Cortes de agua en Bogotá: Eaab suspenderá el servicio del 14 al 16 de julio en varios barrios por obras

La Eaab realizará obras de reparación y mantenimiento del 14 al 16 de julio de 2026 con cortes de agua temporales en varias localidades de Bogotá - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (Eaab) anunció una serie de obras de reparación y mantenimiento en las redes de distribución de agua potable que se realizarán del 14 al 16 de julio de 2026 en varios sectores de la ciudad.

Los trabajos, que buscan garantizar el suministro continuo y minimizar riesgos de daños mayores, implicarán suspensiones temporales del servicio en diferentes barrios y localidades, afectando a miles de usuarios durante lapsos de hasta 24 horas.

Cortes de agua martes 14 de julio

En la localidad de Fontibón , donde Ciudad Salitre Occidental tendrá corte de agua desde las 8:00 a. m. durante 24 horas, en el sector comprendido entre la diagonal 22A y la avenida calle 24, entre la avenida Carrera 68 y la avenida carrera 68D. El tipo de trabajo será un empate de redes de acueducto.

En Kennedy, los barrios Tintal y Tintalá estarán sin agua de 10:00 a. m. durante 24 horas, en el área de la diagonal 3 a la calle 8, entre la carrera 80 y la carrera 89, debido a un cierre a terceros por trabajos de la Eaab.

Fontibón y Kennedy abrirán el cronograma de la Eaab el 14 de julio con suspensiones de agua en Ciudad Salitre Occidental, Tintal y Tintalá por trabajos en la red de acueducto - crédito Colprensa

Cortes de agua miércoles 15 de julio

El miércoles 15 de julio, el turno será para varias zonas de Santa Fe, Antonio Nariño, San Cristóbal, Kennedy, Usaquén y Suba.

En San Bernardo y Santa Inés (Instituto de Medicina Legal), en Santa Fe , el corte será desde las 8:00 a. m. hasta el mismo horario del día siguiente, en el perímetro de la calle 1 a la calle 9, entre la avenida Carrera 10 y la avenida carrera 14, por taponamiento de la red acueducto.

En Antonio Nariño , los barrios Hortua, Policarpa Salavarrieta, Sevilla, Ciudad Berna y Caracas tendrán suspensión desde las 8:00 a. m. por 24 horas, desde la calle 1 a la calle 13 sur, entre la avenida Carrera 10 y la avenida Carrera 14, por empates en las redes de acueducto.

En San Cristóbal, los barrios Atenas, Villa de Los Alpes y Guacamayas III sufrirán una interrupción de 12 horas, desde las 9:00 p. m. hasta las 9:00 a. m. del jueves, entre la calle 32 sur y la calle 39F sur, de la carrera 5A a la carrera 3A este, para labores de mantenimiento preventivo.

De igual forma, en Kennedy, los barrios Patio Bonito II, Provivienda Occidental y Dindalito Parcial estarán sin servicio desde las 10:00 a. m. por 24 horas, entre la avenida Calle 43 sur y la calle 38 sur, desde la avenida Carrera 86 (avenida Cali) a la carrera 89B, por mantenimiento preventivo. Otros barrios de Kennedy afectados serán Provivienda, Carvajal, Alcalá, Tejar, Alquería La Fagua y Ospina Pérez, de la carrera 68F a la avenida Carrera 72, entre la avenida Calle 26 sur (Primera de Mayo) y la calle 39H sur, y de la primera de mayo a la calle 37 sur, entre la carrera 51 y la carrera 68, desde las 10:00 a. m. por 24 horas para realizar mantenimiento correctivo.

En Usaquén , los barrios Los Cedros y Las Margaritas tendrán corte de agua desde las 8:00 a. m. durante 24 horas, de la carrera 15 a la carrera 45, entre la calle 142 y la 153, para la instalación de una válvula.

En Suba, los barrios Tibabuyes II y Sabana de Tibabuyes estarán sin agua de 10:00 a. m. por 24 horas, desde la carrera 136A hasta la carrera 147, entre la calle 144 y la calle 146, por empates en las redes de acueducto.

Antonio Nariño y San Cristóbal estarán entre las localidades afectadas por cortes de agua el 15 de julio por empates de redes y mantenimiento preventivo - crédito Colprensa

Cortes de agua jueves 16 de julio

Los trabajos continuarán en Bosa, donde Laureles tendrá suspensión de agua desde las 10:00 a. m. por 24 horas, entre la calle 65 sur y la calle 75 sur, de la carrera 79 a la carrera 83, por cierre a terceros.

En Kennedy , los barrios Bosques de Kennedy, Ciudad Kennedy Occidental y Ciudad Kennedy Sur estarán sin servicio de 10:00 a. m. por 24 horas, en los sectores comprendidos entre la calle 38C sur y la avenida Calle 43 sur, entre la transversal 78J y la avenida Carrera 80, y de la calle 42 sur a la avenida Calle 43 sur, entre la transversal 78J y la transversal 78H, por mantenimiento preventivo.

En Suba, los barrios Villa Elisa, Las Flores, El Poa, Costa Azul, La Chucua y Potrerillo también tendrán corte de 8:00 a. m. por 24 horas, de la carrera 92 a la carrera 104, entre la calle 132 y la calle 145, por cambio de medidor.

En Usaquén, Santa Bárbara Central sufrirá una suspensión de 8:00 a. m. por 24 horas, de la carrera 11 a la carrera 15, entre la calle 116 y la calle 127, debido a renovación de la red acueducto.

En Usaquén, los barrios Las Acacias, Villa Magdala, Las Orquídeas, Toberín y Serrezuela estarán sin agua desde las 10:00 a. m. por 24 horas, desde la calle 150 a la calle 170, entre la avenida Carrera 15 y la avenida Carrera 45 (Autopista Norte), por trabajos de mantenimiento correctivo.

Usaquén tendrá suspensiones de agua en Los Cedros, Las Margaritas, Santa Barbara Central, Las Acacias y Toberín por instalación de válvula, renovación de red y mantenimiento correctivo - crédito Alcaldía de Bogotá

Recomendaciones para los usuarios:

Llenar el tanque de reserva antes del corte.

Consumir el agua almacenada antes de 24 horas.

Priorizar el uso para lavado de manos y preparación de alimentos.

Solicitar carro-tanques, con prioridad para clínicas, hospitales y centros de alta concentración, llamando a la Acualínea 116.

Finalmente, la Eaab reiteró su compromiso con la calidad y continuidad del servicio, y agradece la comprensión de la ciudadanía durante la ejecución de estos trabajos esenciales para la ciudad.

PUBLICIDAD