Colombia

Medellín en alerta por reinados de belleza infantiles: “Podemos ver sus derechos hipersexualizados”

Las autoridades de la capital antioqueña mostraron su preocupación asegurando que estas actividades normalizan la sexualización temprana y pueden elevar la exposición de niños y adolescentes a violencias y explotación en un territorio afectado por estos delitos

Guardar
Google icon
La entidad emitió un comunicado oficial en el que abordo los riesgos de la hipersexualización infantil y expresó su rechazo a los concursos de belleza dirigidos a menores de edad - crédito Personería de Medellín / X

La Personería de Medellín difundió un video en el que advirtió sobre el riesgo de hipersexualización de menores de edad debido a las convocatorias en redes sociales para que formen parte de reinados infantiles y juveniles, por lo que anunció acciones de seguimiento para proteger los derechos de esta población en la ciudad.

El pronunciamiento del Observatorio de Familias, Protección de Niños, Niñas y Adolescentes y Personas con Discapacidad señaló que estos certámenes exponen a la población infantil y adolescente a patrones estéticos que no son propios para su edad y que pueden desplazar el desarrollo propio de su etapa de infancia y juventud, teniendo así un impacto en el ejercicio pleno de sus derechos.

PUBLICIDAD

La coordinadora del Observatorio, Manuela Gutiérrez, indicó que la preocupación para las autoridades aumentó tras conocerse que una corporación continúa promocionando estos eventos e, incluso, usa símbolos institucionales sin autorización.

“Esta población es de especial protección, debemos de trabajar por entornos seguros que cuiden su bienestar y su entorno social. La Personería Distrital de Medellín adelantará acciones de seguimiento para proteger sus derechos”, afirmó la funcionaria.

Así también hizo un llamado a todas las personas: “Protejamos y promovamos los derechos de la niñez, especialmente en escenarios de riesgos donde podemos ver sus derechos hipersexualizados, como lo son los concursos de belleza”.

PUBLICIDAD

Pies de niña con vestido rosado y tacones brillantes de adultos que le quedan grandes. Una corona plateada con joyas rosadas y blancas está en el suelo de madera.
Las autoridades piden controlar este tipo de reinados que no solo implantan modelos de belleza en los pequeños, sino que pueden ponerlos en riesgo - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

Del mismo modo, Gutiérrez indicó que cualquier actividad que involucre a menores debe orientarse a garantizar su protección integral y a respetar el principio del interés superior del niño, con medidas para evitar escenarios que incrementen su exposición a riesgos.

Cabe mencionar que la postura de la Personería no es la primera que se pronuncia por este tipo de casos, teniendo en cuenta que meses atrás la Mesa Intersectorial contra la Explotación Sexual Comercial de Niñas, Niños y Adolescentes de Medellín rechazó estos certámenes al considerar que pueden aumentar la vulnerabilidad a distintas formas de violencia.

La lucha de Medellín contra la explotación sexual infantil

En varias oportunidades, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, se ha referido a la importancia de actuar en contra de los delincuentes que atentan contra la integridad de los menores de edad en el territorio, pues es uno de los más afectados por este tipo de delitos.

“Nosotros en Medellín, desde que llegamos al gobierno, emprendimos una lucha frontal contra la explotación sexual de niñas, niños y adolescentes. Este es el peor de los delitos, el más aberrante. Quiero retar a los alcaldes del mundo y a las agencias a que luchemos contra esta problemática que tenemos que combatir como sociedad, el lugar más inseguro de los niños no puede ser su propio hogar”, aseguró el mandatario de la ciudad.

Ilustración tipo collage muestra tres viñetas: mujer con recortes 'Femicidio', siluetas encadenadas 'Trata', y niño acurrucado con osito 'Maltrato'.
Las autoridades trabajan por eliminar todo tipo de violencia contra las poblaciones vulnerables en la ciudad - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Una de las redes de explotación fue desarticulada en mayo de 2026, cuando Gutiérrez informó sobre 11 capturas de personas vinculadas a la estructura criminal, tres de ellas en Estados Unidos, siete en Medellín (un mexicano) y una más en Cartagena.

Entre los capturados en Medellín fueron judicializadas personas del entorno más cercano de las víctimas, como madres, tías, primas y amigas de los menores de edad afectados, que tenían desde los 10 meses hasta los 13 años de edad.

De acuerdo con el reporte oficial de la Alcaldía de la ciudad, las víctimas fueron rescatadas y puestas bajo protección institucional para el restablecimiento de sus derechos.

Los criminales engañaron a su víctima para someterla a explotación sexual - crédito Imagen Ilustrativa Infobae
La ciudadanía pide proteger a los menores de edad - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El reporte oficial del caso indicó que la organización criminal se dedicaba a la explotación sexual infantil y a la comercialización de material de abuso sexual de menores de edad, mediante plataformas digitales y transmisiones en vivo de dichas agresiones.

