Colombia

Luis Alfonso anunció que ofrecerá un concierto completamente gratis en Bogotá: fecha, hora y lugar en que se hará el evento

El cantante de música popular Luis Alfonso confirmó que celebrará junto a sus fanáticos el lanzamiento de ‘Lindo Lindo’ con un evento gratuito en el centro de Bogotá

Guardar
Google icon
Luis Alfonso anunció el regreso del Festival Más Contetoso, que se irá de gira por Colombia - crédito @luisalfonso/Instagram
Luis Alfonso anunció concierto gratis en Bogotá para el lanzamiento de su nuevo trabajo discográfico - crédito @luisalfonso/Instagram

Miles de seguidores de Luis Alfonso esperan con entusiasmo el evento gratuito que el cantante ha programado en el corazón de Bogotá. El intérprete ha confirmado que el encuentro se realizará el jueves 23 de julio en La Plaza de la Mariposa, un espacio emblemático del centro capitalino.

La cita comenzará a las 11 de la mañana e incluirá la presentación en vivo de su más reciente trabajo discográfico. El propio artista detalló el motivo del evento en sus redes sociales: “Quiero hacer algo muy especial con este nuevo álbum, Lindo Lindo. Voy a celebrarlo con ustedes, en la calle, donde este loco empezó a luchar por sus sueños”, expresó en Instagram.

PUBLICIDAD

El acceso al concierto será completamente gratuito, aunque habrá un límite de asistencia. Según especificó el artista de género popular, se permitirá la entrada de un máximo de 4.000 personas. Para garantizar el ingreso, se entregarán manillas a quienes lleguen temprano al lugar.

---
Luis Alfonso confirmó que dará un concierto gratis en Bogotá - crédito @luisalfonso/IG

Las recomendaciones para los asistentes apuntan a llegar al menos una o dos horas antes del inicio, con el fin de asegurar un lugar y disfrutar del espectáculo de cerca.

El espacio donde se desarrollará el encuentro del cantante con sus seguidores cuenta con una ubicación estratégica, próxima a la estación Museo del Oro de TransMilenio y a escasos metros de la estación de la Avenida Jiménez. Esta localización facilita el acceso tanto en transporte público como en vehículo particular.

PUBLICIDAD

Además, existen diferentes rutas del Sitp que circulan por la Carrera Décima, permitiendo la llegada desde varios puntos de Bogotá.

En palabras de Luis Alfonso: “Nos vemos en la Plaza de la Mariposa este 23 de julio en Bogotá desde las 11 a. m., para cantar juntos los temas del nuevo álbum, completamente gratuito para todos los que quieran vivir un momento bien lindo lindo”.

El Coliseo MedPlus será transformado en una fonda colombiana para una experiencia inmersiva en concierto de Luis Alfonso - crédito cortesía equipo de prensa Luis Alfonso
El Coliseo MedPlus será transformado en una fonda colombiana para una experiencia inmersiva en concierto de Luis Alfonso - crédito cortesía equipo de prensa Luis Alfonso

De esta manera, la capital será escenario de una jornada musical que promete reunir a miles de seguidores para celebrar el lanzamiento del nuevo trabajo de uno de los referentes de la música popular actual.

Los comentarios no tardaron en aparecer y sus seguidores elogiaron el gesto: “Allá estaré”; “Bueno, ya que no pude conseguir la boleta para su concierto, tocó ir al que es gratis”; “Tremendo artista, espero poder alcanzar a llegar”, entre otros.

Dónde será el otro concierto de Luis Alfonso en Bogotá

El 7 de noviembre de 2026, Luis Alfonso llevará a cabo el concierto más grande de su carrera en el Coliseo MedPlus de Bogotá. Bajo el nombre “La Fonda del Señorazo”, el evento espera congregar a más de 14.000 asistentes y transformar el recinto en la fonda más grande realizada en Colombia.

La depresión de Luis Alfonso se agravó por problemas de salud de su hijo Agustín, que padece síndrome de Williams - crédito @luisalfonso/Instagram
La depresión de Luis Alfonso se agravó por problemas de salud de su hijo Agustín, que padece síndrome de Williams - crédito @luisalfonso/Instagram

La puesta en escena será en formato de 360 grados, permitiendo a los asistentes disfrutar de la experiencia desde cualquier punto y vivir una velada de aproximadamente cuatro horas con música en vivo, invitados especiales y sorpresas.

El concepto del espectáculo gira en torno a la frase del artista: “Donde lo fino es ser montañero”, exaltando las tradiciones, la familia y las costumbres que han inspirado su música. El propio artista considera este concierto como la realización de uno de los sueños más importantes de su trayectoria, agradeciendo a sus seguidores por el respaldo que ha recibido a lo largo de los años y dedicando este nuevo proyecto especialmente a ellos.

El cantante destacó en su anuncio que, pese a sus logros nacionales e internacionales, continúa valorando la humildad y el disfrute de las cosas sencillas, como compartir en familia.

