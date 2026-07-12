De Banfield a Real Madrid: las felicitaciones que ha recibido James Rodríguez en el día de su cumpleaños

El documental oficial de 'James' expone su historia de vida, esa que este 12 de julio de 2026 cumple 35 años - crédito Netflix

James Rodríguez está de cumpleaños. El capitán de la Selección Colombia celebra 35 años de edad –nació el 12 de julio de 1991 en Cúcuta, Norte de Santander– y ha sido felicitado por algunos de los equipos donde ha pasado en su carrera como futbolista profesional, que comenzó en Envigado, siguió en Banfield, dio el salto a Europa con Porto, pasó al Mónaco y llegó incluso al Real Madrid. Después pasó por Bayern Munich, Everton, Al Rayan, Olimpiacos, Sao Pablo, Club León y Minnesota United, que fue el más reciente.

Banfield de Argentina fue uno de los primeros equipos que lo felicitó. Lo hizo a través de una historia publicada en su cuenta de Instagram con el mensaje de “Feliz cumpleaños, James Rodríguez” y una foto de la temporada en la que salieron campeones del fútbol en Argentina.

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Esta fue la dedicatoria de Banfield, en Argentina, para el colombiano James Rodríguez en el día de su cumpleaños 35 -crédito @cab_oficial/Instagram

El paso de James Rodríguez por Banfield de Argentina

Y es que James Rodríguez tuvo un paso histórico y consagratorio en Banfield de Argentina, donde se convirtió en una pieza clave del equipo dirigido por Julio César Falcioni. Con solo 18 años, rompió récords y guió al club a conseguir el primer título de primera división en su historia, en el Torneo Apertura 2009, convirtiéndose en el jugador extranjero más joven en salir campeón en la historia del fútbol argentino.

Debutó y marcó su primer gol en la Primera División de Argentina con apenas 17 años, y fue una de las grandes figuras del ‘Taladro’ en la Copa Libertadores 2010, donde el equipo llegó hasta los octavos de final y James brilló marcando goles decisivos, como uno al Internacional de Porto Alegre en el estadio Florencio Solá.

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James Rodríguez está cumpliendo 35 años de edad - crédito Eloisa Sanchez/Reuters

El paso de James Rodríguez por el Bayern Múnich

Otro de los clubes donde es muy recordado James Rodríguez es el Bayern Múnich de Alemania, club al cual llegó después de su primera salida del Real Madrid. El equipo alemán también lo felicitó a través de las redes sociales en donde expuso: “James Rodríguez cumple hoy 35 años. Y justo un día como hoy, hace 9 años, también comenzó su etapa en el FC Bayern. Feliz cumpleaños”.

James tuvo un paso destacado en el Bayern Múnich entre 2017 y 2019, donde jugó 67 partidos, marcó 15 goles y dio 20 asistencias. Ganó dos títulos de la Bundesliga (2017-18 y 2018-19) y una Copa de Alemania, siendo pieza clave especialmente en su primera temporada.

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Llegó cedido por dos temporadas desde el Real Madrid. Aunque empezó con Carlo Ancelotti, fue con la llegada del técnico Jupp Heynckes que se consolidó como titular indiscutible. En esa campaña, James fue fundamental en la obtención de la Bundesliga, anotando 6 goles y aportando 10 asistencias en la liga local, destacando por su precisión en los pases y su gran visión de juego.

Al finalizar su período de préstamo en 2019, el Bayern Múnich tenía una opción de compra. Sin embargo, el club decidió no ejecutarla. Posteriormente, el propio jugador reveló que, más allá de la adaptación climática, su salida se debió a que tenía prácticamente cerrado un acuerdo con otro equipo.

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Esta fue la felicitación de la cuenta oficial de hinchas de Real Madrid para James Rodríguez en el día de su cumpleaños - crédito @Real MadridJugadores/X

La Selección Colombia y otros clubes

Ningún otro club, hasta el momento, ha felicitado a James Rodríguez en el día de su cumpleaños. Una de las cuentas oficiales del Real Madrid, club al cual llegó en 2014, lo felicitó haciendo mención de las estadísticas en el equipo, encabezadas por los 125 partidos oficiales y los 37 goles en dos etapas.

Sin embargo, la Selección Colombia sí se unió a la celebración. Con dos publicaciones en sus redes sociales oficiales, recordó que Rodríguez sigue siendo el capitán de la Tricolor: "¡𝙁𝙚𝙡𝙞𝙯 𝙘𝙪𝙢𝙥𝙡𝙚 𝙅𝙖𝙢𝙚𝙨! Saluda a nuestro capitán en su cumpleaños“, expuso la selección para Rodríguez, que se convirtió en el jugador con más partidos en su historia al llegar a la cifra de 131 juegos.

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