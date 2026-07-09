Tres pasos fáciles para cuidar la piel en la temporada de calor: expertos recomiendan evitar los remedios caseros

Recuerde que el bloqueador solar no solo se aplica en vacaciones, sino que es indispensable en su rutina diaria para evitar lesiones en la piel - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Los especialistas en el cuidado de la piel recuerdan la importancia de tener una rutina básica de limpieza, hidratación y protección solar, teniendo en cuenta que la combinación de calor, sudor, aire acondicionado, cosméticos de alta potencia y remedios caseros puede agravar cuadros como la dermatitis atópica, una condición que afecta a uno de cada cinco niños del país.

Cabe recordar que la piel es el órgano más extenso del cuerpo humano y su primera línea de defensa frente al exterior, razón por la que los especialistas insisten en que mantenerla sana depende tanto de medidas médicas simples como de hábitos cotidianos como tener una dieta balanceada, dormir entre seis y ocho horas al día y evitar el tabaquismo.

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El doctor Luis Fernando González, médico dermatólogo, resumió la rutina ideal en tres pilares: limpiar, hidratar y proteger del sol: “Una piel sana depende de cada individuo”, señaló.

Cifras de la dermatitis atópica en Colombia, que afecta a uno de cada cinco niños y tiene una alta prevalencia en Barranquilla - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La dermatitis atópica en la infancia colombiana

La dermatitis atópica es una enfermedad inflamatoria crónica originada por una respuesta inmune exagerada, a menudo desencadenada por alérgenos o irritantes ambientales. El cuadro va más allá de la piel: la picazón constante altera el sueño, puede generar ansiedad social en niños y adolescentes y, en los casos más intensos, limita actividades diarias.

Según la Liga Internacional de Sociedades de Dermatología, en el mundo existen más de 3.000 enfermedades cutáneas que afectan a más de 1.800 millones de personas. Ese volumen, de acuerdo con el organismo, confirma que la piel requiere la misma atención médica que cualquier otro sistema del cuerpo.

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El mapa de riesgos también cambia con la edad:

En adolescentes predominan enfermedades inflamatorias como el acné.

En adultos jóvenes son frecuentes las manchas solares, la rosácea y los primeros signos de fotoenvejecimiento.

En adultos mayores aumentan las lesiones precancerígenas, el cáncer de piel y la alopecia.

Hay señales que requieren consulta médica como el enrojecimiento persistente, la descamación, la supuración, los brotes en pecho y espalda, los cambios en un lunar preexistente o la aparición de una nueva lesión sospechosa son motivos de atención inmediata.

La dermatitis atópica puede desarrollarse desde los primeros años de vida - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Cómo cuidar la piel en temporada de calor

El 8 de julio Colombia conmemoró el Día Mundial de la Salud de la Piel, precisamente en un mes especialmente difícil para aquellos que tienen piel sensible o atópica en Colombia, debido a que el calor, la actividad física al aire libre y el uso constante de aire acondicionado elevan el riesgo de irritación porque el sudor contiene sales que pueden desencadenar picor, enrojecimiento y brotes, mientras que los equipos de climatización reducen la humedad ambiental y resecan la barrera cutánea.

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A eso se suman los cambios bruscos de temperatura entre interiores fríos y el calor exterior. Esa adaptación constante puede agravar la inflamación en personas con tendencia atópica, y el estrés aparece como otro desencadenante frecuente asociado a nuevos episodios.

Ante este panorama, la doctora Paola Lozano, médica integrativa y gerente médica de Heel Colombia, explicó la lógica de ese deterioro: “La piel con dermatitis atópica necesita atención constante, no solo durante los brotes. En climas cálidos como el colombiano, la combinación de sudor, cambios bruscos de temperatura y aire acondicionado crea las condiciones ideales para que la barrera cutánea se debilite. Lo más importante es que los pacientes entiendan su piel: qué la irrita, qué la calma y cuándo es momento de consultar”.

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Los especialistas indican que es indispensable utilizar protector solar con SPF 50 o superior, sin perfume, todos los días, incluso en ciudades frías, usar ropa ligera de algodón para facilitar la transpiración, evitar bañarse con agua muy caliente y aplicar crema hidratante después del baño, cuando la piel aún está húmeda.

Para cuidar la piel no son necesarios muchos productos, sino los indispensables que sean beneficiosos para sus necesidades - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Los remedios caseros y la mezcla de ácidos pueden dañar la barrera cutánea

El doctor Luis Fernando González advirtió que uno de los riesgos más serios es el uso de tratamientos caseros y el abuso de cosméticos comerciales de alta potencia en el hogar. Mezclar sustancias sin criterio médico, dijo el especialista, es “muy peligroso” por la posibilidad de reacciones alérgicas graves o quemaduras.

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Productos comunes de cocina como el limón o el tomate pueden causar dermatitis y manchas permanentes cuando la piel se expone al sol. El problema se amplía con el acceso masivo a exfoliantes químicos con altas concentraciones de ácido retinoico o ácido glicólico, cuyo uso excesivo y simultáneo puede alterar la barrera cutánea en lugar de mejorarla.

La recuperación después de quemarse la piel con los productos caseros no tiene un tiempo específico, puesto que algunas afecciones agudas mejoran en un plazo de dos a cuatro semanas, mientras que las enfermedades crónicas requieren tratamientos prolongados y seguimiento.

Cabe mencionar que la piel reacciona de forma distinta en cada persona, por eso la automedicación y la copia de rutinas ajenas suelen empeorar los cuadros clínicos. Así que el diagnóstico preciso con tratamiento individualizado es la vía más segura para recuperar y mantener la salud cutánea, según los dermatólogos.

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