Luisa Fernanda W reveló que Pipe Bueno quiere tener otro hijo y la manera en la que podría llegar a darse: “Es una conversación que tenemos pendiente en casa”

Luisa Fernanda W reconoció que no se siente preparada para un tercer embarazo, aunque su prometido Pipe Bueno insiste en buscar una niña mediante inseminación artificial.

La influencer paisa hizo la revelación durante su visita al La Tobón Show, el programa de entrevistas conducido por Laura Tobón, en el que la conversación derivó hacia los planes de familia de la pareja.

Lo que dijo Pipe Bueno sobre tener una hija

El cantante de música popular ya le planteó a su prometida la idea de recurrir a técnicas de reproducción asistida para aumentar las probabilidades de concebir una niña. “Amor, o sea, toca buscar la niña”, le dijo Pipe, según relató la propia Luisa en el programa, en referencia a la inseminación artificial como camino posible.

PUBLICIDAD

Luisa Fernanda W tiene dos hijos: Máximo y Dómenic - @luisafernandaw/Instagram

La creadora de contenido explicó que la pareja tiene dos hijos varones y que, en esta etapa, ellos ya gozan de mayor independencia. Ese mismo argumento es el que usa Pipe Bueno para reabrir el debate: con los niños más grandes, sería el momento de intentarlo.

La postura de Luisa Fernanda W

La influenciadora fue directa al exponer su posición actual. “En este momento yo no me siento preparada”, admitió ante Tobón, y añadió que, si la decisión dependiera solo de ella hoy, se quedaría con sus dos hijos. “Yo me quedaría con mis dos varones. O sea, ya”, sentenció.

La conversación dejó en evidencia que la pareja aún no ha llegado a un acuerdo. Luisa describió el tema como “una conversación que tenemos pendiente en casa”, lo que indica que el debate sigue abierto puertas adentro, sin una decisión tomada en ninguna dirección.

PUBLICIDAD

Aseguró que sus dos hijos son independientes y que eso abre la puerta a que busquen la niña - crédito @luisafernandaw / IG

También cuestionó una premisa del plan de su prometido: “¿Quién nos garantiza que vamos a quedar en embarazo y que sea niña?” Tobón le recordó que hoy existen procedimientos médicos que permiten orientar ese resultado, a lo que Luisa respondió con un “pues no sé”, sin cerrar del todo la puerta.

Las reacciones a la publicación de la empresaria no tardaron en aparecer, con mensajes de los cuales destacan: “Anímate, aunque sí, uno no sabe si le sale niño o niña”; “Es un tema muy complejo”; “Si ella no quiere tener otro bebé, es mejor dejarlo a un lado”, entre otros.

PUBLICIDAD

¿Pipe Bueno le desesperaba? Esto dijo

La confesión de Luisa Fernanda W sobre su relación con Pipe Bueno reveló una etapa de desgaste emocional durante su segundo embarazo y el posparto.

En la misma entrevista con Laura Tobón, la creadora de contenido contó que, en ese periodo, no solo perdió la paciencia con su pareja, sino también con las personas que rodeaban a Pipe cuando él grababa una serie. “Lo más duro es definitivamente cómo me sentía conmigo misma en todo sentido”, relató, resaltando que su malestar personal impactó de lleno en la convivencia y la intimidad de la pareja.

La paisa confesó que durante mucho tiempo sintió fastidio de su pareja; durante el embarazo y el posparto fue peor - crédito @latobonshow/IG

Durante ese tiempo, la empresaria confesó que la irritabilidad era constante. Llegó a afirmar: “A veces lo quería, a veces no”, en referencia a Pipe Bueno. El rechazo se extendía incluso a los amigos y colegas del cantante, quienes le generaban incomodidad cuando los recibía en su casa. Luisa Fernanda W admitió que, en esos encuentros, imaginaba que los demás podrían verla como una persona “amargada”.

PUBLICIDAD

La situación, según explicó, no se debió a un conflicto puntual con Pipe o con su entorno, sino a un mal momento personal caracterizado por alteraciones hormonales y baja autoestima. Durante el embarazo y el posparto, Luisa Fernanda W reconoció que “todo el mundo” la desesperaba y que ese fastidio se agudizaba al compartir espacio con el círculo cercano de su pareja.

La pareja, que lleva casi siete años junta y tiene dos hijos, ha superado estas dificultades y actualmente se encuentra comprometida. La confesión de la influenciadora sorprendió a sus seguidores al exponer una faceta poco conocida de la relación.

PUBLICIDAD