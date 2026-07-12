Medellín en alerta por reinados de belleza infantiles: “Podemos ver sus derechos hipersexualizados”

La entidad emitió un comunicado oficial en el que abordo los riesgos de la hipersexualización infantil y expresó su rechazo a los concursos de belleza dirigidos a menores de edad - crédito Personería de Medellín / X

La Personería de Medellín difundió un video en el que advirtió sobre el riesgo de hipersexualización de menores de edad debido a las convocatorias en redes sociales para que formen parte de reinados infantiles y juveniles, por lo que anunció acciones de seguimiento para proteger los derechos de esta población en la ciudad.

El pronunciamiento del Observatorio de Familias, Protección de Niños, Niñas y Adolescentes y Personas con Discapacidad señaló que estos certámenes exponen a la población infantil y adolescente a patrones estéticos que no son propios para su edad y que pueden desplazar el desarrollo propio de su etapa de infancia y juventud, teniendo así un impacto en el ejercicio pleno de sus derechos.

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La coordinadora del Observatorio, Manuela Gutiérrez, indicó que la preocupación para las autoridades aumentó tras conocerse que una corporación continúa promocionando estos eventos e, incluso, usa símbolos institucionales sin autorización.

“Esta población es de especial protección, debemos de trabajar por entornos seguros que cuiden su bienestar y su entorno social. La Personería Distrital de Medellín adelantará acciones de seguimiento para proteger sus derechos”, afirmó la funcionaria.

Así también hizo un llamado a todas las personas: “Protejamos y promovamos los derechos de la niñez, especialmente en escenarios de riesgos donde podemos ver sus derechos hipersexualizados, como lo son los concursos de belleza”.

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Las autoridades piden controlar este tipo de reinados que no solo implantan modelos de belleza en los pequeños, sino que pueden ponerlos en riesgo - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

Del mismo modo, Gutiérrez indicó que cualquier actividad que involucre a menores debe orientarse a garantizar su protección integral y a respetar el principio del interés superior del niño, con medidas para evitar escenarios que incrementen su exposición a riesgos.

Cabe mencionar que la postura de la Personería no es la primera que se pronuncia por este tipo de casos, teniendo en cuenta que meses atrás la Mesa Intersectorial contra la Explotación Sexual Comercial de Niñas, Niños y Adolescentes de Medellín rechazó estos certámenes al considerar que pueden aumentar la vulnerabilidad a distintas formas de violencia.

La lucha de Medellín contra la explotación sexual infantil

En varias oportunidades, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, se ha referido a la importancia de actuar en contra de los delincuentes que atentan contra la integridad de los menores de edad en el territorio, pues es uno de los más afectados por este tipo de delitos.

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“Nosotros en Medellín, desde que llegamos al gobierno, emprendimos una lucha frontal contra la explotación sexual de niñas, niños y adolescentes. Este es el peor de los delitos, el más aberrante. Quiero retar a los alcaldes del mundo y a las agencias a que luchemos contra esta problemática que tenemos que combatir como sociedad, el lugar más inseguro de los niños no puede ser su propio hogar”, aseguró el mandatario de la ciudad.

Las autoridades trabajan por eliminar todo tipo de violencia contra las poblaciones vulnerables en la ciudad - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Una de las redes de explotación fue desarticulada en mayo de 2026, cuando Gutiérrez informó sobre 11 capturas de personas vinculadas a la estructura criminal, tres de ellas en Estados Unidos, siete en Medellín (un mexicano) y una más en Cartagena.

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Entre los capturados en Medellín fueron judicializadas personas del entorno más cercano de las víctimas, como madres, tías, primas y amigas de los menores de edad afectados, que tenían desde los 10 meses hasta los 13 años de edad.

De acuerdo con el reporte oficial de la Alcaldía de la ciudad, las víctimas fueron rescatadas y puestas bajo protección institucional para el restablecimiento de sus derechos.

La ciudadanía pide proteger a los menores de edad - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El reporte oficial del caso indicó que la organización criminal se dedicaba a la explotación sexual infantil y a la comercialización de material de abuso sexual de menores de edad, mediante plataformas digitales y transmisiones en vivo de dichas agresiones.

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“Hablamos de actos de mucha crueldad contra nuestras niñas y niños. ¿Qué tipo de sociedad estamos construyendo? Podemos avanzar mucho en lo físico, tener más líneas del metro, más infraestructura deportiva y educativa, pero si como sociedad no protegemos a nuestras niñas y niños, somos una sociedad sin futuro. Esto realmente duele. Los pagos eran alrededor de 63 mil dólares a estas personas, equivalentes a $227 millones, como si nuestras niñas y niños tuvieran precio”, explicó Federico Gutiérrez.