Colombia

En pleno plan retorno, manifestantes bloquean la vía Girardot - Bogotá: impresionante trancón en la entrada a la capital al final del puente festivo

El cierre total ocurre en el kilómetro 115 del corredor, en ambos sentidos, y genera demoras en plena jornada de alto flujo por el puente de la Virgen de Chiquinquirá hacia la capital

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Una manifestación bloquea la vía Bogotá-Girardot en el kilómetro 115, sector Alfagres, y complica el retorno del festivo hacia Bogotá - crédito @ViaSumapaz / X
Una manifestación bloquea la vía Bogotá-Girardot en el kilómetro 115, sector Alfagres, y complica el retorno del festivo hacia Bogotá - crédito @ViaSumapaz / X

Una manifestación bloquea el corredor vial Bogotá–Girardot a la altura del kilómetro 115, sector Alfagres, y complica el regreso de miles de viajeros hacia la capital en el puente festivo de la Virgen de Chiquinquirá. Según informó la Concesión Vía Sumapaz, el cierre de ambas calzadas afecta la movilidad regional en plena jornada de alto flujo vehicular.

Usuarios enfrentan largas demoras y desvíos

La Dirección de Tránsito y Transporte implementó desvíos para los conductores que intentan llegar a Bogotá. Las autoridades remiten a los usuarios hacia la vía alterna de Mondoñedo para mitigar el alto flujo. La medida busca aliviar la congestión generada por el bloqueo en el sector Alfagres, donde la presencia de manifestantes impide el paso en ambos sentidos del corredor principal.

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Voceros de la Concesión Vía Sumapaz aclararon que la protesta no tiene relación con la operación habitual del corredor. “Esta situación es completamente ajena a la operación de la Concesión Vía Sumapaz”, indicó la compañía en un comunicado divulgado este lunes. Además, la concesión informó que sus unidades apoyan a las autoridades y ofrecen asistencia a los usuarios afectados.

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