David Alonso sufre una caída y se despide de la carrera y del podio en el GP de Alemania

El colombiano David Alonso quedó fuera del GP de Alemania de Moto2 tras una caída a siete vueltas del final en Sachsenring, un abandono que lo frenó cuando peleaba por el podio y lo dejó cuarto en el campeonato con 116 puntos, a 79,5 del líder Manu González.

El accidente llegó en la vuelta 18, cuando ya había remontado desde la salida y circulaba cuarto. El piloto del Aspar Team perdió el control al pasar por un bache en la curva tres, el mismo sector del circuito que también había provocado una caída de Marc Márquez durante los entrenamientos del viernes.

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Alonso intentaba acercarse a Izan Guevara para entrar en la lucha por el top tres cuando se fue al suelo y salió de la pista. El colombiano venía de ganar en Países Bajos y atravesaba una racha de dos podios consecutivos, después de haber sido segundo en República Checa.

Alonso reconoció que la de Países Bajos no era una de sus pistas preferidas, pero se sentía contento de redimirse luego de perder la carrera anterior en República Checa, en la última curva - crédito Manuel Tormo Sánchez cortesía David Alonso

La caída no solo lo sacó de una carrera en la que tenía ritmo para pelear adelante. También le impidió sumar por tercera vez en la temporada en un tramo del año en el que había recortado distancia frente a la punta del Mundial.

La remontada había sido sostenida. El colombiano partió octavo y en las primeras vueltas ganó terreno hasta meterse en el grupo de cabeza. Alonso superó a Senna Agius para colocarse cuarto. Desde allí empezó a perseguir a Izan Guevara, con margen real para intentar un sobrepaso en la parte final de la prueba.

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La caída también lo dejó en una zona de riesgo. El derrape lo llevó hacia el exterior de la curva y tuvo que salir rápidamente del lugar para evitar ser alcanzado por otra moto, mientras exhibía su fastidio por una maniobra que lo dejó sin puntos y sin opción de disputar el podio.

“Estoy contento por la buena salida que he hecho hoy en Sachsenring. En la primera vuelta me he colocado bien y he alcanzado el top 5, aunque he tenido que jugármela un poco, pero ha merecido la pena. En el momento en el que los pilotos de delante han empezado a estirar el grupo yo no estaba muy pegado a ellos y era muy fácil descolgarme, pero he mantenido la concentración y no los he perdido.

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Los neumáticos se estaban gastando mucho, pero ha llegado un punto de la carrera en el que me sentía bien y he comenzado a adelantar posiciones. En una curva he acelerado un poco más de la cuenta, no he podido controlarlo y ahí se ha terminado mi carrera. Estas tres semanas desconectaré un poco para llegar fuerte a la próxima carrera en Silverstone” dijo el colombiano a la oficina de prensa de su equipo.

David Alonso acumula una victoria en la temporada 2026 de Moto 2 - crédito David W Cerny/REUTERS

La carrera la dominó el español Iván Ortolá, que largó desde la pole position y mantuvo el primer lugar hasta la bandera a cuadros. Fue su segunda victoria del año en Moto2, después de la conseguida en República Checa. Detrás terminaron Daniel Holgado, compañero de equipo de Alonso, e Izan Guevara, en un podio íntegramente español. Ortolá se impuso por apenas 72 milésimas sobre Holgado.

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El líder del campeonato, Manu González, finalizó sexto. Ese resultado le permitió conservar la punta del Mundial, mientras Alonso llegó al parón de mitad de temporada a 79,5 puntos de la cima. La próxima fecha del campeonato será el Gran Premio de Gran Bretaña, programado del 7 al 9 de agosto.

Así va la clasificación general del campeonato de Moto2 con David Alonso como protagonista

David Alonso durante su victoria en el Gran Premio de Países Bajos en Moto2 - crédito Omar Havana/REUTERS

Manuel González (España - Kal): 195.5 puntos. Izan Guevara (España - Boscoscuro): 144 puntos. Senna Agius (Australia- Kalex): 136 puntos. David Alonso (Colombia- Kalex): 116 puntos. Daniel Holgado (España - Kalex): 115 puntos. Iván Ortola (España - Kalex): 113.5 puntos. Celestino Vietti (Italia- Boscoscuro): 109 puntos. Filip Salac (República Checa- Kalex): 83 puntos. Alonso López (España - Kalex): 57.5 puntos. Collin Veijer (Países Bajos- Kalex): 55.5 puntos.