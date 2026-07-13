Colombia

Aprobación de Gustavo Petro subió a pocos días de dejar la presidencia de Colombia, según estudio de presidentes de Latinoamérica

La aprobación del mandatario colombiano aumentó casi tres puntos respecto a junio, según los datos de la encuesta de CB Global Data de julio de 2026

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Ilustración en acuarela de Gustavo Petro con lentes, sobre un fondo con gráficos de barras, gráficos circulares, listas de verificación y flechas naranjas apuntando hacia abajo.
El presidente de Colombia figuró en la parte baja del ranking latinoamericano, superado por líderes de El Salvador, México y Costa Rica, de acuerdo con la última medición conocida antes de dejar el cargo - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La medición de julio de 2026 de CB Global Data ubicó a Gustavo Petro en el puesto 12 del ranking regional de mandatarios, con una imagen positiva del 39,4% y una negativa del 57,5% entre los colombianos, cuando faltaba un mes para el final de su mandato.

A partir del 7 de agosto, el presidente colombiano será reemplazado por Abelardo de la Espriella, ganador de las elecciones del 21 de junio de 2026.

El informe publicado por CB Global Data en julio de 2026 reflejó que Gustavo Petro mantuvo una imagen positiva de 39,4% frente a una negativa de 57,5%. El porcentaje de ciudadanos que no respondió o no supo qué opinar se ubicó en 3,1%.

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Gustavo Petro - CB Global Data
El informe publicado por CB Global Data en julio de 2026 reflejó que Gustavo Petro mantuvo una imagen positiva de 39,4% frente a una negativa de 57,5% - CB Global Data

El mandatario colombiano quedó rezagado en el comparativo latinoamericano, según la misma encuesta, que evaluó la percepción pública de los presidentes de 18 países de la región.

La posición de Gustavo Petro dentro del listado latinoamericano fue la número 12, lejos de los tres presidentes mejor valorados en el mes de julio. Nayib Bukele de El Salvador ocupó el primer lugar con una imagen positiva del 67,4%, seguido por Claudia Sheinbaum de México con 65,1% y Laura Fernández de Costa Rica con 55,5%.

En contraste, Delcy Rodríguez de Venezuela, José María Balcázar de Perú y Bernardo Arévalo de Guatemala cerraron la tabla con los porcentajes más bajos de aprobación.

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Entre los detalles reportados para Colombia, la encuesta de CB Global Data especificó que el 22,6% de los consultados calificó la gestión de Petro como “mala” y el 34,9% como “muy mala”. Por otra parte, el 8,4% la consideró “buena” y el 31% la ubicó en la categoría de “muy buena”. El porcentaje de no sabe/no contesta permaneció en 3,1%.

Gustavo Petro - CB Global Data
Entre los detalles reportados para Colombia, la encuesta de CB Global Data especificó que el 22,6% de los consultados calificó la gestión de Petro como “mala” y el 34,9% como “muy mala” - CB Global Data

El comportamiento de la imagen presidencial de Petro en los últimos meses de su gobierno mostró variaciones. En junio de 2026, los datos de CB Global Data situaban su imagen positiva en 36,5% y la negativa en 61%. Un mes después, la aprobación subió a 39,4%, mientras que el rechazo bajó a 57,5%. Esto implicó una recuperación de casi tres puntos porcentuales en la valoración positiva y una reducción de más de tres puntos en la negativa.

La encuesta de julio confirmó que Petro seguía lejos de los máximos niveles de popularidad del continente y que no logró revertir la tendencia de insatisfacción que caracterizó la última etapa de su administración. En la comparación con otros presidentes, la distancia con los líderes mejor valorados se mantuvo amplia. Por ejemplo, los datos de junio ubicaban a Bukele con 69,1% y a Sheinbaum con 65,5%, mientras que en julio sus niveles de aprobación permanecieron por encima del 65%.

A partir del 7 de agosto, el presidente Gustavo Petro será reemplazado por Abelardo de la Espriella, ganador de las elecciones del 21 de junio de 2026 - crédito Alejandro Garcia
A partir del 7 de agosto, el presidente Gustavo Petro será reemplazado por Abelardo de la Espriella, ganador de las elecciones del 21 de junio de 2026 - crédito Alejandro Garcia

El estudio también detalló la evolución de la imagen de otros mandatarios. José María Balcázar de Perú fue el presidente que más mejoró su imagen positiva en julio, con un incremento de 4,8 puntos porcentuales. Por el contrario, Delcy Rodríguez de Venezuela experimentó la mayor caída, con una disminución de 6,8 puntos respecto de junio.

La ficha técnica de la medición señala que el estudio de CB Global Data se realizó a partir de muestras de entre 4.625 y 6.271 casos por país, con un margen de error promedio de entre 1,2% y 1,4% y un nivel de confianza del 95%.

Los resultados posicionaron a Colombia entre los países con presidentes menos valorados por sus ciudadanos, aunque con una leve mejora en el último mes del periodo de Gustavo Petro.

La situación de la imagen presidencial en Colombia se enmarca en el contexto de un cambio de gobierno. Abelardo de la Espriella asumirá la presidencia tras su victoria electoral del 21 de junio, mientras la gestión de Petro concluye con un balance de opinión pública que lo ubica en la zona baja del ranking regional.

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