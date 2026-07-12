Congresista uribista advirtió a De la Espriella la importancia de las carteras de Salud y Energía: “No pueden llegar a aprender”

Andrés Forero advierte que los nuevos ministros de Abelardo de la Espriella sumirán en medio de una compleja situación- crédito @delaespriella_style/Instagram - @CamaraColombia/X

El representante a la Cámara por el Centro Democrático Andrés Forero advirtió que los futuros ministros de Salud y Energía del presidente electo, Abelardo de la Espriella, asumirán sus cargos sin margen de error debido a la profunda crisis operativa que atraviesan ambos sectores.

Andrés Forero enfatizó que los jefes de cartera designados para estas áreas prioritarias deberán ser técnicos de alta competencia que conozcan a fondo las problemáticas institucionales desde el primer día de gestión.

El también senador electo señaló que la gravedad de la situación actual impide que los funcionarios tengan un periodo de aprendizaje, pues su tarea principal será mitigar emergencias financieras y de abastecimiento que ya son una realidad en el territorio nacional.

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Las declaraciones del legislador se dieron luego de que la comisión de empalme del nuevo gobierno calificara como crítico el panorama de las finanzas sanitarias y la estabilidad del sistema eléctrico colombiano.

El sector de salud y energético en Colombia se encuentra en crisis tras la administración de Gustavo Petro, de acuerdo con la oposición - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Y es que Abelardo de la Espriella ya definió los liderazgos para ministerios clave como Hacienda, Interior, Educación y Vivienda, pero la expectativa se concentra ahora en quiénes asumirán el control de la salud y la infraestructura energética.

Los gremios económicos y los partidos de la bancada de derecha coinciden en que un error en estos nombramientos podría acelerar el colapso de las entidades prestadoras de servicios o provocar racionamientos antes de que termine el año en curso.

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Andrés Forero pidió ministros técnicos para enfrentar la crisis en Salud y Energía

Frente a esta situación, el representante Andrés Forero respaldó la urgencia de estas medidas presupuestales y reiteró que la prudencia del mandatario en la elección de su equipo será fundamental para evitar que los recursos se desvíen o se dilaten en trámites burocráticos.

“Hay dos sectores en los que no habrá compás de espera: salud y energía. Los ministros que designe Abelardo de la Espriella, por competentes que sean en otras áreas, no pueden llegar a aprender porque ya estamos en crisis", escribió en su cuenta de X.

Andrés Forero aseguró que los futuros ministros de Salud y Energía asumirán sus cargos en medio de una complicada crisis - crédito @AForeroM/X

En su apoyo al gobierno entrante, Forero señaló en su post: “Confiamos en el buen criterio y prudencia del presidente electo”.

De acuerdo con el diagnóstico entregado por los asesores del presidente electo, el sistema de salud en Colombia enfrenta una parálisis silenciosa caracterizada por la escasez persistente de medicamentos de alta complejidad y la suspensión de tratamientos crónicos.

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Para frenar el deterioro institucional, el equipo económico de Abelardo de la Espriella estructuró un fondo de contingencia por $10 billones que se ejecutará durante los primeros meses del mandato con el fin de saldar las deudas acumuladas con clínicas y hospitales públicos (de acuerdo con los discursos previos a la posesión presidencial).

Las alarmas en el sector eléctrico y la amenaza de un apagón nacional

La tensión política también aumentó debido a los informes técnicos que señalan una vulnerabilidad sin precedentes en la matriz de generación de energía en el país, lo que reabrió el debate sobre la necesidad de reactivar la exploración minero-energética.

La situación del sistema eléctrico también provocó preocupación por los retrasos en proyectos estratégicos - crédito Imagen ilustrativa Infobae

Sectores del Congreso advierten que los retrasos en las líneas de transmisión y la falta de inversión en nuevos proyectos térmicos e hidráulicos tienen a Colombia al borde de una emergencia de suministro que afectaría la industria nacional.

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Esta preocupación fue respaldada por la senadora Paloma Valencia, que mediante una columna de opinión titulada ¿Vamos a esperar a que se apague la luz?, alertó que si el gobierno entrante no implementa reformas inmediatas, la infraestructura colapsará.

“Ese es el legado que deja el Gobierno Petro: un país con menos reservas, mayor dependencia de las importaciones y una seguridad energética cada vez más frágil”, escribió la ahijada del expresidente Álvaro Uribe Vélez.

Para contrarrestar el desabastecimiento de combustibles, el equipo de empalme de De la Espriella propuso acelerar las licencias ambientales de los proyectos de transmisión eléctrica rezagados y otorgar garantías jurídicas para la inversión extranjera en hidrocarburos.

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El objetivo de la nueva administración es recuperar la autosuficiencia energética a mediano plazo y estabilizar las tarifas residenciales que golpean el bolsillo de los hogares con menores ingresos.