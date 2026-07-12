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Stalin Motta reveló que un exjugador de Atlético Nacional lo humilló por su salario: este era su sueldo

Motta comenzó su carrera profesional en Chía F. C. en el año 2004, pasó a La Equidad en el 2005, luego a Atlético Nacional en el 2010 hasta 2011, y dio el salto internacional al Barcelona de Ecuador en 2014, para después culminar su carrera en Cúcuta Deportivo

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Stalin Motta, ex futbolista profesional, reveló que comenzó ganando 1.200.000 de pesos colombianos como futbolista profesional en Independiente Santa Fe, luego pasó a ganar menos de la mitad en La Equidad - crédito Un Café con JJ Miranda

Stalin Motta fue humillado por Elkin Murillo por su salario cuando jugaba en Atlético Nacional. Así lo reveló el ex volante colombiano en diálogo con el podcast Un Café Con JJ Miranda, en el que expuso: “Estábamos en el camerino y él le comenzó a pelear a un compañero del equipo porque estaba en su lugar. Ahí aparecí yo, que era el capitán, y los intenté calmar. A lo que él respondió ‘Y es que vos cuánto ganas para que me vengas a corregir, porque yo estoy en los 30 millones de pesos’, yo le respondí que por qué nos decía eso, que finalmente todos podríamos llegar algún día a esas cifras, y todo quedó ahí”, reveló Motta.

Y es que en ese mismo diálogo con el periodista JJ Miranda fueron varias las anécdotas en torno al salario que Motta reveló. Otra fue cuánto comenzó ganando y cómo se distribuían los equipos para pagar su salario: “Yo comencé ganando 1.200.000 de pesos, que me lo pagaban Chía F.C. e Independiente Santa Fe. Cada uno de a 600 mil pesos colombianos. Después pasé a La Equidad porque quería jugar más y yo era consciente de que no iba a ganar lo mismo, pero sí dije debajo de seiscientos no me voy a ir a ganar”, continuó revelando.

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Stalin Motta, ex futbolista profesional colombiano, reveló que lo máximo que ganó en su carrera fue con Barcelona de Ecuador, país donde ganaba 25 mil dólares - crédito Un Café con JJ Miranda

El salario de Stalin Motta en La Equidad

A pesar de esa aspiración del ex futbolista colombiano, que actuaba como mediocampista, cuando llegó a La Equidad le ofrecieron mucho menos. “Me dijeron que había 150.000 pesos porque yo era juvenil. Yo le dije que le subiera por lo menos a seiscientos y llegamos al acuerdo de cien menos, es decir 500.000 pesos colombianos”, dijo Motta. Para esa época era el año de 2005, un año después de su debut como futbolista profesional, cuando lo hizo con Chía F.C.

Cinco años después, Motta dio el salto a Atlético Nacional. Ahí duró un año y fue cuando le pasó la humillación de Elkin Murillo porque ganaba más que él. Después pasó a Barcelona de Ecuador, donde llegó al punto máximo, por lo menos en cuanto a lo económico se refiere.

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Él es Elkin Murillo, el futbolista que humilló a Stalin Motta por su salario en Atlético Nacional - crédito Dimayor
Él es Elkin Murillo, el futbolista que humilló a Stalin Motta por su salario en Atlético Nacional - crédito Dimayor

¿Cuánto ganaba Satlin Motta en Barcelona de Ecuador?

De acuerdo con lo que confesó el propio Motta en diálogo con el podcast Un Café Con JJ Miranda, su salario más alto se lo pagó Barcelona de Ecuador, y era de 25 mil dólares. “Ojalá el dólar en ese precio valiera lo mismo que vale ahora. Eso solo duró los seis meses que estuve allá”, dijo Motta.

En el año 2014, cuando Motta estuvo en Barcelona de Ecuador, $25.000 dólares equivalían en poder adquisitivo a unos $35.389 dólares de la actualidad debido a la inflación acumulada.

En cuanto a su valor exacto en Pesos Colombianos (COP), el dólar cerró el año 2014 con una Tasa Representativa del Mercado (TRM) promedio de $2.000 COP. Por lo tanto, $25.000 dólares representaban cerca de $50.000.000 COP.

Y es que jugó como volante creativo bogotano y construyó la mayor parte de su carrera en La Equidad, club del que se convirtió en capitán, máximo goleador histórico y jugador con más partidos disputados. Debutó como profesional en Chía FC, tras formarse en las divisiones menores de Santa Fe. Con La Equidad logró el ascenso a Primera División en 2006 y ganó la Copa Colombia en 2008. Con Atlético Nacional fue campeón de la Liga en 2011, e integró la Selección Colombia de mayores, aunque no tuvo mucha participación en la “Tricolor”. Se retiró en 2023 después de 19 años como profesional.

Stalin Motta jugó en Atlético Nacional entre 2010 y 2011 - crédito Atlético Nacional
Stalin Motta jugó en Atlético Nacional entre 2010 y 2011 - crédito Atlético Nacional

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