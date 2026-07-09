Millonarios aún no encuentra arquero para la Liga BetPlay: apareció un venezolano en carpeta

Millonarios hasta ahora confirmó un refuerzo, pero sigue sin anunciar a nadie para la portería - crédito Millonarios FC

La pretemporada de Millonarios avanza a toda marcha para poner a punto al equipo que peleará por la Liga BetPlay 2026-II, además de la Copa Colombia, en la que va por los octavos de final, y borrar el fracaso del primer semestre por la eliminación en la Copa Sudamericana.

Una de las búsquedas de refuerzos de los azules está en el arco, ya que quiere renovar por completo la portería y analizó varios nombres, uno de ellos es el de un venezolano que viene de jugar la Copa Libertadores y con experiencia en el seleccionado de su país, así que lo hace un candidato ideal.

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Por el momento, a Millonarios también le faltaría un lateral derecho y un volante mixto, para completar el equipo del segundo semestre y arrancar de la mejor manera el campeonato colombiano, pues la afición no perdonará otro fracaso y mucho menos quedar afuera de la Libertadores 2027.

Otro candidato a la portería de Millonarios

Millonarios busca arquero para el segundo semestre y tiene al venezolano Cristopher Varela entre los nombres que analiza. El club ya sufrió la salida de Diego Novoa, negocia la de Guillermo De Amores y mantiene abierta la búsqueda de dos porteros, uno de ellos con experiencia y el otro de proyección para el futuro.

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Cristopher Varela es el arquero venezolano que aparece como candidato de Millonarios para reforzar su portería, de acuerdo con información de Alexis Rodríguez, periodista de Win Sports. El guardameta juega en Deportivo La Guaira, pasó por Atlético Bucaramanga y La Equidad y suma convocatorias con la selección de Venezuela.

Cristopher Varela es el nuevo portero que suena para Millonarios, como reemplazo de Diego Novoa y Guillermo de Amores - crédito @alexisnoticias/X

La necesidad de Millonarios en el arco se volvió prioritaria en este mercado, pues Diego Novoa salió del club y la dirigencia negocia la salida de Guillermo De Amores. En ese panorama, el equipo bogotano busca dos arqueros para el segundo semestre. Javier Burrai es uno de los nombres con más opciones porque el técnico Fabián Bustos lo conoce.

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Joan Felipe Parra, arquero de Once Caldas, también hace parte del grupo de candidatos. La búsqueda sigue abierta mientras Millonarios intenta renovar su portería, pues en el último año probó a tres deportistas, tras la salida de Álvaro Montero, y ninguno dio la talla del guajiro.

Durante la pretemporada, Millonarios ha practicado sin un portero porque Diego Novoa y Guillermo de Amores no fueron tenidos en cuenta - crédito Millonarios FC

Como dato a tener en cuenta, la última vez que el Embajador tuvo un guardameta venezolano fue Wuilker Faríñez, que atajó entre 2018 y 2020, ganó la Superliga 2018 y luego fue vendido al Lens de Francia.

Millonarios se mueve de cara al segundo semestre

El armado del plantel no pasa solo por la portería. Millonarios confirmó en los últimos días la llegada de Francisco Chaverra, procedente del Deportivo Independiente Medellín y para cubrir el costado izquierdo del ataque.

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El club también informó que “Carlos Darwin Quintero ya se integró a los trabajos de campo junto al resto del plantel”, pues sufrió un quebranto de salud que lo sacó de las canchas unos meses, justo antes de terminar el primer semestre, y ahora cumplirá los seis meses de contrato que le quedan.

Carlos Darwin Quintero superó sus problemas de salud y jugará el segundo semestre con Millonarios - crédito Millonarios FC

Otra cara nueva en las prácticas es Daniel Ruiz, volante que cumplirá su tercer ciclo con los azules tras su regreso del CSKA de Moscú, donde jugó durante un año a préstamo, no fue comprado y volvió al Ballet Azul para recuperar el nivel que lo convirtió en figura entre 2021 y 2022.

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Cabe recordar que Millonarios jugará un amistoso el sábado 11 de julio contra Universitario en Lima, desde las 3:30 p. m., y el sábado 18 del mismo mes recibirá a Colo Colo de Chile en El Campín, para cerrar su pretemporada y alistar el debut en Liga BetPlay contra el Atlético Bucaramanga en Bogotá, el 25 de julio.