Colombia

JEP confirmó fechas para el juicio contra el excongresista Luis Fernando Almario, acusado de crear plan para exterminar la familia Turbay Cote

La acusación de la jurisdicción especial incluye asesinatos y secuestros de líderes y simpatizantes, así como la masacre ocurrida en el año 2000 en la que murieron Diego Turbay Cote, su madre y otros cinco acompañantes, en un proceso que marca un precedente en el tribunal especial

Guardar
Google icon
El exrepresentante a la Cámara Luis Fernando Almario irá a juicio, al ser señalado de ordenar la masacre contra la familia Turbay Cote - crédito Colprensa
El exrepresentante a la Cámara Luis Fernando Almario irá a juicio, al ser señalado de ordenar la masacre contra la familia Turbay Cote - crédito Colprensa

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) confirmó el domingo 12 de julio que iniciará el primer juicio adversarial transicional contra un excongresista, al llevar a audiencia al exrepresentante a la Cámara Luis Fernando Almario Rojas por su presunta participación en un plan sistemático, articulado con las extintas Farc, para eliminar a la familia Turbay Cote y asegurarse el control político de Caquetá, durante el 2000.

De acuerdo con la JEP, la fase pública del proceso se desarrollará en Bogotá los días 22 y 23 de julio y en ella, la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP responsabilizará a Almario del crimen de lesa humanidad de persecución contra este grupo: en una intenstina lucha de poder en este departamento del sur del país, en el que se involucraron, según la evidencia, el extinto grupo armado.

PUBLICIDAD

Según la acusación del tribunal transicional contra el exparlamentario, existió una alianza criminal que incluyó el asesinato y secuestro de aproximadamente 30 líderes, simpatizantes y colaboradores del denominado sector “turbayista”. Entre las víctimas figuran seis alcaldes, un concejal, un congresista, una diputada y un gobernador, todos en este departamento, que era considerado un fortín de la guerrilla.

Rodrigo Turbay Cote
Diego Turbay Cote y su madre Inés Cote de Turbay fueron asesinados por hombres del Frente 14 de las Farc - crédito archivo familia Turbay Cote

Las evidencias que tiene la JEP contra el exrepresentante Luis Fernando Almagro

En el expediente se destaca la masacre del 29 de diciembre de 2000, en la que la Columna Móvil Teófilo Forero mató a Diego Turbay Cote, en entonces presidente de la Comisión de Paz de la Cámara de Representantes; su madre, Inés Cote de Turbay, y cinco acompañantes: Jaime Peña Cabrera, Edwin Amir Alarcón Angarita, Hamil Bejarano Martínez, Dagoberto Samboní Uni y Rafael Ocasiones Llanos.

PUBLICIDAD

Durante las próximas audiencias, la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad (SAV) de la JEP abordará el análisis de pruebas y estipulaciones pactadas por las partes. Al concluir esta etapa, Almario podrá optar por reconocer tardíamente su responsabilidad o persistir en la defensa; aunque en caso de que sea encontrado culpable en juicio enfrentaría una condena de hasta 20 años de prisión.

Es válido decir que la defensa del político ha presentado múltiples recursos para intentar suspender o anular el proceso desde 2023. En consecuencia, la JEP ya rechazó dos solicitudes de nulidad y una petición de prescripción, al calificar tales acciones como fuera de plazo y carentes de fundamento; además de reiterar que no admitirá recursos “notoriamente improcedentes” para postergar el juicio.

La JEP confirmó las fechas para la realización del juicio contra el excongresista Luis Fernando Almario, originario del Caquetá - crédito JEP
La JEP confirmó las fechas para la realización del juicio contra el excongresista Luis Fernando Almario, originario del Caquetá - crédito JEP

En síntesis, la acusación formal de la Unidad de Investigación y Acusación sostiene que la estrategia criminal se enfocó en la eliminación del liderazgo político de la familia Turbay Cote, al emplear la violencia para reconfigurar el equilibrio de poder en la región. Con esto, las pruebas y testimonios sobre los crímenes en mención serán debatidos de forma en las audiencias que se llevarán a cabo del caso.

Almario se ha visto envuelto en medio de polémicas, por el rechazo, en junio de 2026, a su solicitud de sometimiento voluntario en la JEP por un caso de parapolítica. Para el tribunal, fueron insuficientes sus compromisos de verdad, reparación y no repetición; mientras que la Corte Suprema ratificó en 2025 una condena por concierto para promover grupos armados ilegales y constreñimiento al elector.

Las Farc, como grupo armado ilegal, se desmovilizaron en noviembre de 2016 - crédito Europa Press
Las Farc, como grupo armado ilegal, se desmovilizaron en noviembre de 2016 - crédito Europa Press

De acuerdo con la JEP, Este juicio adversarial representa un precedente para la justicia transicional en Colombia, pues implica que los comparecientes que no reconocen responsabilidad deberán enfrentar un proceso público y probatorio. Así pues, enfatizó que no permitirá impugnaciones reiteradas ni maniobras dilatorias que obstaculicen la búsqueda de verdad y la garantía de derechos para las víctimas.

