Colombia

Revelan la identidad del hombre que asesinó a Mayerly Olaya en un Homecenter: familia de la víctima aclaró si fueron pareja

La joven atendía su turno en un comercio del municipio cuando sufrió múltiples heridas con arma blanca y fue llevada de urgencia a San Mateo, donde el personal médico no logró salvarla

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El caso ocurrió el domingo hacia las 3:15 de la tarde y llevó a las autoridades judiciales a revisar el móvil, la secuencia dentro del establecimiento y las responsabilidades penales del detenido - crédito Imagen Ilustrativa Infobae
El caso ocurrió el domingo hacia las 3:15 de la tarde y llevó a las autoridades judiciales a revisar el móvil, la secuencia dentro del establecimiento y las responsabilidades penales del detenido - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La tarde del domingo 12 de julio se vio marcada por un trágico caso de violencia de género en Soacha, Cundinamarca, luego de que Rosa Mayerly Olaya Coronado fuera atacada con arma blanca en el reconocido almacén Homecenter, ubicado en el centro comercial Mercurio de esa ciudad.

La joven mujer, quien se encontraba cumpliendo su jornada laboral, recibió múltiples heridas que obligaron su traslado de urgencia al Hospital Cardiovascular de San Mateo, donde pese a los esfuerzos del personal médico, falleció horas después debido a la gravedad de las lesiones.

Las autoridades revelaron que el presunto responsable del feminicidio es Óscar Giovanny Marulanda, que fue capturado en flagrancia gracias a la rápida reacción de la Policía Metropolitana de Soacha. El hombre permanece bajo custodia de las autoridades judiciales, que adelantan la investigación para esclarecer el móvil y las circunstancias exactas del crimen, así como para garantizar que el caso no quede en la impunidad.

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Sus seres queridos la recuerdan como una madre dedicada, responsable y entregada a su empleo, mientras el municipio prometió apoyo integral y seguimiento al proceso judicial por su muerte - crédito Mayerly Olaya / Facebook
Sus seres queridos la recuerdan como una madre dedicada, responsable y entregada a su empleo, mientras el municipio prometió apoyo integral y seguimiento al proceso judicial por su muerte - crédito Mayerly Olaya / Facebook

El alcalde de Soacha, Julián Sánchez Acosta, confirmó los hechos y lamentó públicamente el fallecimiento de la trabajadora. Según su relato, el ataque ocurrió hacia las 3:15 p. m., del domingo, cuando el agresor ingresó al establecimiento comercial y arremetió contra la víctima utilizando un arma cortopunzante.

“La víctima, Rosa Mayerly Coronado, se encontraba en su lugar de trabajo y fue agredida con arma cortopunzante, presentando múltiples heridas en diferentes partes de su cuerpo. Fue trasladada al Hospital Cardiovascular de Soacha, donde lamentablemente falleció por la gravedad de sus heridas”, expresó el mandatario local a través de su cuenta en la red social X.

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El rápido despliegue policial permitió la detención inmediata del presunto feminicida, quien fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación. Las autoridades indicaron que ahora el proceso se centra en establecer con precisión qué ocurrió dentro del almacén y cuáles fueron los motivos detrás del crimen, mientras familiares, colegas y la comunidad de Soacha exigen justicia para Mayerly Olaya.

Autoridades locales reiteran su compromiso de acelerar el proceso judicial contra el presunto agresor - crédito Julián Sánchez Perico / Alcalde de Soacha
Autoridades locales reiteran su compromiso de acelerar el proceso judicial contra el presunto agresor - crédito Julián Sánchez Perico / Alcalde de Soacha

En un primer momento, se informó que el ataque contra Rosa Mayerly Olaya Coronado habría sido perpetrado por su expareja. Sin embargo, esta versión fue desmentida posteriormente por un integrante de la familia, lo que dio un giro inesperado a la investigación y generó nuevos interrogantes sobre el entorno y las motivaciones del presunto agresor.

Familia de Rosa Mayerly asegura que fue asesinada por un acosador

La familia de Rosa Mayerly Olaya Coronado aclaró que el agresor no era su expareja, sino un hombre que la acosaba de manera persistente. En declaraciones a Noticias RCN, la hermana de la víctima, Maira Yulieth Caballero, señaló: “No era su expareja, era un hombre que la pretendía, la acosaba, la seguía, mantenía detrás de ella. Al ver que hubo un ‘no’ como respuesta, obsesionado con ella, llegó a donde ella trabajaba y fue lo que hizo, la mató”.

Además, según testimonios de la hermana de Mayerly Olaya, publicados por otros medios, sostienen que el hombre capturado por las autoridades no mantenía una relación sentimental con la víctima, sino que era un compañero de trabajo que presentaba problemas psiquiátricos y mantenía una obsesión hacia ella.

La familia de Rosa Mayerly Olaya Coronado afirmó que el agresor era un acosador y compañero de trabajo que la seguía de manera persistente - crédito Mayerly Olaya / Facebook
La familia de Rosa Mayerly Olaya Coronado afirmó que el agresor era un acosador y compañero de trabajo que la seguía de manera persistente - crédito Mayerly Olaya / Facebook

Caballero pidió públicamente que esta información fuera corregida “por respeto a la memoria” de su hermana y solicitó una investigación rigurosa para esclarecer completamente los hechos. Hasta el momento, las autoridades no han confirmado oficialmente dicha versión.

Tras el crimen, la Alcaldía de Soacha anunció que brindará acompañamiento integral a la familia de la víctima a través de la Secretaría de Desarrollo Social y realizará seguimiento permanente al proceso penal para garantizar que el caso avance conforme a la ley.

Rosa Mayerly Olaya Coronado era oriunda de Natagaima, Tolima, madre y reconocida por su entrega tanto a su hijo como a sus responsabilidades laborales. Su familia la describe como una mujer trabajadora, dedicada y muy responsable en su empleo.

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