“Hablamos de actos de mucha crueldad contra nuestras niñas y niños. ¿Qué tipo de sociedad estamos construyendo? Podemos avanzar mucho en lo físico, tener más líneas del metro, más infraestructura deportiva y educativa, pero si como sociedad no protegemos a nuestras niñas y niños, somos una sociedad sin futuro. Esto realmente duele. Los pagos eran alrededor de 63 mil dólares a estas personas, equivalentes a $227 millones, como si nuestras niñas y niños tuvieran precio”, explicó Federico Gutiérrez.

Temas Relacionados

Explotación sexualAbuso infantilMedellínPersonería de MedellínColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Subsecretario de Salud Pública de Bogotá desmintió a Gustavo Petro sobre reducción de mortalidad infantil en Colombia: “Es una mentira”

El epidemiólogo Julián Fernández Niño cuestionó la afirmación del presidente en relación con los datos con los que buscaría defender su gestión y sostuvo que las cifras oficiales no respaldan esa versión

Subsecretario de Salud Pública de Bogotá desmintió a Gustavo Petro sobre reducción de mortalidad infantil en Colombia: “Es una mentira”

Oro en Colombia hoy: Cotización del gramo, precios de compra y venta para este 12 de julio

El Banco de la República de Colombia actualiza todos los días el precio de los metales preciosos

Oro en Colombia hoy: Cotización del gramo, precios de compra y venta para este 12 de julio

Cortes de agua en Bogotá: Eaab suspenderá el servicio del 14 al 16 de julio en varios barrios por obras

Las intervenciones de reparación y mantenimiento en la red de distribución se harán entre el martes y el jueves, con interrupciones temporales que en varios sectores podrán extenderse hasta 24 horas y afectar a miles de usuarios

Cortes de agua en Bogotá: Eaab suspenderá el servicio del 14 al 16 de julio en varios barrios por obras

Incertidumbre económica frena el empleo en Bogotá: solo 4 de cada 10 empresas prevén contratar

Las expectativas del mercado laboral para el segundo semestre muestran un cambio en las estrategias empresariales. En medio de un entorno económico desafiante, las organizaciones están optando por nuevas formas de cubrir sus necesidades de talento y ajustar sus procesos

Incertidumbre económica frena el empleo en Bogotá: solo 4 de cada 10 empresas prevén contratar

Sinuano Día resultados de hoy domingo 12 de julio: ganadores del último sorteo

Este es el sorteo más importante de la costa caribe colombiana que juega en el departamento de Córdoba

Sinuano Día resultados de hoy domingo 12 de julio: ganadores del último sorteo
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Defensoría pidió a De la Espriella y al Congreso entrante garantizar derechos de víctimas en Colombia, tras firma del Acuerdo de Paz

Defensoría pidió a De la Espriella y al Congreso entrante garantizar derechos de víctimas en Colombia, tras firma del Acuerdo de Paz

Cuatro uniformados heridos en Arenal, Bolívar, luego de ataque con drones cargados de explosivos a estación de Policía

Más de 1.100 niños siguen sin clases en el Catatumbo por riesgo de minas antipersona

Atacan con drones explosivos el aeropuerto de Tibú: Aerocivil confirmó tres personas heridas

Retén ilegal en la vía Inzá-La Plata terminó con el robo de una camioneta de la UNP: investigan si el ELN estuvo detrás del asalto

ENTRETENIMIENTO

Martina La Peligrosa habló del parecido de su sobrino con Haaland: “Un vikingo criollo”

Martina La Peligrosa habló del parecido de su sobrino con Haaland: “Un vikingo criollo”

Ahijada de Rihanna la sorprendió con la coreografía de ‘Dai Dai’ de Shakira y se robó todas las miradas en redes

Valentino Lázaro preocupó a sus seguidores por publicación sobre su estado de salud: “Tengo miedito”

Luisa Fernanda W reveló que Pipe Bueno quiere tener otro hijo y la manera en la que podría llegar a darse: “Es una conversación que tenemos pendiente en casa”

Luis Alfonso anunció que ofrecerá un concierto completamente gratis en Bogotá: fecha, hora y lugar en que se hará el evento

Deportes

De Banfield a Real Madrid: las felicitaciones que ha recibido James Rodríguez en el día de su cumpleaños

De Banfield a Real Madrid: las felicitaciones que ha recibido James Rodríguez en el día de su cumpleaños

Stalin Motta reveló que un exjugador de Atlético Nacional lo humilló por su salario: este era su sueldo

Juan Guillermo Cuadrado se despidió del Pisa de Italia y podría regresar al fútbol profesional colombiano: estas serían las opciones

Iván Ramiro Córdoba culpó a infraestructura del fútbol colombiano por el fracaso en el Mundial 2026: “No es culpa del entrenador ni de los jugadores”

EN VIVO - Mercado de Fichajes del fútbol colombiano: altas, bajas y rumores de hoy, 12 de julio, en la Liga BetPlay