reiterados señalamientos de los que ha sido objeto mi representado son un claro hostigamiento, y han generado consecuencias en su esfera personal, familiar y en su seguridad”, precisó el abogado.

El abogado de Miguel Ospino, exasesor del Fondo Adaptación, expresó que continuarán recurriendo a los mecanismos legales para esclarecer las declaraciones de Angie Rodríguez, con el objetivo de que “prevalezca la verdad”.

Angie Lizeth Rodríguez fue ratificada como directora del Dapre. En días anteriores estuvo presente en reuniones oficiales - crédito @DapreCol/X
Miguel González Sánchez expresó que continuarán recurriendo a los mecanismos legales para esclarecer las declaraciones de Angie Rodríguez, con el objetivo de que “prevalezca la verdad” - crédito @DapreCol/X

“Finalmente, reiteramos nuestro interés en acudir a los mecanismos legales previstos por el ordenamiento jurídico para que los hechos sean plenamente esclarecidos y prevalezca la verdad (sic)”, se lee en el comunicado.

En su cuenta oficial de X, el abogado Miguel González Sánchez afirmó que las declaraciones de la exdirectora del Dapre solo tienen como objetivo “desviar la atención de su mala gestión en el cargo”

“Angie Rodríguez, ex directora del DAPRE ha utilizado los medios de comunicación para mentir y acusar de forma irresponsable a mi cliente Miguel Ospino sobre un supuesto “envenenamiento” en su contra, esto con el único fin de desviar la atención de su mala gestión en el cargo y las irregularidades que se presentaron durante su periodo en esa cartera (sic)“, indicó.

Por este motivo, señaló que a penas tuvieron conocimiento de las declaraciones de la directora de Fondo Adaptación decidieron interponer la denuncia ante la Fiscalía por los delitos de fraude procesal y falsa denuncia

“Tan pronto tuvimos conocimiento de su proceder, interpusimos denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación por los delitos de fraude procesal y falsa denuncia (sic)”, expresó.

El abogado de Miguel Ospino señaló que iban a esperar los avances de la investigación, sin embargo cambiaron de decisión por las recientes declaraciones de Angie Rodríguez.

Miguel Ospino - crédito @MigueGonzalez28/X
El abogado de Miguel Ospino señaló que iban a esperar los avances de la investigación, sin embargo cambiaron de decisión por las recientes declaraciones de Angie Rodríguez - crédito @MigueGonzalez28/X

“Teníamos pensado esperar avances en la investigación por parte de las autoridades, sin embargo por el reiterado hostigamiento de su parte, procedemos a compartir a la opinión pública el siguiente comunicado (sic)”, puntualizó Miguel González Sánchez.

Según la revista Cambio, la funcionaria de 34 años lleva casi un mes apartada de su cargo debido a una severa crisis en su salud mental

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