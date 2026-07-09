Psicólogo explica cómo se pueden recuperar Dávinson Sánchez y Jáminton Campaz: Messi debe ser la referencia

Carlos Gutiérrez, psicólogo de Atlético Nacional, explicó que la manera cómo enfrentó Lionel Messi su error con la Selección Argentina puede servir como referencia para el resto de jugadores - crédito Diego Suárez/Infobae

Carlos Gutiérrez, psicólogo de Atlético Nacional, aseguró que Dávinson Sánchez y Jáminton Campaz podrían tener como referencia a Lionel Messi, jugador de la Selección Argentina, para recuperarse de sus errores con Colombia en la eliminación de la Copa del Mundo 2026. El experto en psicología del deporte expuso la cantidad de tiempo que debe durar el dolor del error, para este caso, y la alegría del triunfo, cuando llegue a la Tricolor.

Los errores de Dávinson Sánchez y Jáminton Campaz con la Selección Colombia se presentaron en el enfrentamiento ante Suiza, por los octavos de final del Mundial 2026. El de Messi, al que hizo referencia el psicólogo, se registró ante Egipto por la misma instancia del torneo.

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La afirmación de Gutiérrez fue en diálogo con Infobae Colombia, en la que confirmó que es importante naturalizar el error: “Lionel Messi cometió un error similar de errar un penal, y a los segundos ya estaba otra vez intentando anotar un gol para su selección, en eso se pueden fijar los jugadores para darse cuenta que el error es parte de las posibilidades al momento de intentarlo”, dijo.

La diferencia mental entre los grandes deportistas con los demás

Para el psicólogo, la diferencia está en que los grandes deportistas no se quedan anclados al error: tienen la capacidad de reenfocarse en pocos segundos y volver a concentrarse en lo que exige el juego. Esa capacidad se entrena diariamente mediante el trabajo sobre la atención selectiva, la atención sostenida y la concentración. “No se desarrolla con conferencias o charlas aisladas, sino con un proceso constante en el entrenamiento, trasladando el trabajo psicológico del laboratorio al campo de juego”, aseguró.

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Gutiérrez hizo una precisión, no es que los jugadores de la Selección Colombia se acostumbren a fallar: “Naturalizar el error no significa acostumbrarse a fallar, sino entender que equivocarse hace parte del deporte y que un error no puede asumirse como una situación de vida o muerte. Todos los futbolistas fallan; lo importante es la manera en que responden después”, continuó diciendo en la charla con este medio.

Carlos Gutiérrez, psicólogo deportivo, aseguró que los penales se deben preparar con antelación suficiente, para que el jugador tenga confianza al momento de ejecutar - crédito Diego Suárez/Infobae

La ley de las ocho horas: lo de que debe durar la alegría del triunfo y la tristeza de la derrota

En psicología del deporte se habla de la ‘ley de las ocho horas’: “la alegría por una victoria no debería durar más de ocho horas, pero la tristeza por una derrota tampoco”, dijo Gutiérrez, quien agregó que al día siguiente hay que volver a trabajar. Un jugador no es el mejor cuando gana ni el peor cuando falla. El fútbol y la vida continúan ofreciendo nuevas oportunidades.

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En el caso de Dávinson Sánchez y Jáminton Campaz, el camino pasa por seguir fortaleciendo el aspecto mental y continuar entrenando las situaciones específicas en las que fallaron. En el caso de Sánchez, los lanzamientos desde el punto penal; en el de Campaz, la definición. “El fútbol seguramente les dará nuevas oportunidades para demostrar el talento que los llevó a ser referentes y a representar a Colombia en una Copa del Mundo”, aseguró el experto.

Carlos Gutiérrez, psicólogo de Atlético Nacional, explicó que esa cambio de mentalidad debe producirse desde las divisiones menores en la Federación Colombiana de Fútbol - crédito Diego Suárez/Infobae

¿Cómo se debe entrenar mentalmente una tanda de penales?

“Es muy importante que el futbolista tenga una rutina mental definida desde el momento en que sabe que será uno de los ejecutores de la tanda de penales. Esa preparación no se construye el día anterior al partido, sino que es el resultado de años de trabajo”, explicó el psicólogo.

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Lo cual pudo quedar en evidencia no se entrenó en la Selección Colombia, pues al momento del sorteo Dávinson Sánchez le tuvo que gritar a Camilo Vargas, arquero del equipo, para ver cuál arco prefería para los penales. Si se hubiera preparado el equipo para esta instancia, eso tan elemental debía saberse de antemano.

En la imagen aparecen Davinson Sánchez, Jaminton Campaz con la Selección Colombia y Lionel Messi con Argentina, todos durante el Mundial 2026 - crédito Reuters/AP

Según señaló, durante ese proceso el jugador aprende a regular sus emociones para evitar que, en un momento de tanta presión, sean ellas las que tomen el control. Por el contrario, el objetivo es que el futbolista sea capaz de dominar sus emociones y responder con claridad en una situación definitiva.

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Además, esa rutina debe incluir técnicas de respiración que ayuden a disminuir la frecuencia cardíaca y a aislar el ruido mental que genera el entorno. Gutiérrez añadió que el jugador también debe recordar cómo ejecuta los penales tanto en condiciones normales como cuando está fatigado, ya que “no es lo mismo cobrar un penal con el partido resuelto que asumir uno que define un campeonato”. Finalmente, destacó que la forma en que se entrenan los penales también es determinante, pues la rutina que el futbolista construye en las prácticas será la que reproduzca en una definición. “Eso no garantiza el éxito, pero sí aumenta significativamente las probabilidades de ejecutar un buen cobro”, concluyó.