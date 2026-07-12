Colombia

Alcaldía de Segovia decretó medidas transitorias de orden público tras fuertes disturbios por operativo de minería ilegal

La administración municipal implementó una serie de restricciones como respuesta a los disturbios originados tras un operativo contra la minería ilegal. Las medidas buscan contener la violencia y restablecer la tranquilidad en el sector

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El Ejército Nacional activó protocolos de búsqueda en Segovia y desplegó tropas del Batallón de Infantería de Selva N.º 55 para ubicar a las víctimas - crédito Ejército Nacional
Segovia vivió alteraciones del orden público tras un operativo en una unidad minera durante la madrugada del 12 de julio - crédito Ejército Nacional

La Alcaldía de Segovia anunció el domingo 12 de julio la implementación de toque de queda y restricción al acompañante en motocicleta ante los graves disturbios registrados luego de un operativo contra la minería ilegal en el municipio antioqueño.

Las medidas buscan contener la ola de violencia que afecta a la población desde la madrugada, tras la intervención de la fuerza pública en una unidad minera.

Medidas excepcionales para restablecer el orden

La Administración Municipal informó que las restricciones estarán vigentes hasta las 12:00 a. m. del miércoles 15 de julio.

Entre las acciones principales figura la prohibición del acompañante en motocicleta (parrillero) durante las 24 horas, el toque de queda nocturno y la limitación de horarios para establecimientos con venta y consumo de licor, los cuales solo podrán operar hasta las 8:00 p. m.

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La Alcaldía de Segovia atribuyó los incidentes a acciones de las autoridades contra la minería ilegal en Antioquia - crédito Alcaldía de Segovia
La Alcaldía de Segovia atribuyó los incidentes a acciones de las autoridades contra la minería ilegal en Antioquia - crédito Alcaldía de Segovia

De acuerdo con lo expuesto por la Alcaldía, mediante un comunicado oficial, estas disposiciones surgen tras la realización de un Consejo Subregional y uno Extraordinario de Seguridad, en el que participaron autoridades civiles, militares y de policía.

Además, se decidió reforzar la presencia policial y militar en el municipio, así como habilitar corredores humanitarios para garantizar el acceso a servicios de salud y la movilidad de la comunidad. La Policía Nacional envió refuerzos para fortalecer la seguridad en sectores críticos, mientras la Alcaldía de Segovia reiteró que la protección de la vida y la integridad de los habitantes es la prioridad institucional.

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Contexto: operativo y tensión social

La intervención de la Dirección de Carabineros de la Policía Nacional en una zona de explotación minera desencadenó enfrentamientos entre las autoridades y personas señaladas de realizar actividades extractivas irregulares. Según reportaron medios locales, los disturbios se extendieron a sectores urbanos, donde se registraron bloqueos de vías, daños a vehículos y ataques a patrullas militares.

La Alcaldía de Segovia adoptó las restricciones después de un Consejo Subregional y un Consejo Extraordinario de Seguridad con autoridades civiles, militares y de policía - crédito Alcaldía de Segovia
La Alcaldía de Segovia adoptó las restricciones después de un Consejo Subregional y un Consejo Extraordinario de Seguridad con autoridades civiles, militares y de policía - crédito Alcaldía de Segovia

Videos difundidos en redes sociales muestran a uniformados desplegados en calles de Segovia y detonaciones cerca de áreas residenciales. Organizaciones defensoras de derechos humanos denunciaron el uso de gases lacrimógenos en zonas habitadas por familias, incluidos menores y adultos mayores, que debieron abandonar sus hogares para resguardarse.

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, señaló que los disturbios estarían relacionados con retaliaciones del Clan del Golfo frente a los operativos contra la minería ilegal, y advirtió que algunos habitantes habrían sido instrumentalizados por esa estructura criminal. Según el reporte oficial, se mantienen bloqueos en los accesos a la localidad, con quema de llantas, incineración de vehículos y ataques a la fuerza pública.

Afectaciones y respuesta institucional

Durante los enfrentamientos, el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Segovia denunció agresiones contra sus unidades mientras atendían emergencias y evacuaban a residentes afectados. El comandante Wilson Plata reportó incidentes que dificultaron la labor humanitaria y la asistencia a la población.

El gobernador Andrés Julián Rendón vinculó los disturbios en Segovia con retaliaciones del Clan del Golfo por los operativos contra la minería ilegal - crédito X
El gobernador Andrés Julián Rendón vinculó los disturbios en Segovia con retaliaciones del Clan del Golfo por los operativos contra la minería ilegal - crédito X

De manera preliminar, las autoridades informaron sobre la muerte de una persona y un herido de gravedad. También se reportaron daños materiales, incluida la quema de instalaciones vinculadas a empresas mineras, hechos que aún están en proceso de verificación.

La Alcaldía de Segovia reiteró el llamado a la ciudadanía a ejercer sus derechos de forma pacífica y a respetar la labor de los organismos de socorro, así como el funcionamiento de los corredores humanitarios habilitados. “Rechazamos cualquier hecho que ponga en riesgo la vida, la integridad de las personas o afecte la misión humanitaria de los organismos de socorro”, subrayó la administración local en su comunicado oficial.

Las autoridades mantendrán un seguimiento diario de la situación a través del Consejo de Seguridad Municipal, con el fin de evaluar la evolución del orden público y coordinar nuevas acciones para garantizar la protección de la comunidad y la normalidad en el municipio.

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