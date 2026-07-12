Luis Alfonso anunció que ofrecerá un concierto completamente gratis en Bogotá: fecha, hora y lugar en que se hará el evento

Luis Alfonso anunció concierto gratis en Bogotá para el lanzamiento de su nuevo trabajo discográfico - crédito @luisalfonso/Instagram

Miles de seguidores de Luis Alfonso esperan con entusiasmo el evento gratuito que el cantante ha programado en el corazón de Bogotá. El intérprete ha confirmado que el encuentro se realizará el jueves 23 de julio en La Plaza de la Mariposa, un espacio emblemático del centro capitalino.

La cita comenzará a las 11 de la mañana e incluirá la presentación en vivo de su más reciente trabajo discográfico. El propio artista detalló el motivo del evento en sus redes sociales: “Quiero hacer algo muy especial con este nuevo álbum, Lindo Lindo. Voy a celebrarlo con ustedes, en la calle, donde este loco empezó a luchar por sus sueños”, expresó en Instagram.

PUBLICIDAD

El acceso al concierto será completamente gratuito, aunque habrá un límite de asistencia. Según especificó el artista de género popular, se permitirá la entrada de un máximo de 4.000 personas. Para garantizar el ingreso, se entregarán manillas a quienes lleguen temprano al lugar.

Luis Alfonso confirmó que dará un concierto gratis en Bogotá - crédito @luisalfonso/IG

Las recomendaciones para los asistentes apuntan a llegar al menos una o dos horas antes del inicio, con el fin de asegurar un lugar y disfrutar del espectáculo de cerca.

El espacio donde se desarrollará el encuentro del cantante con sus seguidores cuenta con una ubicación estratégica, próxima a la estación Museo del Oro de TransMilenio y a escasos metros de la estación de la Avenida Jiménez. Esta localización facilita el acceso tanto en transporte público como en vehículo particular.

PUBLICIDAD

Además, existen diferentes rutas del Sitp que circulan por la Carrera Décima, permitiendo la llegada desde varios puntos de Bogotá.

En palabras de Luis Alfonso: “Nos vemos en la Plaza de la Mariposa este 23 de julio en Bogotá desde las 11 a. m., para cantar juntos los temas del nuevo álbum, completamente gratuito para todos los que quieran vivir un momento bien lindo lindo”.

El Coliseo MedPlus será transformado en una fonda colombiana para una experiencia inmersiva en concierto de Luis Alfonso - crédito cortesía equipo de prensa Luis Alfonso

De esta manera, la capital será escenario de una jornada musical que promete reunir a miles de seguidores para celebrar el lanzamiento del nuevo trabajo de uno de los referentes de la música popular actual.

PUBLICIDAD

Los comentarios no tardaron en aparecer y sus seguidores elogiaron el gesto: “Allá estaré”; “Bueno, ya que no pude conseguir la boleta para su concierto, tocó ir al que es gratis”; “Tremendo artista, espero poder alcanzar a llegar”, entre otros.

Dónde será el otro concierto de Luis Alfonso en Bogotá

El 7 de noviembre de 2026, Luis Alfonso llevará a cabo el concierto más grande de su carrera en el Coliseo MedPlus de Bogotá. Bajo el nombre “La Fonda del Señorazo”, el evento espera congregar a más de 14.000 asistentes y transformar el recinto en la fonda más grande realizada en Colombia.

La depresión de Luis Alfonso se agravó por problemas de salud de su hijo Agustín, que padece síndrome de Williams - crédito @luisalfonso/Instagram

La puesta en escena será en formato de 360 grados, permitiendo a los asistentes disfrutar de la experiencia desde cualquier punto y vivir una velada de aproximadamente cuatro horas con música en vivo, invitados especiales y sorpresas.

PUBLICIDAD

El concepto del espectáculo gira en torno a la frase del artista: “Donde lo fino es ser montañero”, exaltando las tradiciones, la familia y las costumbres que han inspirado su música. El propio artista considera este concierto como la realización de uno de los sueños más importantes de su trayectoria, agradeciendo a sus seguidores por el respaldo que ha recibido a lo largo de los años y dedicando este nuevo proyecto especialmente a ellos.

El cantante destacó en su anuncio que, pese a sus logros nacionales e internacionales, continúa valorando la humildad y el disfrute de las cosas sencillas, como compartir en familia.

PUBLICIDAD

Las entradas estarán disponibles desde el 25 de junio, primero en preventa exclusiva para fanáticos inscritos y luego en venta general. El evento busca consolidar a Luis Alfonso como referente de la música popular en Colombia y celebrar la identidad montañera junto a su público.