A su vez, ha emitido hasta ahora 182 imputaciones contra las Farc y sus bloques por crímenes de guerra y lesa humanidad, incluyendo secuestros, asesinatos y violaciones al Derecho Internacional Humanitario en distintas regiones del país. Las audiencias serán decisivas para determinar el grado de responsabilidad de Almario Rojas y encausar, de esta forma, uno de los procesos más emblemáticos en la lucha contra la impunidad en el conflicto armado.

Temas Relacionados

Luis Fernando AlmarioJurisdicción Especial para la PazJEP ColombiaFamilia Turbay CoteColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Martina La Peligrosa habló del parecido de su sobrino con Haaland: “Un vikingo criollo”

La artista compartió los rasgos de carácter y autenticidad que le llamaron la atención en el delantero noruego en medio del fenómeno inesperado que causó durante el Mundial y aseguró que se parece a un pariente suyo

Martina La Peligrosa habló del parecido de su sobrino con Haaland: “Un vikingo criollo”

Gobierno Petro propuso nuevas reglas para el consumo del servicio de gas en Colombia: los pagos se podrían hacer en dólares

Dos iniciativas regulatorias buscan impulsar más alternativas energéticas, ampliar el acceso de agentes y optimizar la operación de infraestructuras estratégicas en el país

Gobierno Petro propuso nuevas reglas para el consumo del servicio de gas en Colombia: los pagos se podrían hacer en dólares

Bosa y Ciudad Bolívar recibirán el desfile militar para la celebración del 20 de Julio: esto se sabe

La celebración del Día de la Independencia tendrá este año una organización diferente a la de ediciones anteriores. Mientras las autoridades ultiman los detalles logísticos, ya se conocen algunas de las principales novedades que marcarán el tradicional desfile militar en la capital

Bosa y Ciudad Bolívar recibirán el desfile militar para la celebración del 20 de Julio: esto se sabe

Exfiscal Francisco Barbosa acusó a Gustavo Petro e Iván Cepeda de “asediar” las instituciones tras la elección de Abelardo De la Espriella

En su más reciente columna de opinión, el exjefe de la cartera de investigación advirtió que el desconocimiento del resultado electoral por parte del presidente y la utilización de las instituciones para frenar la alternancia pondrían en riesgo la legitimidad democrática

Exfiscal Francisco Barbosa acusó a Gustavo Petro e Iván Cepeda de “asediar” las instituciones tras la elección de Abelardo De la Espriella

Alejandro Gaviria ‘estalló’ contra Gustavo Petro por alardear de sus logros de gobierno: “Más falsos que sus poses de modelo”

Las cifras de pobreza, empleo y mortalidad infantil publicadas por el presidente quedaron en el centro del debate tras las críticas de su exministro de Salud, que puso en duda varios de los datos oficiales

Alejandro Gaviria ‘estalló’ contra Gustavo Petro por alardear de sus logros de gobierno: “Más falsos que sus poses de modelo”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Defensoría pidió a De la Espriella y al Congreso entrante garantizar derechos de víctimas en Colombia, tras firma del Acuerdo de Paz

Defensoría pidió a De la Espriella y al Congreso entrante garantizar derechos de víctimas en Colombia, tras firma del Acuerdo de Paz

Cuatro uniformados heridos en Arenal, Bolívar, luego de ataque con drones cargados de explosivos a estación de Policía

Más de 1.100 niños siguen sin clases en el Catatumbo por riesgo de minas antipersona

Atacan con drones explosivos el aeropuerto de Tibú: Aerocivil confirmó tres personas heridas

Retén ilegal en la vía Inzá-La Plata terminó con el robo de una camioneta de la UNP: investigan si el ELN estuvo detrás del asalto

ENTRETENIMIENTO

Martina La Peligrosa habló del parecido de su sobrino con Haaland: “Un vikingo criollo”

Martina La Peligrosa habló del parecido de su sobrino con Haaland: “Un vikingo criollo”

Ahijada de Rihanna la sorprendió con la coreografía de ‘Dai Dai’ de Shakira y se robó todas las miradas en redes

Valentino Lázaro preocupó a sus seguidores por publicación sobre su estado de salud: “Tengo miedito”

Luisa Fernanda W reveló que Pipe Bueno quiere tener otro hijo y la manera en la que podría llegar a darse: “Es una conversación que tenemos pendiente en casa”

Luis Alfonso anunció que ofrecerá un concierto completamente gratis en Bogotá: fecha, hora y lugar en que se hará el evento

Deportes

Juan Guillermo Cuadrado se despidió del Pisa de Italia y podría regresar al fútbol profesional colombiano: estas serían las opciones

Juan Guillermo Cuadrado se despidió del Pisa de Italia y podría regresar al fútbol profesional colombiano: estas serían las opciones

Iván Ramiro Córdoba culpó a infraestructura del fútbol colombiano por el fracaso en el Mundial 2026: “No es culpa del entrenador ni de los jugadores”

EN VIVO - Mercado de Fichajes del fútbol colombiano: altas, bajas y rumores de hoy, 12 de julio, en la Liga BetPlay

Lucas González aseguró que Edwin Cardona puede volver a ser “el mejor de Colombia en la mitad” después del primer entrenamiento con Atlético Nacional

David Alonso sufre una caída y se despide de la carrera y del podio en el GP de Alemania