Las entradas estarán disponibles desde el 25 de junio, primero en preventa exclusiva para fanáticos inscritos y luego en venta general. El evento busca consolidar a Luis Alfonso como referente de la música popular en Colombia y celebrar la identidad montañera junto a su público.

Temas Relacionados

Luis AlfonsoConcierto GratisPlaza de la MariposaColombia-EntretenimientoColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Ministro de Ambiente designado por De la Espriella denunció ocultamiento de cifras de deforestación de 2025: “Este Gobierno falló”

Fabio Arjona aseguró desde su cuenta oficial de X que la ausencia de estos datos se debe a que el Gobierno Petro “saben que el escenario es trágico”

Ministro de Ambiente designado por De la Espriella denunció ocultamiento de cifras de deforestación de 2025: “Este Gobierno falló”

EN VIVO - Mercado de Fichajes del fútbol colombiano: altas, bajas y rumores de hoy, 12 de julio, en la Liga BetPlay

Millonarios se hizo al goleador del semestre anterior para reforzar su delantera tras la salida de Falcao; mientras que Junior quiere buscar el tricampeonato

EN VIVO - Mercado de Fichajes del fútbol colombiano: altas, bajas y rumores de hoy, 12 de julio, en la Liga BetPlay

Alerta en La Guajira por reaparición de alias Bendito Menor junto a su pareja: “Estamos melos, sin miedo”

En las imágenes difundidas, el líder de las Acsn muestra confianza y control territorial, pese a la captura anunciada por el presidente electo Abelardo de la Espriella

Alerta en La Guajira por reaparición de alias Bendito Menor junto a su pareja: “Estamos melos, sin miedo”

Profesor se negó a comprarle panela a un vendedor porque votó por Abelardo de la Espriella: todo quedó en video

Un video difundido en redes sociales mostró a un docente negándose a seguir siendo cliente de un vendedor ambulante por su elección presidencial, y las redes reaccionaron entre apoyo, crítica y solidaridad

Profesor se negó a comprarle panela a un vendedor porque votó por Abelardo de la Espriella: todo quedó en video

Etapa 9 del Tour de Francia: Mathieu Van der Poel se lleva la victoria en el sprint, Egan Bernal se metió al top 10 de la clasificación

La alta temperatura obligó al recorte de la jornada, manteniendo los cuatro puertos de montaña. El neerlandés fue el que lanzó el ataque que conformó la fuga que se llevó la victoria

Etapa 9 del Tour de Francia: Mathieu Van der Poel se lleva la victoria en el sprint, Egan Bernal se metió al top 10 de la clasificación
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Defensoría pidió a De la Espriella y al Congreso entrante garantizar derechos de víctimas en Colombia, tras firma del Acuerdo de Paz

Defensoría pidió a De la Espriella y al Congreso entrante garantizar derechos de víctimas en Colombia, tras firma del Acuerdo de Paz

Cuatro uniformados heridos en Arenal, Bolívar, luego de ataque con drones cargados de explosivos a estación de Policía

Más de 1.100 niños siguen sin clases en el Catatumbo por riesgo de minas antipersona

Atacan con drones explosivos el aeropuerto de Tibú: Aerocivil confirmó tres personas heridas

Retén ilegal en la vía Inzá-La Plata terminó con el robo de una camioneta de la UNP: investigan si el ELN estuvo detrás del asalto

ENTRETENIMIENTO

Karina Garcia habló sobre la posibilidad de un parto en casa tras el nacimiento del hijo de Isabella Ladera: “No podría, muchachos”

Karina Garcia habló sobre la posibilidad de un parto en casa tras el nacimiento del hijo de Isabella Ladera: “No podría, muchachos”

Vanessa Pulgarín, Miss Grand All Stars, reveló que no quiere hijos para sentirse realizada como mujer: “No siento que tenga que serlo”

Camilo Cifuentes conmueve a las redes con una tierna noticia: compartió la primera ecografía de su bebé

Monumentum: Bogotá Distrito Rave 2026 se prepara para acoger una fiesta de música electrónica en la Plaza de Bolívar

Sofía Vergara presumió su figura en redes sociales y compartió mensaje tras celebrar su cumpleaños: “Es un buen número”

Deportes

EN VIVO - Mercado de Fichajes del fútbol colombiano: altas, bajas y rumores de hoy, 12 de julio, en la Liga BetPlay

EN VIVO - Mercado de Fichajes del fútbol colombiano: altas, bajas y rumores de hoy, 12 de julio, en la Liga BetPlay

Etapa 9 del Tour de Francia: Mathieu Van der Poel se lleva la victoria en el sprint, Egan Bernal se metió al top 10 de la clasificación

Tras la eliminación del Mundial 2026, Jackson Martínez hizo una ‘tiradera’ a los que insultan a la Selección Colombia: “No sirven para nada”

Millonarios perdió su primer partido amistoso de pretemporada y los insultos llovieron contra Gustavo Serpa: “un personajillo de quinta”

Definidas las semifinales de la Copa Mundial de la FIFA 2026: hora, fecha y dónde ver en Colombia por TV