Colombia

Luisa Fernanda W reveló que Pipe Bueno quiere tener otro hijo y la manera en la que podría llegar a darse: “Es una conversación que tenemos pendiente en casa”

El cantante de música popular le planteó a su prometida la posibilidad de recurrir a la inseminación artificial para tener una niña; sin embargo, no descartó del todo la posibilidad

Guardar
Google icon

Luisa Fernanda W reconoció que no se siente preparada para un tercer embarazo, aunque su prometido Pipe Bueno insiste en buscar una niña mediante inseminación artificial.

La influencer paisa hizo la revelación durante su visita al La Tobón Show, el programa de entrevistas conducido por Laura Tobón, en el que la conversación derivó hacia los planes de familia de la pareja.

Lo que dijo Pipe Bueno sobre tener una hija

El cantante de música popular ya le planteó a su prometida la idea de recurrir a técnicas de reproducción asistida para aumentar las probabilidades de concebir una niña. “Amor, o sea, toca buscar la niña”, le dijo Pipe, según relató la propia Luisa en el programa, en referencia a la inseminación artificial como camino posible.

PUBLICIDAD

Luisa Fernanda W
Luisa Fernanda W tiene dos hijos: Máximo y Dómenic - @luisafernandaw/Instagram

La creadora de contenido explicó que la pareja tiene dos hijos varones y que, en esta etapa, ellos ya gozan de mayor independencia. Ese mismo argumento es el que usa Pipe Bueno para reabrir el debate: con los niños más grandes, sería el momento de intentarlo.

La postura de Luisa Fernanda W

La influenciadora fue directa al exponer su posición actual. “En este momento yo no me siento preparada”, admitió ante Tobón, y añadió que, si la decisión dependiera solo de ella hoy, se quedaría con sus dos hijos. “Yo me quedaría con mis dos varones. O sea, ya”, sentenció.

La conversación dejó en evidencia que la pareja aún no ha llegado a un acuerdo. Luisa describió el tema como “una conversación que tenemos pendiente en casa”, lo que indica que el debate sigue abierto puertas adentro, sin una decisión tomada en ninguna dirección.

PUBLICIDAD

La celebración se tornó aún más especial cuando, Pipe Bueno publicó un video familiar protagonizado por sus dos hijos - crédito @luisafernandaw / IG
Aseguró que sus dos hijos son independientes y que eso abre la puerta a que busquen la niña - crédito @luisafernandaw / IG

También cuestionó una premisa del plan de su prometido: “¿Quién nos garantiza que vamos a quedar en embarazo y que sea niña?” Tobón le recordó que hoy existen procedimientos médicos que permiten orientar ese resultado, a lo que Luisa respondió con un “pues no sé”, sin cerrar del todo la puerta.

Las reacciones a la publicación de la empresaria no tardaron en aparecer, con mensajes de los cuales destacan: “Anímate, aunque sí, uno no sabe si le sale niño o niña”; “Es un tema muy complejo”; “Si ella no quiere tener otro bebé, es mejor dejarlo a un lado”, entre otros.

¿Pipe Bueno le desesperaba? Esto dijo

La confesión de Luisa Fernanda W sobre su relación con Pipe Bueno reveló una etapa de desgaste emocional durante su segundo embarazo y el posparto.

En la misma entrevista con Laura Tobón, la creadora de contenido contó que, en ese periodo, no solo perdió la paciencia con su pareja, sino también con las personas que rodeaban a Pipe cuando él grababa una serie. “Lo más duro es definitivamente cómo me sentía conmigo misma en todo sentido”, relató, resaltando que su malestar personal impactó de lleno en la convivencia y la intimidad de la pareja.

La paisa confesó que durante mucho tiempo sintió fastidio de su pareja; durante el embarazo y el posparto fue peor - crédito @latobonshow/IG

Durante ese tiempo, la empresaria confesó que la irritabilidad era constante. Llegó a afirmar: “A veces lo quería, a veces no”, en referencia a Pipe Bueno. El rechazo se extendía incluso a los amigos y colegas del cantante, quienes le generaban incomodidad cuando los recibía en su casa. Luisa Fernanda W admitió que, en esos encuentros, imaginaba que los demás podrían verla como una persona “amargada”.

La situación, según explicó, no se debió a un conflicto puntual con Pipe o con su entorno, sino a un mal momento personal caracterizado por alteraciones hormonales y baja autoestima. Durante el embarazo y el posparto, Luisa Fernanda W reconoció que “todo el mundo” la desesperaba y que ese fastidio se agudizaba al compartir espacio con el círculo cercano de su pareja.

La pareja, que lleva casi siete años junta y tiene dos hijos, ha superado estas dificultades y actualmente se encuentra comprometida. La confesión de la influenciadora sorprendió a sus seguidores al exponer una faceta poco conocida de la relación.

