CEO de Latam Airlines le envió mensaje a Abelardo de la Espriella para que lleguen más viajeros a Colombia: “Ha estado pendiente”

El Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá registra un flujo diario de entre 120.000 y 140.000 pasajeros. Durante temporadas de alta demanda internacional, la cifra puede llegar a 145.000 viajeros al día - crédito Opain/El Dorado

La competitividad aérea de Colombia pasa hoy por slots (franja de tiempo asignada que actúa como un permiso oficial para que un avión aterrice o despegue en un aeropuerto en un momento específico) en El Dorado, infraestructura y reglas operativas claras, según planteó el CEO de Latam Airlines, Roberto Alvo. El directivo señaló esa condición para que el país mantenga margen de crecimiento en la región.

De paso, pidió al nuevo gobierno de Colombia priorizar la inversión aeroportuaria en los próximos cuatro años y sostuvo que Latam Airlines, así como otras compañías, ven espacio para seguir creciendo en el país si hay más capacidad, inversión estructurada en infraestructura y monitoreo riguroso de los slots. Afirmó que la compañía trabajará con la administración que elijan los colombianos para impulsar una agenda de aviación, conectividad, turismo y competitividad.

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Ante la discusión aún no resuelta sobre los slots en el aeropuerto El Dorado de Bogotá, Alvo defendió un criterio técnico y alineado con reglas internacionales. “En el caso de los slots en El Dorado, creemos que el camino debe ser técnico y alineado con estándares internacionales Worldwide Airport Slot Guidelines (Wasg)”, dijo a Valora Analitik.

Roberto Alvo es el CEO de Latam Airlines - crédito Tita Barros/Reuters

Luego apuntó al mecanismo que, a su juicio, sigue pendiente. “Consideramos que el paso fundamental es la implementación efectiva del monitoreo de slots, un mecanismo que ha estado pendiente hasta la fecha”, agregó. Detalló que ese control debe comprobar el uso eficiente de los permisos asignados. “Como Latam ha señalado, este monitoreo es esencial para verificar el uso eficiente de los slots asignados, asegurando que aquellos que no cumplan con el estándar de utilización del 80% sean devueltos oportunamente a la bolsa de slots”, insistió al medio.

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Añadió que esa corrección ayudaría a ordenar la operación del principal aeropuerto del país. “Esto es vital para optimizar la capacidad operativa de El Dorado en beneficio de todo el sistema”, anotó.

También fijó la posición de la aerolínea frente a la autoridad aeronáutica. “El sector aéreo colombiano debe tomar acciones concretas y tangibles implementando el monitoreo de los slots. Estamos atentos a continuar trabajando con la Aerocivil y con las autoridades, porque este es el camino para tener reglas claras, justas y transparentes para que todas las aerolíneas podamos competir en un mercado como el colombiano”, agregó al medio.

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Insistió en que regular e implementar el monitoreo de slots debe ser el primer paso concreto para fortalecer la competitividad y la eficiencia del sector aéreo en el próximo ciclo de trabajo.

Abelardo de la Espriella propuso en campaña que abogaría por reducir el valor de los tiquetes aéreos - crédito Charlie Cordero/Reuters

La infraestructura aeroportuaria debe operar como una red

Roberto Alvo sostuvo que Colombia necesita reforzar sus terminales para no perder competitividad regional. “Vemos con buenos ojos que haya un interés por fortalecer las terminales aeroportuarias, porque Colombia necesita avanzar en esta materia para no perder competitividad regional. Pero creemos que la aviación debe pensarse como una red integral, y no solo como aeropuertos o terminales que se desarrollan de manera aislada”, puntualizó.

Describió esa lógica como una articulación de funciones entre terminales. “No se trata solo de ampliar o construir aeropuertos, sino de entender qué rol cumple cada terminal dentro de una red coherente: cuáles alimentan tráfico regional y troncal, cuáles fortalecen la conectividad doméstica, cuáles soportan carga, turismo o tráfico corporativo, y cómo todo eso se articula con Bogotá como principal hub del país”, afirmó.

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Insistió en que la planeación no debe fragmentarse. “Desde Latam hemos sido enfáticos en que Colombia debe dejar de planear cada aeropuerto por separado y pensar de forma general cómo desarrollar Bogotá junto con los aeropuertos regionales”, resaltó.

El direcitvo ubicó a Bogotá en el centro de esa arquitectura y vinculó su expansión con otras ciudades. Destacó que “el aeropuerto El Dorado de Bogotá es estratégico para el país y la región y su oportuna inversión y ampliación va a generar eficiencias para todo el país. Y esto es clave, porque permite apalancar ciudades troncales que han venido creciendo en tráfico como Medellín, Cali, Cartagena y Barranquilla”.

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La oportunidad de Bogotá como centro regional de conexiones

Destacó el papel de la aviación dentro de la economía. “El mensaje al nuevo gobierno es que la infraestructura aeroportuaria debe ser un pilar estratégico del desarrollo del país, no un tema sectorial aislado, especialmente, en un país como Colombia en donde la topografía juega un reto especial para conectar ciudades y personas para necesidades básicas y el desarrollo de negocios”.

El Aeropuerto Internacional El Dorado ofrece más de 700 conexiones diarias y cuenta con más de 90 destinos directos entre rutas nacionales e internacionales - crédito Luisa González/Reuters

Recordó que la aviación conecta regiones, mueve turismo, carga, comercio exterior, inversión y empleo; por eso, las decisiones que se tomen ahora van a definir la competitividad de Colombia en los próximos años.

Frente a la posibilidad de que Bogotá gane espacio como centro de conexiones ante la situación política de Perú, Alvo evitó plantearlo como una competencia lineal. “Más allá de poner a competir a Lima y Bogotá, creemos que cada hub tiene una apuesta distinta por su ubicación, su mercado natural y el rol que cumple dentro de la red regional. Lima y Bogotá son aeropuertos estratégicos, pero responden a dinámicas diferentes”, puntualizó

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También introdujo un factor de costos que, según él, altera ese escenario. “La Tuua (tarifa unificada de uso de aeropuerto que se cobra por conexiones internacionales) de transferencia resta competitividad a Lima y lo pone en desventaja frente a otros hubs como Bogotá y Panamá. Para Colombia esto abre una oportunidad, pero no automática”. Esa posibilidad, según el CEO de Latam Airlines, no se resolverá solo por lo que ocurra fuera del país. Para convertirla en una ventaja real, Colombia tendría que fortalecer la competitividad de El Dorado, integrar la red regional y garantizar reglas claras para que las aerolíneas puedan crecer