Subsecretario de Salud Pública de Bogotá desmintió a Gustavo Petro sobre reducción de mortalidad infantil en Colombia: “Es una mentira”

El presidente Gustavo Petro insistió a través de sus redes sociales que su Gobierno fue eficaz en la reducción de la mortalidad infantil - crédito Joel González/Presidencia de la República

Con una fuerte crítica en sus redes sociales, el subsecretario de Salud Pública de Bogotá, Julián Fernández Niño, rechazó el domingo 12 de julio la afirmación del presidente de la República, Gustavo Petro, sobre una supuesta reducción a la mitad de la mortalidad infantil en Colombia. Y, con datos, sostuvo que los datos no respaldan esa conclusión del mandatario saliente, a 26 días de dejar el cargo.

Según Fernández Niño, hubo una baja después de la etapa del COVID-19 en este rango, pero la tasa de 2025 es “prácticamente igual” a la de 2020, lo que desarmaría la defensa sobre uno de los indicadores sociales que el mandatario, de manera constante, exhibe como uno de los principales logros de su Gobierno.

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Con este mensaje en sus redes sociales, el presidente Gustavo Petro dijo que su Gobierno redujo a la mitad la mortalidad infantil en Colombia - crédito @petrogustavo/X

Para el epidemiólogo, la diferencia entre contar muertes totales y medir tasas. En los datos de Fernández Niño, que publicó en su perfil, se muestra que las defunciones infantiles pasaron de 7.220 en 2016 a 4.408 en 2025, pero la tasa por cada 1.000 nacidos vivos solo bajó de 11,2 a 10,2 en el mismo período, con fluctuaciones leves y una reducción moderada a lo largo de casi una década.

“Reduje a la mitad la tasa de mortalidad infantil”, fue la frase del primer mandatario que causó controversia, en una intervención en la que también aseguró que encabezó “uno de los mejores Gobiernos de la historia de Colombia”, al afirmar que redujo la pobreza al 25% de la población en abril y que el país es el tercero de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (Ocde) en bajar la desocupación laboral.

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Al respecto, el subsecretario de Salud del Distrito respondió que la formulación sobre la mortalidad infantil no solo es inexacta, sino metodológicamente incorrecta. “La mortalidad infantil NO se redujo a la mitad. Esa es una mentira que ha repetido varias veces, y quiere instaurar como verdad, pero es falsa. Si hubo una reducción postpandemia, pero no fue a la mitad”, afirmó el experto.

El subsecretario de Salud del Distrito, Julián Fernández Niño, desmintió al presidente Gustavo Petro, que sacó pecho por presunta reducción de la mortalidad infantil - crédito @JFernandeznino/X

E incluso fue más allá, pues remarcó que “la tasa en 2025 hoy es prácticamente igual que la de 2020″; es decir, antes de que el país y el mundo sufrieran con la pandemia.

Discusión sobre cómo se mide la caída de la mortalidad infantil dejaría mal parado a Gustavo Petro

En consecuencia, el funcionario sostuvo que el error en el balance que hace el presidente de su labor está en equiparar la baja del número absoluto de muertes con una reducción equivalente en la tasa de mortalidad. Para su lectura, esa comparación distorsiona el fenómeno porque ignora el peso del número de nacidos vivos y altera el sentido sanitario del indicador, a su juicio, de forma conveniente.

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Con este panorama, Fernández Niño planteó que la estimación de una reducción real exige otro tipo de análisis. “La estimación bien hecha de esa reducción requiere una metodología robusta. No sumas y restas. Para comenzar ayudaría mucho que analizaran las tasas; y no los casos absolutos”, remarcó el subsecretario de Salud.

En su argumentación, Fernández Niño agregó que incluso la medición de muertes evitadas necesita una base técnica distinta. “Claro se podrían estimar casos evitados pero a partir de un contrafactual, de acuerdo a lo esperado según la tendencia histórica”, señaló el funcionario de la administración de Carlos Fernando Galán.

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El epidemiólogo Julián Fernández Niño desmintió con este gráfico las afirmaciones del presidente Gustavo Petro sobre una supuesta reducción histórica de la mortalidad infantil - crédito @JFernandeznino/X

Por su parte, la defensa del Ejecutivo ha partido de otro conjunto de datos y de otro recorte del problema. En el entorno del Gobierno se ha sostenido que la caída de la mortalidad infantil se apoya en cifras oficiales sobre muertes por desnutrición aguda en menores de cinco años y en la evolución de la tasa general, que a juicio del funcionario de la administración distrital no corresponderían a la realidad.

De acuerdo con el argumento defendido en el pasado por Petro, las muertes por desnutrición en menores de cinco años pasaron de registros superiores a 400 en 2022 a valores cercanos a 160 en períodos comparables recientes. Para la Casa de Nariño, esa variación demuestra el efecto del modelo preventivo de salud impulsado por la administración Petro.

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