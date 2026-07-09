Director de la ANT aseguró que el Gobierno Petro tiene resultados muy positivos en entrega de tierras: “Estamos dispuestos a defenderlo”

Felipe Harman aseguró que el total de hectáreas entregadas durante el Gobierno Petro llegaría a ser de 400.000, aproximadamente - crédito @harmanfelipe/X

El director de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), Felipe Harman, dio a conocer ante los medios de comunicación un balance sobre las acciones que se implementaron desde la entidad durante el Gobierno del presidente Gustavo Petro, que está próximo a terminar. El funcionario aseguró que, en un inicio, nadie tenía claridad sobre el inventario de baldíos de la Nación y tampoco había avances significativos en la recuperación de tierras, pero durante la administración Petro ese escenario cambió.

“El balance final es muy positivo. Estamos hablando de alrededor de 806.000 hectáreas a corte de julio. Estoy seguro de que en este mes vamos a dar excelentes noticias en lo que tiene que ver con la transacción de los bienes de la SAE (Sociedad de Activos Especiales) y del Fondo”, precisó el director ante los micrófonos de la prensa.

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De acuerdo con Harman, se han estado articulando más de 2.300.000 hectáreas formalizadas y entregadas a la población correspondiente –aunque hay denuncias sobre presuntas irregularidades en la entrega de títulos que contradicen la postura oficial de la entidad–.

Felipe Harman, director de la ANT, aseguró que la tierra debe redistribuirse para disminuir la pobreza en el campo y, por eso, el Gobierno Petro ha entregado miles de hectáreas al campesinado - crédito Agencia Nacional de Tierras

Según explicó, esta labor se basó en la premisa de que la tierra debe redistribuirse para así disminuir los índices de pobreza en el campo colombiano. Por eso, desde la ANT tomaron tierras que habían estado en manos de criminales como paramilitares, narcotraficantes y guerrilleros, para entregarlas a los campesinos.

“Este patrimonio, que es el patrimonio de la Reforma Agraria, estamos dispuestos a defenderlo, estamos dispuestos a seguir avanzando, profundizando”, dijo.

El funcionario aseguró que espera conocer cuál es la postura que adoptará el Gobierno entrante del presidente electo Abelardo de la Espriella con respecto a la implementación de la Reforma Agraria y del trabajo que se ha hecho hasta el momento de restitución de tierras. Esto, teniendo en cuenta que empezaron a “aparecer” personas que están asociadas con la operación de bienes de la SAE y del Fondo de Tierras y que están cuestionando las cifras oficiales de la entidad.

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“De forma clara y concreta, esperamos una posición clara del Gobierno entrante frente a ese aspecto”, aseveró.

Felipe Harman aseguró que la ANT tomó tierras que estaban en manos de la mafia para entregarlas a los campesinos -Crédito Presidencia de la República

Adicionalmente, insistió en que en la administración entrante se debe poner la lupa en lo establecido en el Acuerdo de Paz que firmó el Estado colombiano en 2016 con las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), que contempla la implementación de una reforma rural integral.

El objetivo es lograr que el campesinado colombiano pueda vivir en paz e insertarse productivamente en la economía a través del fortalecimiento de las fincas que se han entregado a través de la ANT. De acuerdo con Harman, de esta manera, se puede impulsar la producción y la economía agraria en el país.

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“A partir de construir sobre lo construido y de ratificar que los campesinos tienen derecho al acceso a la tierra y seguir avanzando en la aspiración colectiva de la Reforma Agraria. Es una tarea del movimiento campesino, es una tarea organizativa del movimiento campesino. Esperamos abiertamente que desde la sociedad civil podamos seguirlos acompañando, podamos avanzar”, precisó.

Felipe Harman pidió al Gobierno de Abelardo de la Espriella tener una posición clara sobre la Reforma Agraria y la entrega de tierras - crédito Iván Valencia/AP

Según Felipe Harman, son muchos los logros del Gobierno Petro en materia agraria, por lo que espera que sea posible transitar hacia una reforma mucho más efectiva, que tenga una perspectiva más amplia y que permita generar más resultados en la administración de Abelardo de la Espriella, que empezará el 7 de agosto de 2026, fecha en la que se posesionará como presidente de la República.

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“Dejamos una tarea muy avanzada. La tierra está a nombre de la Agencia Nacional de Tierras. Nadie puede dudar de su condición y está con una destinación específica para la Reforma Agraria”, aseguró el director de la ANT ante los medios.