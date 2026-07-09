Ministro de Minas señaló a Paloma Valencia de mentir sobre la situación energética del país: “Hay que bajarle a la arrogancia”

El ministro Edwin Palma Egea señaló a la congresista Paloma Valencia de atribuir erróneamente problemáticas en el sector energético colombiano al Gobierno de Gustavo Petro. Afirmó que la situación que enfrenta el país data de varios años - crédito Reuters y Luisa González/Reuters

La excongresista y excandidata presidencial Paloma Valencia publicó una columna de opinión en la que dio a conocer el balance actual de Colombia en materia energética, tras cuatro años de Gobierno del presidente Gustavo Petro. De acuerdo con la exlegisladora, la administración entrante de Abelardo de la Espriella tiene que asumir una grave problemática, debido a que el país ha perdido fuerza en la industria del petróleo, del gas y del carbón. Las cifras que expuso indican que Colombia perdió cerca del 46% de sus reservas probadas de gas natural y ha tenido que recurrir a la importación, algo que ya estaría impactando la economía de los ciudadanos. Según la excandidata, este sería el resultado de una “mentirosa” transición energética implementada por la administración saliente.

“Ese es el legado que deja el Gobierno Petro: un país con menos reservas, mayor dependencia de las importaciones y una seguridad energética cada vez más frágil (...). El próximo gobierno recibirá un desafío enorme. Tendrá que recuperar la confianza para desarrollar la industria del petróleo, del gas y carbón, destrabar los proyectos estratégicos de energías alternativas”, detalló Valencia en la columna de opinión.

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Colombia importa gas desde 2016 para respaldar la generación de energía - crédito Ministerio de Minas y Energía

El ministro de Minas y Energía, Edwin Palma Egea, reaccionó a las declaraciones de la exaspirante presidencial a través de una publicación en X, en la que explicó en detalle la situación que enfrenta el país en materia energética y el origen de los problemas que persisten.

El jefe de la cartera señaló a Paloma Valencia de mentir en su columna de opinión, debido a que atribuyó varias de las problemáticas en el sector energético a la gestión del Gobierno Petro. Por un lado, explicó que la situación que se presenta en relación con el suministro de gas no surgió durante la administración actual; es un problema de más de 15 años. Se trata de una “declinación natural de los campos maduros” y de la falta de toma de decisiones estructurales en anteriores gobiernos que, a su juicio, estarían tratando de evadir cualquier responsabilidad al respecto.

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“En este debate hay demasiada hipocresía, cinismo y deshonestidad intelectual. Quienes tuvieron la responsabilidad de planear el abastecimiento del país hoy actúan como si acabaran de descubrir el problema. Sufren de una conveniente “mala memoria”, cuando buena parte de la situación actual es consecuencia de sus propias decisiones y omisiones”, señaló.

El ministro de Minas aseguró que el Gobierno del presidente Petro importa gas para atender parte de la demanda esencial. Sin embargo, Colombia compra gas desde 2016 - crédito Gustavo Garello/AP

Ahora bien, con respecto a la decisión que tomó el Gobierno Petro de no suscribir más contratos de exploración de hidrocarburos, indicó que las consecuencias no se ven a corto plazo. Esto, teniendo en cuenta que la ejecución de ese tipo de contratos puede tardar entre ocho y doce años.

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En ese sentido, la importación de gas actual no responde al resultado de la política de transición energética del Gobierno. De acuerdo con el ministro, Colombia compra gas en el exterior desde 2016 con el fin de respaldar la generación de energía. Desde 2025, esa importación adquirió también otro objetivo: atender parte de la demanda esencial de gas.

Además, negó que se haya detenido por completo la exploración en Colombia. De hecho, aseguró que, entre agosto de 2022 y finales de 2025, se perforaron 136 pozos y se consolidaron descubrimientos como Glaucus-1, Sirius y Copoazú. Sin embargo, hace falta hacer análisis y gestionar licencias e inversiones, lo cual puede tardar años.

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Desde su perspectiva, la problemática de ahora de una falta de autosuficiencia en la generación de gas en Colombia es consecuencia de la implementación de un modelo de importación que terminó siendo un negocio beneficioso para “muy pocas manos”.

El ministro Edwin Palma Egea aseguró que no hay consecuencias a corto plazo por no firmar más contratos de exploración de hidrocarburos - crédito @PalmaEdwin/X

“Celebraron anuncios como Opón, Orca o La Creciente, prometiendo que Colombia sería excedentaria en gas e, incluso, proyectando exportaciones que nunca llegaron. Se confiaron, dejaron de planear y hoy pretenden trasladar esa responsabilidad al Gobierno del Cambio”, añadió.

Así las cosas, cuestionó a la excongresista y al Gobierno entrante de Abelardo de la Espriella por su postura con respecto a la gestión del presidente Petro y por la ruptura del empalme que debe efectuarse para hacer la transición de la administración.

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“Se bajaron del empalme público y transparente, porque los que quedan de mentirosos son otros/as. Hay que bajarle a la arrogancia y a la mentira, senadora”, concluyó.