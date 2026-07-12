Secuestran a la propietaria de un restaurante en la Vía Panamericana: crece la alarma por violencia en el Cauca

El secuestro de Sonia Sarmiento ocurrió en un restaurante de la Vía Panamericana entre Popayán y Timbío, en Cauca - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Un grupo armado ejecutó el secuestro de la propietaria de un restaurante en la Vía Panamericana entre Popayán y Timbío la tarde del domingo 12 de julio, en medio de un ambiente de creciente inseguridad en el departamento de Cauca.

Según informó El Pais Cali, la víctima fue identificada como Sonia Sarmiento, reconocida administradora del restaurante La Marqueza, establecimiento frecuentado por viajeros y habitantes de la región.

El ataque: incursión armada en un restaurante concurrido

De acuerdo con los reportes de la Policía Nacional, al menos cuatro hombres armados con fusiles irrumpieron en el restaurante La Marqueza mientras varios clientes compartían con sus familias.

Las cámaras de seguridad del establecimiento captaron el momento en que los secuestradores, encapuchados y armados, ingresaron al local y se dirigieron directamente hacia la propietaria. “Ellos llegaron, dejaron una de las camionetas en la entrada para facilitar la huida. Se observa a uno, dos, tres y hasta cuatro sujetos armados con fusiles que se llevan a la señora”, relata un testigo, mientras revisa el video de seguridad –pieza clave en la investigación de las autoridades–, y que fue compartido con el medio citado.

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Al menos cuatro hombres armados con fusiles irrumpieron en La Marqueza y ejecutaron el secuestro frente a clientes y familias - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Los perpetradores obligaron a Sonia Sarmiento a subir a una de las camionetas de alta gama utilizadas en la acción y huyeron con rumbo al sur del departamento. Las autoridades desplegaron un operativo inmediato en la zona para intentar dar con el paradero de la comerciante y los responsables.

El segundo secuestro de una comerciante en menos de 24 horas

El secuestro de Sonia Sarmiento se suma a otro caso ocurrido la noche anterior en la misma región. Zulandy Mambuscay, propietaria de un salón de belleza en Piagua, zona rural de El Tambo, fue privada de su libertad por hombres armados que la obligaron a subir a un vehículo tras ingresar a su vivienda. Durante ese ataque, la pareja sentimental de la empresaria resultó herida cuando intentó evitar el rapto.

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Ambos hechos generaron alarma entre comerciantes, transportadores y habitantes de Popayán, Timbío y El Tambo, que denuncian un deterioro de la seguridad y exigen acciones inmediatas por parte de las autoridades.

Operativo policial y posibles responsables

El secuestro de Sonia Sarmiento fue el segundo caso contra una comerciante en menos de 24 horas, tras el rapto de Zulandy Mambuscay en El Tambo - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Tras el secuestro de Sonia Sarmiento, uniformados de la fuerza pública iniciaron patrullajes y retenes en los corredores viales del centro y sur del Cauca. Las autoridades manejan como principal hipótesis la participación de estructuras armadas ilegales que operan en la zona, entre ellas las disidencias de las Farc, bajo el mando de alias Iván Mordisco, así como organizaciones de delincuencia común que buscan financiarse mediante actividades extorsivas y secuestro.

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El comandante de la Policía en Cauca indicó que las imágenes captadas por las cámaras de seguridad serán clave para identificar a los responsables y determinar si existe relación entre los dos secuestros recientes. Hasta el momento, no se ha emitido un pronunciamiento oficial sobre el paradero de las víctimas ni sobre la autoría de los hechos.

Ola de violencia y antecedentes recientes en la Vía Panamericana

El corredor Panamericano entre Popayán y el sur del departamento se convirtió en un escenario recurrente de acciones violentas durante las últimas semanas. Apenas horas antes del secuestro de Sonia Sarmiento, tropas del Ejército Nacional frustraron el rapto de cinco personas en el municipio de Rosas. Soldados de la Brigada 29 acudieron a un llamado de auxilio y lograron rescatar a las víctimas tras enfrentarse a los delincuentes en plena carretera.

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Ejército Nacional - crédito @Ejercito_Div3/X

De acuerdo con el reporte militar, los secuestradores intentaron ocultar a las personas en una zona boscosa, pero la presión de las tropas obligó a los responsables a abandonar el lugar y huir.

Mientras las autoridades continúan la búsqueda de Sonia Sarmiento y la investigación de los recientes hechos, la comunidad permanece en estado de alerta y reclama medidas urgentes para proteger la vida y la integridad de los habitantes y viajeros en este estratégico corredor vial del suroccidente colombiano.