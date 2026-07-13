Iván Duque negó que su Gobierno hubiera roto relaciones con Venezuela: “Fue el régimen de Nicolás Maduro”

En medio de la discusión pública sobre el origen de la ruptura diplomática entre Colombia y Venezuela, el expresidente Iván Duque Márquez defendió que su administración no fue responsable de cortar los lazos formales entre ambos países. Lo anterior, contrario a las afirmaciones de su sucesor, Gustavo Petro, que lo ha responsabilizado, en múltiples ocasiones, de haber sido el causante de la crisis en la frontera binacional.

En efecto, Duque Márquez desmintió que la decisión de terminar los vínculos diplomáticos fuese tomada por su administración y en diálogo en el pódcast Tres respuestas indicó que, al inicio de su presidencia no existía embajador colombiano en Caracas; a lo que se sumaron otras situaciones que fueron minando el canal diplomático con el entonces régimen del exdictador Nicolás Maduro Moros, hoy preso en Estados Unidos.

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“Colombia nunca rompió relaciones con Venezuela. Fue el régimen de Nicolás Maduro el que, en febrero de 2019, expulsó a nuestro cuerpo consular y rompió los canales diplomáticos. Los hechos son claros y la historia no se puede reescribir”, afirmó el exmandatario, que salió en defensa de la manera en que su administración desarrolló su política exterior; en específico con la situación política en el país vecino.

El expresidente Iván Duque explicó por qué la relación con Venezuela se fracturó, tras pronunciamientos del exdictador Nicolás Maudor - crédito Colprensa - EFE

E indicó que mantuvo al cónsul Juan Carlos Pérez Villamizar hasta que el jefe del régimen ordenó su salida, como según él quedó registrado por la prensa. “Cuando yo llegué a la presidencia no teníamos embajador en Caracas. Ya Maduro había expulsado desde el 2015 a miles de colombianos y al embajador. Cuando yo me posesioné no había embajador y nunca rompí la relación con Venezuela”, agregó el exmandatario.

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En ese orden de ideas recordó cómo fue ese episodio. “Quien rompe la relación, amenaza al cuerpo consular y le da 48 horas para irse es Nicolás Maduro en el mes de febrero del año 2019”, acotó Dque Márquez, que dejó en claro que su gestió se caracterizó por una postura de presión internacional y apoyo abierto al opositor Juan Guaidó, expresidente de la Asamblea Nacional, que fue reconocido como presidente interino.

Así fue la tensa relación entre Colombia y Venezuela durante el gobierno de Iván Duque

Este reconocimiento, según recordó el expresidente, agudizó el enfrentamiento diplomático entre Bogotá y Caracas e hizo que el exdictador anunciara la ruptura de las relaciones, lo que incluyó el cierre de la frontera y la suspensión de los canales consulares y diplomáticos. En el mencionado espacio digital, Duque también abordó la política migratoria implementada durante su mandato, con medidas que fueron a su juicio efectivas.

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La situación en la frontera entre Colombia y Venezuela entre 2018 y 2022 estuvo marcada por la tensión binacional - crédito Santiago Saldarriaga/AP

Así pues, explicó que la regularización de los migrantes venezolanos fue resultado de un proceso que incluyó la formulación de políticas públicas y la coordinación con organismos internacionales. “Primero vino el Conpes, ahí se delimitó la política pública. Después fue la solicitud nuestra a Naciones Unidas para que se creara el enviado especial para la atención de la crisis, que fue la designación de Eduardo Stein”, dijo Duque.

Y, después, reseñó que se efectuó el estudio macroeconómico del Ministerio de Hacienda que dio viabilidad fiscal al lanzamiento del Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos, que permitió -según sus cifras- que más de 1,7 millones de ciudadanos del vecino país pudieran acceder a servicios de salud y trabajo formal en Colombia; en un contexto que implicó grandes retos, incluso con la pandemia del COVID-19.

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“Se hizo un trabajo multisectorial tan robusto que cuando tomamos la decisión de abrir el camino y tener que entregar la tarjeta del estatuto de protección temporal, más de 1.700.000 tarjetas en menos de un año y medio, se logró”, relató el expresidente. Y enfatizó que su administración otorgó la nacionalidad colombiana a más de 20.000 niños en riesgo de apatridia, una medida que recibió reconocimiento internacional.

En su administración, el expresidente Iván Duque Márquez puso en marcha el Estatuto de Protección Temporal para los migrantes venezonalos - Presidencia

“Nos tomó prácticamente cuatro meses del 2018, y 12 meses del 2019”, puntualizó Duque frente a la confección y puesta en marcha de esta iniciativa. La relación entre los dos países estuvo marcada por el cierre de la frontera y acusaciones mutuas sobre la presencia de grupos armados en territorio venezolano, pues la estrategia de Duque combinó la presión diplomática para buscar un cambio político en Caracas.

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Y es que, al recordar el origen de la política migratoria, el ex jefe de Estado rememoró un acto en la Universidad del Rosario donde expuso por primera vez la necesidad de un estatuto para la integración de la población venezolana. " Ese día usted ya empezaba a hablar de un instrumento en la lógica", rememoró Duque Márquez, que dejó el cargo el 7 de agosto de 2022, día en el que asumió su contradictor político.