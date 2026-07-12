Bogotá promueve autos eléctricos, pero solo hay 15 cargadores para más de 120.000 vehículos enchufables: denuncian falta de infraestructura

El Partido Mira denunció que Bogotá supera los 120.000 vehículos eléctricos e híbridos enchufables, pero solo tiene 15 cargadores públicos distritales en cinco localidades - crédito Alcaldía de Bogotá

La bancada del Partido Mira en el Concejo de Bogotá denunció que, pese al crecimiento acelerado del parque automotor eléctrico en la capital —que ya supera los 120.000 vehículos eléctricos e híbridos enchufables—, la ciudad apenas cuenta con 15 cargadores públicos propios instalados por la administración distrital, repartidos en solo cinco de las veinte localidades.

Esta falta de infraestructura, sumada a la ausencia de evaluación sobre la capacidad de la red eléctrica, dejó a Bogotá rezagada y “avanzando a ciegas” en su transición hacia la movilidad eléctrica, según el diagnóstico del cabildante Fabián Puentes Sierra.

De acuerdo con la información oficial entregada por la Secretaría Distrital de Movilidad, el distrito promueve la adopción de vehículos eléctricos, pero reconoce que la continuidad del servicio de carga depende del Sistema Interconectado Nacional y que no ha realizado una evaluación propia sobre la capacidad energética local ni sobre el impacto de un eventual racionamiento.

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Fabián Puentes Sierra advirtió que el Distrito incentiva la compra de vehículos eléctricos sin saber si hay energía suficiente para cargarlos - crédito Presidencia

Las autoridades distritales trasladan la responsabilidad a entidades nacionales como la Upme, el Ministerio de Minas y Energía y los operadores de red, sin que exista un estudio específico sobre los riesgos y la confiabilidad en Bogotá.

“No se puede incentivar la compra de vehículos eléctricos sin saber si hay energía para cargarlos. Hoy el Distrito no sabe cuántos cargadores existen realmente, no tiene metas para ampliarlos y tampoco garantiza respaldo ante una eventual falla en el servicio”, advirtió Puentes, que calificó la política local como “improvisada” y sin una hoja de ruta clara.

Falta de planeación, inventario y respaldo energético

La Secretaría de Movilidad admitió que la ciudad no consolida ni publica un inventario actualizado de puntos de carga, y que remite esa responsabilidad a plataformas nacionales. Así, Bogotá carece de un monitoreo propio sobre la ubicación, capacidad y condiciones de los cargadores públicos y privados. Además, no existen metas cuantitativas definidas para el crecimiento de la infraestructura de carga en 2026 y 2027, ni presupuesto ni cronograma para su ampliación.

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Consultada sobre la existencia de sistemas de respaldo energético en las estaciones instaladas, la respuesta oficial fue que los operadores deberían tener planes de contingencia, pero no se precisó en cuántos puntos eso es realmente una realidad ni bajo qué condiciones podrían seguir funcionando en caso de restricciones o cortes de energía. En la práctica, si mañana hubiera una falla en la red, el distrito desconoce cuántos cargadores seguirían operativos.

El crecimiento de la flota eléctrica en Bogotá pasó de 23.654 vehículos matriculados en 2022 a 120.372 en 2026, mientras persiste la inequidad territorial en el acceso a cargadores - crédito Bancada Mira/Concejo de Bogotá

Según el Registro Distrital Automotor, el salto en la flota eléctrica ha sido exponencial: de 23.654 vehículos eléctricos e híbridos enchufables matriculados en 2022 a 120.372 en 2026. Sin embargo, mientras la demanda crece, la oferta de infraestructura pública solo suma 15 cargadores distribuidos en cinco localidades, lo que provoca una clara inequidad territorial y deja zonas enteras, especialmente en el sur, sin acceso a puntos de carga.

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Beneficios y realidad para los usuarios

La administración sigue promoviendo la movilidad eléctrica a través de incentivos y beneficios económicos, tales como:

60% de descuento en el impuesto durante los primeros cinco años para vehículos eléctricos particulares nuevos.

70% de descuento en el impuesto en los primeros cinco años para vehículos eléctricos nuevos de servicio público tipo taxi.

Los vehículos eléctricos de servicio público tipo taxi, ya matriculados en Bogotá, tendrán derecho a un descuento del 70% del Impuesto sobre Vehículos Automotores por 5 años a partir de la entrada en vigencia del Acuerdo 780 del 2020 del Concejo de Bogotá.

Excepción de la medida de pico y placa.

Atención personalizada y agendamiento gratuito para todos los trámites relacionados a tu vehículo en la Ventanilla.

19 sedes distribuidas en 17 localidades de la ciudad para realizar tus trámites cerca de casa o el trabajo.

Servicios y consulta en línea para adelantar tus trámites desde cualquier lugar.

Trámites fáciles y sin intermediarios, no necesitas dar tus datos e información a desconocidos.

Sin embargo, para el Partido Mira, estos estímulos contrastan con la falta de infraestructura para garantizar el uso efectivo y seguro de los vehículos.

La Secretaría de Movilidad reconoció que Bogotá no ha evaluado la capacidad energética local ni el impacto de un eventual racionamiento sobre la movilidad eléctrica - crédito Felipe Rocha/Consorcio Circulemos Digital/Ventanilla Única de Servicios Bogotá

Exigencias y propuestas del Mira

Ante este panorama, la bancada del Partido Mira exigió a la administración:

Evaluar y publicar la capacidad energética real de Bogotá, en coordinación con Enel, Upme y el Ministerio de Minas y Energía.

Confirmar cuántas estaciones cuentan efectivamente con sistemas de respaldo o almacenamiento energético.

Fijar metas claras y medibles para infraestructura de carga en 2026 y 2027, con asignación presupuestal.

Consolidar y publicar un inventario distrital de cargadores, priorizando la cobertura en el sur y otras localidades excluidas.

Crear un mapa distrital de brechas en infraestructura de carga, incentivar la inversión privada y fortalecer la seguridad energética.

El concejal Puentes Sierra enfatizó que “los ciudadanos no pueden ser el conejillo de indias de la falta de planeación”, y advirtió que sin datos, metas ni evaluación del riesgo energético, la transición eléctrica de Bogotá corre el riesgo de fracasar.