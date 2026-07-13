Colombia

Iván Duque le pidió a Iván Cepeda renunciar a su curul en el Senado si no reconoce la victoria de Abelardo de la Espriella: “No más payasadas”

El exmandatario colombiano también calificó como ‘amenazas’ las declaraciones del excandidato presidencial, en la que planteó una serie de condiciones para legitimar los resultados electorales del 21 de junio

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Iván Duque lanzó críticas contra Iván Cepeda por su postura frente a las elecciones presidenciales de 2026 - crédito Colprensa
Iván Duque lanzó críticas contra Iván Cepeda por su postura frente a las elecciones presidenciales de 2026 - crédito Colprensa

Después de tres semanas desde que Abelardo de la Espriella salió vencedor en la segunda vuelta presidencial en Colombia, siguen las polémicas entorno a la elección del nuevo mandatario de los colombianos.

Iván Cepeda, su rival en la contienda electoral, manifestó su inconformidad con algunas polémicas que vinculan al futuro jefe de Estado como su doble nacionalidad o su papel como defensor del empresario barranquillero Alex Saab.

Ante ello, enfatizó en que, de no obtener las explicaciones justificadas de estos casos, así como una serie de peticiones que involucran la renuncia de la ciudadanía estadounidense por parte del abogado cordobés, no solo entraría en una desobediencia civil pacífica sino que desconocería la legitimidad de la elección de De la Espriella.

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Esto último ha generado diferentes reacciones en la clase política colombiana. Mientras que algunos respaldan la decisión del senador del Pacto Histórico, otros lo criticaron por su discurso, al considerar que había aceptado la curul de oposición en el Senado de la República, tras haber quedado en la segunda posición de las elecciones presidenciales.

El expresidente de Colombia Iván Duque propuso al senador del Pacto Histórico que desista de su curul otorgada por el Estatuto de Oposición - crédito EFE/Adriana Thomasa
El expresidente de Colombia Iván Duque propuso al senador del Pacto Histórico que desista de su curul otorgada por el Estatuto de Oposición - crédito EFE/Adriana Thomasa

Ese fue el caso de Iván Duque, expresidente de Colombia que, por medio de su cuenta de X, retó al hoy congresista para que aclare su posición frente a los resultados de las elecciones y, de llegar a mantener dicha postura, que desista de su fuero como legislador para el periodo entrante.

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En su escrito, el exmandatario entre 2018 y 2022 calificó las palabras de Cepeda como ‘payasadas’ y ‘amenazas’, y sostuvo que, si acepta su propuesta, podría adelantar su activismo político lejos del recinto legislativo.

“Si se acepta la curul en el Senado para el perdedor de la elección, se está reconociendo la Presidencia del ganador. Ya no más payasadas ni amenazas (...) si no reconocen la victoria del presidente electo, que no acepten la curul en el Congreso y hagan ‘oposición’ desde la calle”, escribió Duque en las redes sociales.

El expresidente insistió en que Iván Cepeda, de aceptar la curul de oposición, estaría reconociendo los resultados electorales - crédito @IvanDuque/X
El expresidente insistió en que Iván Cepeda, de aceptar la curul de oposición, estaría reconociendo los resultados electorales - crédito @IvanDuque/X

La respuesta de Iván Cepeda

Ante las sugerencias de diversos sectores sobre una posible renuncia de su curul en el Senado, el excandidato presidencial Iván Cepeda descartó esa opción y sostuvo que continuará con su trabajo legislativo como opositor en el Gobierno de Abelardo de la Espriella.

Según explicó a Caracol Radio, su posición no busca anular el relevo presidencial, sino cuestionar la legitimidad política del presidente electo.

Yo reconozco el ordenamiento legal y constitucional y lo defiendo precisamente. Y ese ordenamiento legal le va a permitir al señor De la Espriella posesionarse el día 7 de agosto. Así yo no lo reconozca en su legitimidad”, afirmó el senador a la emisora.

Iván Cepeda descartó renunciar a su curul en el Senado y afirmó que seguirá en la oposición - crédito REUTERS/Sergio Acero
Iván Cepeda descartó renunciar a su curul en el Senado y afirmó que seguirá en la oposición - crédito REUTERS/Sergio Acero

Así mismo, el congresista recordó que en las elecciones del 21 de junio obtuvo más de 12 millones de votos y que la diferencia frente al ganador fue inferior a 250.000 sufragios. Con ese resultado, insistió, conserva el derecho a ocupar una curul por el Estatuto de Oposición, la Ley 1909 de 2018.

El exaspirante presidencial también respondió que no ve lógica ni base constitucional para dejar el escaño que le corresponde como segundo en la elección presidencial.

“Si la ley me da a mí el derecho por haber obtenido cerca de 13 millones de votos, casi la mitad de lo que fue contado en las urnas, con todos los problemas que hemos aquí señalado, me dan la posibilidad de ejercer la oposición, ¿por qué no debo hacerlo? Ese no es un razonamiento que tenga ninguna lógica ni ningún sustento constitucional”, dijo.

Cepeda pidió que Abelardo de la Espriella aclare antes del 7 de agosto su situación frente a Estados Unidos, incluida su nacionalidad y una supuesta relación con agencias de seguridad - crédito Colprensa/EFE
Cepeda pidió que Abelardo de la Espriella aclare antes del 7 de agosto su situación frente a Estados Unidos, incluida su nacionalidad y una supuesta relación con agencias de seguridad - crédito Colprensa/EFE

Por último, Iván Cepeda rechazó que su postura equivalga a promover una ruptura institucional y acusó que, desde el entorno de De la Espriella se ha instalado ante la opinión pública la idea de una crisis que, en su criterio, nadie está impulsando.

“Nadie ha alentado, como lo han dicho el señor de la Espriella, su vicepresidente y otras personas de su entorno, un golpe de Estado. Eso es, a mi modo de ver, incitar a la opinión a entrar en una circunstancia y en un clima que nadie ha planteado como una alternativa en este momento. Así que hay que dejar las cosas totalmente claras”, declaró.

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