Temas Relacionados

Luisa Fernanda WPipe BuenoembarazoColombia-EntretenimientoColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Ministro de Ambiente designado por De la Espriella denunció ocultamiento de cifras de deforestación de 2025: “Este Gobierno falló”

Fabio Arjona aseguró desde su cuenta oficial de X que la ausencia de estos datos se debe a que el Gobierno Petro “saben que el escenario es trágico”

Ministro de Ambiente designado por De la Espriella denunció ocultamiento de cifras de deforestación de 2025: “Este Gobierno falló”

EN VIVO - Mercado de Fichajes del fútbol colombiano: altas, bajas y rumores de hoy, 12 de julio, en la Liga BetPlay

Millonarios se hizo al goleador del semestre anterior para reforzar su delantera tras la salida de Falcao; mientras que Junior quiere buscar el tricampeonato

EN VIVO - Mercado de Fichajes del fútbol colombiano: altas, bajas y rumores de hoy, 12 de julio, en la Liga BetPlay

Alerta en La Guajira por reaparición de alias Bendito Menor junto a su pareja: “Estamos melos, sin miedo”

En las imágenes difundidas, el líder de las Acsn muestra confianza y control territorial, pese a la captura anunciada por el presidente electo Abelardo de la Espriella

Alerta en La Guajira por reaparición de alias Bendito Menor junto a su pareja: “Estamos melos, sin miedo”

Profesor se negó a comprarle panela a un vendedor porque votó por Abelardo de la Espriella: todo quedó en video

Un video difundido en redes sociales mostró a un docente negándose a seguir siendo cliente de un vendedor ambulante por su elección presidencial, y las redes reaccionaron entre apoyo, crítica y solidaridad

Profesor se negó a comprarle panela a un vendedor porque votó por Abelardo de la Espriella: todo quedó en video

Luis Alfonso anunció que ofrecerá un concierto completamente gratis en Bogotá: fecha, hora y lugar en que se hará el evento

El cantante de música popular Luis Alfonso confirmó que celebrará junto a sus fanáticos el lanzamiento de ‘Lindo Lindo’ con un evento gratuito en el centro de Bogotá

Luis Alfonso anunció que ofrecerá un concierto completamente gratis en Bogotá: fecha, hora y lugar en que se hará el evento
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Defensoría pidió a De la Espriella y al Congreso entrante garantizar derechos de víctimas en Colombia, tras firma del Acuerdo de Paz

Defensoría pidió a De la Espriella y al Congreso entrante garantizar derechos de víctimas en Colombia, tras firma del Acuerdo de Paz

Cuatro uniformados heridos en Arenal, Bolívar, luego de ataque con drones cargados de explosivos a estación de Policía

Más de 1.100 niños siguen sin clases en el Catatumbo por riesgo de minas antipersona

Atacan con drones explosivos el aeropuerto de Tibú: Aerocivil confirmó tres personas heridas

Retén ilegal en la vía Inzá-La Plata terminó con el robo de una camioneta de la UNP: investigan si el ELN estuvo detrás del asalto

ENTRETENIMIENTO

Luis Alfonso anunció que ofrecerá un concierto completamente gratis en Bogotá: fecha, hora y lugar en que se hará el evento

Luis Alfonso anunció que ofrecerá un concierto completamente gratis en Bogotá: fecha, hora y lugar en que se hará el evento

Karina Garcia habló sobre la posibilidad de un parto en casa tras el nacimiento del hijo de Isabella Ladera: “No podría, muchachos”

Vanessa Pulgarín, Miss Grand All Stars, reveló que no quiere hijos para sentirse realizada como mujer: “No siento que tenga que serlo”

Camilo Cifuentes conmueve a las redes con una tierna noticia: compartió la primera ecografía de su bebé

Monumentum: Bogotá Distrito Rave 2026 se prepara para acoger una fiesta de música electrónica en la Plaza de Bolívar

Deportes

EN VIVO - Mercado de Fichajes del fútbol colombiano: altas, bajas y rumores de hoy, 12 de julio, en la Liga BetPlay

EN VIVO - Mercado de Fichajes del fútbol colombiano: altas, bajas y rumores de hoy, 12 de julio, en la Liga BetPlay

Etapa 9 del Tour de Francia: Mathieu Van der Poel se lleva la victoria en el sprint, Egan Bernal se metió al top 10 de la clasificación

Tras la eliminación del Mundial 2026, Jackson Martínez hizo una ‘tiradera’ a los que insultan a la Selección Colombia: “No sirven para nada”

Millonarios perdió su primer partido amistoso de pretemporada y los insultos llovieron contra Gustavo Serpa: “un personajillo de quinta”

Definidas las semifinales de la Copa Mundial de la FIFA 2026: hora, fecha y dónde ver en Colombia por TV