Colombia

Alejandro Gaviria ‘estalló’ contra Gustavo Petro por alardear de sus logros de gobierno: “Más falsos que sus poses de modelo”

Las cifras de pobreza, empleo y mortalidad infantil publicadas por el presidente quedaron en el centro del debate tras las críticas de su exministro de Salud, que puso en duda varios de los datos oficiales

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Alejandro Gaviria aseguró que los datos publicados por Gustavo Petro no corresponden con la realidad y lanzó una fuerte crítica en redes sociales - crédito Andrea Puentes/Presidencia - Cristian Bayona/Colprensa

El exministro Alejandro Gaviria lanzó una dura crítica contra el presidente Gustavo Petro tras calificar como “falsas” las cifras de gestión social y económica que el mandatario publicó en sus redes sociales.

Gaviria, que lideró las carteras de Salud y Educación en el pasado, se burló de una publicación donde el jefe de Estado posaba en fotografías para asegurar que su administración es una de las mejores de la historia del país.

El economista reaccionó con ironía a las afirmaciones presidenciales sobre la superación de la pobreza extrema y los indicadores de salud pública, sumándose a los cuestionamientos de varios expertos del sector médico que desmintieron los balances oficiales de la Casa de Nariño.

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“Los datos de Petro son más falsos que sus poses de modelo”, sentenció de forma irónica el exministro de Salud (en el gobierno de Juan Manuel Santos) y Educación (en la administración de Petro) en sus plataformas digitales para ‘cerrar’ el debate sobre los balances del Ejecutivo.

Alejandro Gaviria cuestionó las cifras presentadas por el presidente Gustavo Petro sobre pobreza, empleo y salud - crédito @agaviriau/X
Alejandro Gaviria cuestionó las cifras presentadas por el presidente Gustavo Petro sobre pobreza, empleo y salud - crédito @agaviriau/X

Así nació la crítica de Alejandro Gaviria en contra del presidente Gustavo Petro

El cruce de publicaciones comenzó cuando el presidente Gustavo Petro compartió en su cuenta oficial de la plataforma X dos fotografías suyas de pie en una actitud reflexiva y acompañadas por un extenso texto de balance.

En su mensaje, el primer mandatario enumeró una serie de supuestos logros históricos en materia de empleo, equidad y bienestar para asegurar que su legado político ya se encuentra consolidado ante la opinión pública.

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“Estoy tranquilo planeando el futuro. Hicimos uno de los mejores gobiernos de la historia de Colombia. Reducción sustancial de la pobreza, para abril de este año el dato da 25% del total de la población, disminuimos la desigualdad social y somos el tercer país de la OCDE en disminuir la tasa de desocupación laboral. Reduje a la mitad la tasa de mortalidad infantil. Puedo sonreír tranquilo (sic)”, posteó el jefe de Estado.

El presidente aseguró que Colombia es el tercer país de la Ocde que más redujo la tasa de desempleo durante su mandato - crédito @petrogustavo/X
El presidente aseguró que Colombia es el tercer país de la Ocde que más redujo la tasa de desempleo durante su mandato - crédito @petrogustavo/X

Petro afirmó que los registros de desempleo ubican a Colombia en una posición de liderazgo frente a las naciones desarrolladas que integran la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde).

Polémica por las cifras oficiales compartidas por Gustavo Petro

Las afirmaciones del mandatario sobre el bienestar de la infancia provocaron la reacción inmediata del doctor en epidemiología Julián Fernández, que desmintió que los fallecimientos de menores de un año registraran la caída del 50% que defiende el Ejecutivo.

El experto en salud pública calificó la declaración presidencial como una mentira recurrente y explicó que los indicadores actuales son muy similares a los que se reportaban antes de la crisis sanitaria global.

“La mortalidad infantil NO se redujo a la mitad. Esa es una mentira que ha repetido varias veces, y quiere instaurar como verdad, pero es falsa. Si hubo una reducción postpandemia, pero no fue a la mitad. De hecho, la tasa hoy es prácticamente igual que la de 2020 (sic)”, aclaró el especialista de forma rigurosa.

Según el análisis del epidemiólogo, la tasa de mortalidad infantil pasó de 11,2 a 10,2 por cada 1.000 nacidos vivos entre 2016 y la actualidad - crédito @JFernandeznino/X
Según el análisis del epidemiólogo, la tasa de mortalidad infantil pasó de 11,2 a 10,2 por cada 1.000 nacidos vivos entre 2016 y la actualidad - crédito @JFernandeznino/X

El informe compartido por Julián Fernández evidenció que el número absoluto de defunciones de menores de un año pasó de 7.220 casos en 2016 a una proyección estimada de 4.408 casos. Asimismo, la tasa de mortalidad por cada 1.000 nacidos vivos bajó del 11,2 al 10,2 en el mismo lapso de análisis, al registrar pequeñas fluctuaciones al alza como la ocurrida en 2022, cuando el indicador llegó al 11,7.

La caída general del indicador demostró un avance sostenido que viene desde administraciones pasadas, pero los analistas reiteran que en ningún momento los datos respaldan una reducción de la mitad del indicador bajo la gestión actual.

Fue a partir de este detallado análisis técnico que Alejandro Gaviria aprovechó la oportunidad para lanzar su fuerte comentario en contra de las publicaciones del presidente.

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