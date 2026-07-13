Este será el nuevo objetivo del colombiano Einer Rubio en el Tour de Francia: director deportivo del Movistar aseguró que el campeón ya está decidido

Einer Rubio no tiene opciones en la clasificación general al estar a más de una hora del top 10 del Tour de Francia - crédito Europa Press

Con José Joaquín Rojas, director del Movistar Team, la primera jornada de descanso del Tour dejó una crítica frontal al dominio de Tadej Pogacar y del UAE Team Emirates: el español dio por casi resuelta la general y sostuvo que la forma de controlar la carrera perjudica el espectáculo, en una edición en la que el líder aventaja en 2:42 a Jonas Vingegaard y en 3:27 a Isaac del Toro.

Rojas situó el punto de mayor desconcierto en la etapa nueve, cuando el equipo emiratí no permitió que la fuga del día abriera una ventaja amplia. Esa decisión, dijo, ni siquiera fue comprendida por varios de los corredores implicados en la escapada.

PUBLICIDAD

El director del conjunto telefónico afirmó que la superioridad del bloque de Pogacar es total y describió al UAE como “el equipo más aplastante y avasallador que hemos visto en los últimos años”. Su conclusión sobre la pelea por la clasificación general fue aún más tajante: el ganador “está mucho más que decidido”.

Einer Rubio ha intentado sumarse a las fugas en la primera semana, sin mucho éxito - crédito @rubio_einer / Instagram

Rojas explicó que su propio equipo tuvo que redefinir por completo el plan del Tour después del abandono de Cian Uijtdebroeks, su líder inicial, por enfermedad. El objetivo original era terminar entre los 10 primeros de la general, pero la salida del belga tras presentar fiebre y malestar cambió el enfoque del bloque español.

PUBLICIDAD

La respuesta, detalló, fue inmediata: “Enchufar a los otros siete chavales para ir a las fugas”. Desde ese momento, la meta pasó a ser una sola: conseguir una victoria de etapa. Sobre el rendimiento colectivo, el director se mostró satisfecho con la presencia constante del equipo en carrera. “En todas las fugas que han habido, ha estado mínimo un ciclista del Movistar”, afirmó, antes de insistir en que el grupo seguirá buscando premio hasta el final.

Rojas reforzó esa idea con un elogio a sus corredores: “Estos chavales se merecen una victoria, porque luchan desde inicio hasta el final por ella”. Esa valoración resume el giro competitivo de la formación española en esta edición de la ronda francesa.

PUBLICIDAD

De cara a las próximas semanas, confirmó que el foco del equipo está puesto “100 por 100” en el Tour. Sobre la planificación para La Vuelta a España, indicó que la decisión se tomará más adelante, aunque adelantó que, si Uijtdebroeks se recupera, “casi seguro que sí” será el líder.

Rojas cuestionó la táctica del UAE y dijo que “se carga parte del espectáculo”

Tadej Pogacar aventaja en más de dos minutos al segundo en la clasificación general, lo que le da amplias opciones de ser campeón, aun con dos semanas de competencia por delante - crédito Stephanie Lecocq/REUTERS

La objeción principal de Rojas no apuntó solo a la fortaleza del líder esloveno, sino al modo en que su equipo administra la carrera. “Para mí, yo creo que al final se carga parte del espectáculo”, afirmó sobre una estrategia que, a su juicio, vacía de incertidumbre la competencia.

El director de Movistar también se hizo eco del malestar que dejó esa jornada dentro del pelotón. Al referirse a lo ocurrido el día anterior, sostuvo: “Yo creo que lo de ayer, pasen los días que pasen, nos va a costar mucho entenderlo a todos; fue un sinsentido”.

PUBLICIDAD

La publicación señala que Rojas vinculó esa perplejidad con la experiencia de Pablo Castrillo, uno de sus corredores, que formó parte de la fuga. “Yo tampoco logro entender nada”, admitió el técnico, al subrayar que la confusión no era individual sino compartida.

El Movistar Team está en el octavo puesto de la clasificación por equipos - crédito Stephanie Lecocq/REUTERS

Ese desconcierto, agregó, no se limita a su estructura. Rojas aseguró que el “85%” de los otros directores deportivos comparte su lectura de que la maniobra del UAE resultó incomprensible desde la lógica habitual del pelotón.

Aunque matizó que respeta la estrategia del rival, recordó que en el ciclismo operan “reglas no escritas”. Su advertencia fue que determinadas decisiones, aun siendo legítimas desde el punto de vista táctico, alteran equilibrios que los equipos suelen preservar dentro de la carrera.

PUBLICIDAD