Juan Guillermo Cuadrado se despidió del Pisa de Italia y podría regresar al fútbol profesional colombiano: estas serían las opciones

Juan Guillermo Cuadrado llegó al Pisa, uno de los equipos recién ascendidos en Italia, para volver a la selección Colombia - crédito Pisa SC

Juan Guillermo Cuadrado anunció que deja el Pisa de Italia tras la temporada 2025/2026, una decisión que cierra su etapa más reciente en Europa y vuelve a instalar la incógnita sobre su futuro, con la posibilidad de que el colombiano termine su carrera en su país después de no alcanzar el objetivo de regresar a la Selección Colombia rumbo al Mundial 2026.

En su última campaña disputó 21 partidos entre Serie A y Copa de Italia y marcó un gol. Ese tanto llegó el 24 de octubre de 2025 ante Milan, en un empate 2-2.

El propio futbolista confirmó la salida con un mensaje en sus redes sociales: “Simplemente gracias Pisa Sporting Club, gracias también a mis compañeros y colaboradores. Fue un placer formar parte de un gran grupo. Les deseo muchas cosas hermosas en el futuro para los hermosos fans y la hermosa ciudad”.

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Cuadrado pasó por varios clubes de Italia, siendo la Juventus el más exitoso de todos - crédito @cuadrado/Instagram

Cuadrado no comunicó cuál será su siguiente destino. La salida del club italiano lo deja libre en un momento en que su nombre vuelve a ser vinculado con el fútbol colombiano y también con opciones en la MLS.

El volante de 38 años llegó al Pisa al inicio de la campaña 2025/2026 con la intención de ganar regularidad y llamar la atención de Néstor Lorenzo para aspirar a un lugar en el Mundial 2026. Aunque integró la prelista de 55 convocados, el entrenador aclaró que su inclusión había sido un formalismo y que el jugador no estaba en condiciones totales para integrar la nómina definitiva.

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La posibilidad más comentada ahora es un regreso al país donde comenzó su carrera. El medio menciona entre los equipos que han sonado para Junior, Deportivo Cali, que habría presentado una oferta formal el semestre pasado, Atlético Nacional e Independiente Medellín, el club en el que se formó y con el que mantiene una relación histórica.

Meses atrás el futbolista estuvo entrenando con Atlético Nacional cuando regresó temporalmente a Colombia una vez terminada la temporada europea. Aquella presencia disparó rumores sobre conversaciones con el club, aunque luego se desmintieron.

Otra alternativa que sigue en escena es Estados Unidos, la MLS suele resultar atractiva para jugadores cercanos al retiro por sus salarios y por el crecimiento de la liga. Cuadrado ya había sido relacionado en mercados anteriores con esa competencia, aunque hasta ahora no se conoció una oferta formal.

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La carrera europea de Cuadrado: ocho clubes y varios títulos

Juan Guillermo Cuadrado recibió, previo al inicio del partido, la distinción por llegar a los 300 partidos con la Juventus - crédito Juventus

Antes de su etapa en Pisa, Cuadrado construyó una trayectoria extensa en Europa. Después de salir de Deportivo Independiente Medellín, jugó en Lecce, Udinese, Fiorentina, Chelsea, Juventus, Inter de Milán y Atalanta.

Su palmarés incluye dos títulos con Inter de Milán y dos con el Chelsea, además de un ciclo especialmente exitoso en Juventus, donde fue multicampeón. Allí ganó la Serie A, la Copa Italia y la Supercopa de Italia, completando 11 trofeos entre estas competencias.

Juan Guillermo Cuadrado fue criticado por Gustavo Petro por su llamada con Abelardo de la Espriella

Petro le respondió a Cuadrado la mañana del sábado 11 de julio de 2026 vía X - crédito @petrogustavo/X

El presidente Gustavo Petro cuestionó a Juan Guillermo Cuadrado por su respaldo al presidente electo Abelardo de la Espriella, después de que se difundiera una videollamada en la que varios futbolistas de la selección Colombia lo saludaron tras su victoria electoral y luego de la eliminación del equipo en el Mundial 2026.

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El cruce tomó fuerza porque el mandatario vinculó ese apoyo con el asesinato del padre del jugador en una zona donde operaban grupos paramilitares, y porque la conversación aludía al nuevo período presidencial de 2026-2030.

La llamada se conoció el viernes, aunque había sido realizada días antes, tras la derrota de Colombia ante Suiza en los octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA en Vancouver, Canadá. El equipo empató sin goles durante los 90 minutos reglamentarios y los 30 de prórroga, y cayó después en la tanda de penales.

Petro intervino la mañana del sábado 11 de julio con un mensaje en X dirigido a Cuadrado. “Hermano Cuadrado, no sé quién asesinó a tu padre de un disparo en la noche, pero es altamente probable que fueran los hombres armados que traficaban cocaína y dominaban la región”, escribió el jefe de Estado.

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