Bad Bunny hizo millonaria inversión en el automovilismo colombiano: estos son los tres pilotos patrocinados por el “Conejo Malo”

La presencia de Rimas Sports en Colombia refleja la estrategia de la compañía por impulsar carreras deportivas con proyección internacional-crédito REUTERS/Violeta Santos Moura

Mientras la mayoría de los seguidores de Bad Bunny lo relacionan con los escenarios y la música, una parte de su actividad empresarial tomó fuerza en un terreno completamente distinto: el deporte. A través de Rimas Sports, la agencia que cofundó junto a Noah Assad, el artista boricua construyó un proyecto que ya tiene una presencia importante en el automovilismo colombiano.

La estrategia de la compañía encontró un espacio en Colombia con la representación de tres pilotos que dejaron huella en diferentes generaciones del deporte a motor: Juan Pablo Montoya, Tatiana Calderón y Sebastián Montoya. Cada uno representa una etapa distinta del automovilismo nacional, pero todos hacen parte del mismo portafolio de atletas que impulsa la agencia.

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Rimas Sports expandió su operación a diferentes disciplinas deportivas, incluyendo el automovilismo-crédito EFE/EPA/PETER POWELL

Aunque Rimas Sports comenzó enfocando sus esfuerzos en el béisbol, con el paso del tiempo amplió su campo de acción hasta llegar a disciplinas como el boxeo, el pádel, el fútbol americano y el automovilismo. Ese crecimiento le permitió abrir nuevas oportunidades de negocio y consolidarse en un mercado deportivo cada vez más competitivo.

El caso colombiano es uno de los ejemplos más visibles de esa expansión. La empresa apostó por reunir en una misma representación a tres nombres ampliamente reconocidos dentro del deporte motor, combinando experiencia, trayectoria y proyección internacional. Juan Pablo Montoya es, sin duda, la figura más consolidada del grupo. El bogotano es considerado el piloto colombiano más exitoso de la historia gracias a una carrera que incluye triunfos en la Fórmula 1, las 500 Millas de Indianápolis y las 24 Horas de Daytona, además de su paso por la NASCAR. Su nombre continúa siendo uno de los más influyentes cuando se habla del automovilismo latinoamericano.

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A ese recorrido se suma Tatiana Calderón, quien construyó una carrera en diferentes categorías internacionales. La piloto hizo historia al convertirse en la primera colombiana en competir en la Fórmula 2 y posteriormente continuó participando en campeonatos como la Super Fórmula japonesa y pruebas de resistencia, consolidando un perfil competitivo dentro del automovilismo mundial.

Juan Pablo Montoya hace parte del grupo de pilotos colombianos representados por Rimas Sports, junto a otros talentos del automovilismo nacional - crédito AFP

La tercera apuesta de la agencia en Colombia es Sebastián Montoya. El hijo de Juan Pablo avanza en las categorías de formación con el objetivo de llegar a la Fórmula 1, un camino que lo ha convertido en uno de los jóvenes pilotos colombianos con mayor proyección internacional. Detrás de estos fichajes existe una estrategia empresarial que va mucho más allá de la representación tradicional de deportistas. Rimas Sports busca convertir a sus atletas en marcas con valor comercial, capaces de generar oportunidades dentro y fuera de la competencia.

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Para lograrlo, la compañía desarrolla acuerdos con patrocinadores, diseña estrategias de posicionamiento, fortalece la presencia de sus representados en medios de comunicación y redes sociales y explora nuevas alianzas comerciales que impulsen el crecimiento de cada carrera deportiva. Ese modelo es uno de los pilares de la expansión de la empresa desde su creación. La información sobre su operación y la incorporación de nuevos atletas ha sido confirmada mediante anuncios oficiales realizados por la propia organización.

Actualmente, Rimas Sports representa a más de 60 deportistas de alto rendimiento en distintas disciplinas. Además, el conjunto de contratos de los atletas vinculados a la agencia supera los US$440 millones, aunque la compañía aún no revela cuánto factura ni cuál es su valoración en el mercado.

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Sebastián Montoya, hijo de Juan Pablo Montoya, es una de las jóvenes promesas colombianas que busca llegar a la Fórmula 1- crédito Prema

La participación de Bad Bunny en este proyecto empresarial demuestra que sus inversiones se extienden mucho más allá de la industria musical. Mientras continúa encabezando listas de reproducciones y giras internacionales, el cantante también forma parte de una empresa que sigue ampliando su influencia en el deporte profesional.

La combinación entre una leyenda como Juan Pablo Montoya, una pionera como Tatiana Calderón y una promesa como Sebastián Montoya refleja la apuesta de la agencia por diferentes perfiles deportivos, en un negocio que continúa expandiéndose a nivel internacional y que mantiene al automovilismo colombiano entre sus principales vitrinas.