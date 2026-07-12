Bosa y Ciudad Bolívar recibirán el desfile militar para la celebración del 20 de Julio: esto se sabe

La edición de este año tendrá un formato diferente y contará con una menor participación de equipos militares respecto a años anteriores - crédito Fuerzas Militares

Con un cambio de escenario y un formato distinto al habitual, el desfile militar del 20 de julio marcará un nuevo capítulo en la conmemoración del Día de la Independencia en Bogotá. Por primera vez, el evento se realizará en el sur de la capital, una decisión que modifica una tradición que durante décadas se desarrolló en corredores emblemáticos de la ciudad.

Aunque aún faltan por conocerse aspectos clave de la organización, como los horarios oficiales, los cierres viales y el plan de movilidad, ya está confirmado que la celebración tendrá lugar en las localidades de Bosa y Ciudad Bolívar. Además, versiones conocidas en las últimas horas indican que la jornada contará con una menor participación de equipos militares en comparación con años anteriores.

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La Avenida Villavicencio sería el principal corredor donde se desarrollará la conmemoración del Día de la Independencia- crédito Camila Díaz/Colprensa

La expectativa crece entre los ciudadanos mientras las autoridades terminan de definir la logística de uno de los eventos patrióticos más representativos del país. El Ministerio de Defensa, las Fuerzas Militares y la Alcaldía de Bogotá serán las entidades encargadas de anunciar en los próximos días los detalles que aún permanecen pendientes.

La decisión de trasladar el desfile fue anunciada por el presidente Gustavo Petro a través de su cuenta de X, en la que confirmó el nuevo escenario e invitó a la ciudadanía a participar en la jornada con un mensaje dirigido a los bogotanos. “El 20 de Julio en Bosa y Ciudad Bolívar los invito a acudir para fusionar pueblo y fuerzas militares en un mensaje a las estrellas, Ad Astra, la bandera tricolor será el mayor símbolo de la libertad y el conocimiento humano”, escribió el mandatario.

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Con esta determinación, el Gobierno busca que la conmemoración llegue a sectores que históricamente no son sede del desfile militar. La elección de Bosa y Ciudad Bolívar representa un giro frente a la tradición, ya que será la primera vez que este acto oficial se desarrolle en el sur de la capital.

El desfile militar del 20 de julio llegará por primera vez a las localidades de Bosa y Ciudad Bolívar, en el sur de Bogotá-crédito @petrogustavo/X

Por ahora, la única información confirmada es que el recorrido comprenderá estas dos localidades y que la Avenida Villavicencio perfila como el principal corredor por donde avanzarán los participantes. Sin embargo, todavía no existe un anuncio oficial sobre el trayecto exacto que seguirá el desfile ni sobre los puntos habilitados para el público.

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Mientras se conocen esos detalles, fuentes de las Fuerzas Militares señalaron que el horario se mantendría en una franja similar a la de años anteriores. De concretarse esa proyección, el desfile se desarrollaría entre las 11:00 de la mañana y la 1:00 de la tarde, aunque esa información continúa pendiente de confirmación por parte del Gobierno acional.

La logística será uno de los aspectos más relevantes de esta edición, especialmente por tratarse de una zona diferente a la que tradicionalmente acogía el evento. Los planes de movilidad, los desvíos vehiculares y los dispositivos de seguridad serán determinantes para garantizar el desarrollo de la jornada y facilitar la asistencia de miles de personas.

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Las autoridades aún deben confirmar el recorrido definitivo, los cierres viales y el plan de movilidad para la jornada-crédito Fuerzas Militares de Colombia

Durante años, el desfile militar recorrió importantes vías de Bogotá, entre ellas la avenida Boyacá y el tramo comprendido entre la avenida Primero de Mayo y la avenida José Celestino Mutis. Esos corredores fueron escenario de la participación de integrantes del Ejército, la Armada, la Fuerza Aérea, la Policía Nacional y de miles de ciudadanos que cada 20 de julio acompañaban la celebración.

Esta vez, además del cambio de ubicación, también habrá modificaciones en la puesta en escena. La información que trasciende indica que el número de equipos militares será inferior al de versiones anteriores, lo que supone una transformación frente al modelo que tradicionalmente caracterizó este desfile patrio.

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Ese ajuste responde a una propuesta diferente para la conmemoración. Según el mensaje compartido por el presidente Petro, la intención es fortalecer el encuentro entre la ciudadanía y las Fuerzas Militares en nuevos territorios de la ciudad, ampliando el alcance de una celebración que históricamente estuvo concentrada en sectores específicos de Bogotá.