Iván Ramiro Córdoba culpó a infraestructura del fútbol colombiano por el fracaso en el Mundial 2026: “No es culpa del entrenador ni de los jugadores”

El exfutbolista colombiano Iván Ramiro Córdoba es directivo del Venezia FC de la Serie A de Italia - crédito EFE/Luis Eduardo Noriega A./Archivo

En medio del impacto por la eliminación de la Selección Colombia en los octavos de final del Mundial 2026, Iván Ramiro Córdoba, excapitán del equipo campeón de la Copa América 2001, lanzó una autocrítica profunda sobre la estructura y los procesos del fútbol nacional.

Durante su visita a la exposición de la Conmebol en Miami, Córdoba advirtió que el país debe evitar llegar “con el mínimo indispensable” a las grandes citas internacionales y pidió cambios de fondo en la formación y la dirigencia.

La actuación de Colombia en el torneo, la gestión técnica y el rendimiento de figuras como Luis Díaz y James Rodríguez formaron parte de su análisis, en el que también ratificó su aspiración a liderar la Federación Colombiana de Fútbol.

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Crítica de Córdoba: “No podemos llegar con el mínimo indispensable”

Córdoba calificó como aceptable el desempeño de Colombia en el Mundial, aunque sin ocultar la insatisfacción por la ausencia de avances reales. “Llegar a octavos de un mundial por primera vez en un grupo de 48 selecciones es importante”, admitió, pero advirtió que la expectativa siempre es avanzar más allá de lo logrado en 2014. Según el exdefensor, el fútbol colombiano debe analizar con rigor sus limitaciones si aspira a disputar títulos.

El excapitán insistió en que el país se conforma con el talento natural de sus jugadores, pero sigue sin contar con una estructura sólida que permita competir al nivel de selecciones como Argentina. “Se nos lesiona Jhon Córdoba y tenemos a Suárez, pero te pones a ver y te sigue faltando esa cuota de gol que han tenido todas las selecciones que están siendo protagonistas. Llegamos al límite, no puede ser”, subrayó.

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Para Córdoba, el problema es estructural y no recae únicamente en el cuerpo técnico o los futbolistas. “No es culpa del entrenador ni de los jugadores, es culpa de todo un proceso que no permite esa cantidad de jugadores importantes para competir al nivel de selecciones como Argentina”, puntualizó.

El reto pendiente en la formación de los entrenadores en Colombia

Iván Ramiro Córdoba fue campeón con Inter de Milán de la Champions League y de 13 títulos del fútbol italiano - crédito Colprensa/Germán Enciso.

Córdoba remarcó la urgencia de transformar la formación de entrenadores en Colombia. Señaló que el cambio no se logra en ciclos cortos, sino en procesos de ocho o doce años, y que el crecimiento de jugadores y jugadoras debe apoyarse en una capacitación más abierta y profesional. “Hoy que estamos con el dolor del alma diría que por la formación de los entrenadores, que son los principales artífices de que esos jugadores crezcan bien, con una mentalidad ganadora, de profesionales, preparada para llegar y enfrentar situaciones tan difíciles como un mundial, una final de Copa América”, afirmó.

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El exdefensor también destacó el esfuerzo de las jugadoras colombianas, a quienes reconoció por trabajar “con las uñas”, y reclamó mayor apoyo institucional. Insistió en que el fútbol nacional no puede depender únicamente del talento y la alegría de sus futbolistas, sino que debe aspirar a la excelencia sostenida.

Iván Ramiro Córdoba considera la continuidad de Néstor Lorenzo en la Selección Colombia

La continuidad de Néstor Lorenzo estaría sujeta a la continuidad de Ramón Jesurún como presidente de la Federación Colombiana de Fútbol - crédito Lee Smith/REUTERS

Córdoba se mostró partidario de la continuidad de Néstor Lorenzo al frente de la selección, argumentando que su conocimiento del grupo y del recambio generacional es una ventaja clave. “Seguir con él porque conoce el grupo, conoce lo que viene de abajo, dónde ir a agarrar, qué va a necesitar porque hay varios jugadores que cree uno que no van a seguir en este proceso”, defendió.

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Comparó la situación de Colombia con la de Argentina, donde exjugadores como Lionel Scaloni han asumido roles técnicos con éxito. Destacó la importancia de procesos sólidos y de la experiencia de quienes han vivido grandes competencias internacionales.

Luis Díaz, James Rodríguez y la falta de alternativas

Al analizar el rendimiento individual, Córdoba defendió a Luis Díaz, actual jugador del Bayern Múnich, por su aporte y dificultad para brillar en una selección que no ofrece la misma estructura ofensiva que su club. “En la Selección Colombia está más referenciado y van a marcarlo casi siempre tres. Es difícil, ya el fútbol es muy físico. No tenemos el poderío del que está peleando ahora por ganar el Mundial”, explicó.

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Sobre James Rodríguez, Córdoba consideró que su convocatoria se justificó por su capacidad técnica, aunque reconoció que no pudo mantener la regularidad a lo largo del torneo. “Lo trajimos porque James tiene una capacidad técnica para hacer la diferencia. Vimos que en un momento lo hizo superbién, de pronto en el partido más esperado que fue contra Portugal. Pero no le alcanzó para mantener esa condición todos los partidos”, señaló.

En cuanto a las alternativas, Córdoba manifestó que la falta de opciones para reemplazar a James fue evidente y que solo el técnico puede responder por esas decisiones.

El diálogo de Iván Ramiro Córdoba sobre suceder a Ramón Jesurún en la presidencia

Iván Ramiro Córdoba no podría ser presidente de la Federación Colombiana de Fútbol por un requerimiento administrativo - crédito Jesús Avilés / Infobae

El exdefensor reiteró su interés en liderar la Federación Colombiana de Fútbol y aclaró que su aspiración no supone una amenaza para la actual dirigencia. “Me han preguntado y siempre he declarado que me gustaría ser presidente de la Federación, pero sin amenazas a nadie, se lo he dicho al presidente Jesurún, no es una amenaza hacia usted ni mucho menos, naturalmente puedo pensarlo como un sueño, soy dirigente, me gustaría llegar allá, algún día”.

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Córdoba planteó dudas sobre si el sistema está listo para recibir a exjugadores en la administración, pero sostuvo que su meta es aportar desde la dirigencia, de la misma manera en que soñó con vestir la camiseta de la Selección.