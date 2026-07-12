Ministro de Defensa se apartará del cargo temporalmente en un momento clave de la recta final del Gobierno Petro: este es el motivo

A menos de un mes de que el presidente Gustavo Petro Urrego entregue el poder tras un mandato lleno de contrastes, su gabinete registrará una baja imprevista, pues el ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, se apartará de manera temporal de su cargo a partir del martes 14 de julio por motivos de salud.
La ausencia del funcionario se prolongará por unos 20 días debido a una cirugía que ya estaba programada y coordinada directamente con el mandatario, de acuerdo con la información que tuvo conocimiento y reveló el diario El Tiempo.
El tiempo de recuperación dejará al ministro por fuera de una de las fechas más importantes para las Fuerzas Armadas; Pedro Sánchez no podrá asistir a los eventos oficiales del Día de la Independencia el 20 de julio, una celebración que este año viene con cambios organizativos porque el tradicional desfile militar se trasladará al sur de Bogotá.
PUBLICIDAD
Noticia en desarrollo...
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD