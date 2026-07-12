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Lucas González aseguró que Edwin Cardona puede volver a ser “el mejor de Colombia en la mitad” después del primer entrenamiento con Atlético Nacional

El nuevo entrenador del equipo verdolaga elogió la intensidad que mostró el recién renovado durante su primera práctica al mando del más veces campeón de Colombia

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Así fue el halago de Lucas González a Edwin Cardona por su compromiso en el entrenamiento - crédito Nacional es pasión/X

Lucas González empezó su ciclo en Atlético Nacional con un mensaje de autoridad y una exigencia directa sobre la concentración del plantel, en un semestre en el que el club renovó a Edwin Cardona y quedó sin cinco jugadores, entre ellos David Ospina, lo que empuja al mediocampista a asumir un papel central en el nuevo proyecto deportivo.

La reestructuración del equipo ya tiene un dato concreto: Nacional confirmó las salidas de cinco jugadores para la Liga BetPlay 2026-2. Los futbolistas que dejaron el plantel son David Ospina, Dairon Asprilla, Juan Francisco Bauzá, Fabio Martínez y Robinson García.

En ese escenario, la continuidad de Cardona tomó peso dentro del nuevo ciclo. La renovación del volante creativo se dio en medio de rumores sobre una posible salida y, citado por el medio, González fue una pieza importante para que el acuerdo se concretara.

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Lucas González llevó a Deportes Tolima a la fase final de la Copa Libertadores 2026 - crédito Atlético Nacional
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El medio partidario Nacional es pasión en sus redes sociales compartió un video en donde quedó retratada la confianza que Lucas González tiene en Cardona, luego de los primeros entrenamientos del técnico bogotano con el más veces campeón de Colombia.

“Edwin, tú te acostumbras a hacer lo que acabas de hacer y vuelves a ser el mejor de Colombia a la mitad. No tengo ninguna duda” dijo el entrenador.

El entrenador también durante la primera práctica destacó la intensidad que se le vio a su equipo durante los primeros movimientos. González fue sincero con que al inicio costará, pero auguró triunfos de seguir por ese camino

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“Ese es el ritmo al que hay que acostumbrarse para jugar. ¿Te duele? Normal, porque eres una persona. Pero hay momentos en donde el dolor debe pasar a segundo plano, protejo mi portería y después ya miramos a ver qué pasa. ¿Me equivoco? ¿No me gusta? ¿Me enfado con el compañero? A este ritmo es fácil, ¿no? Cuesta, pero le va a costar más a los otros, se los garantizo".

Lucas González marcó el tono del nuevo ciclo desde los entrenamientos

Lucas González expuso su metodología de juego ante los medios de comunicación antes de su primera práctica - crédito Atlético Nacional
Lucas González expuso su metodología de juego ante los medios de comunicación antes de su primera práctica - crédito Atlético Nacional

Los primeros entrenamientos en la sede de Guarne dejaron una señal clara sobre la forma en que el entrenador quiere conducir al grupo. Imágenes de las prácticas, difundidas en redes sociales, muestran a González interrumpiendo ejercicios para exigir atención mientras entregaba instrucciones tácticas.

En uno de esos momentos, el técnico le dijo a un jugador: “Un aplauso para el señor. No tiene ni idea de qué está hablando. Te sugiero que cuando yo esté hablando no mires a los pájaros, sino que me estés escuchando”. En otra secuencia, se acercó a un futbolista, le puso el silbato en el cuello y añadió: “Escuchen al señor que quiere decir algo”.

La corrección no quedó ahí. Luego insistió con otra frase que expuso el eje de su método: “Cuando yo hablo, no es porque sí, es porque estoy tratando de que el equipo juegue más rápido. ¿Me puede decir qué estaba diciendo yo?”.

Atlético Nacional jugará partido solidario contra Deportivo Táchira

El partido amistoso busca recaudar donaciones para las víctimas del sismo en Venezuela - crédito Atlético Nacional
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Atlético Nacional jugará su primer partido bajo Lucas González el viernes 17 de julio ante Deportivo Táchira en el estadio Atanasio Girardot de Medellín, en un amistoso con fin benéfico cuya recaudación en taquilla será destinada a los damnificados por el terremoto en Venezuela.

El encuentro comenzará a las 7:00 p. m. de Colombia y marcará el inicio en cancha de la nueva etapa del club verdolaga, una semana después de la presentación oficial del entrenador, que se realizó el jueves 9 de julio.

La boletería ya fue puesta a la venta por el club a través de su plataforma oficial, con precios que van desde $15.000 hasta $65.000. Las tribunas Sur, Norte y el espacio de gramilla para personas con movilidad reducida costarán $15.000, mientras que Oriental Alta tendrá un valor de $25.000 y Oriental Baja de $23.000.

En la zona occidental, Occidental Alta costará $45.000 y Occidental Baja $40.000. El precio más alto será el de Platea, con $65.000.

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