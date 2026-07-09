Taxistas presentan a De La Espriella plan para modernizar el servicio y mejorar la seguridad

El gremio propuso créditos para renovar vehículos, digitalizar trámites, actualizar tarifas y ofrecer mejores condiciones laborales a los conductores. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El gremio de taxistas presentó al presidente electo, Abelardo De La Espriella, una agenda para modernizar el transporte público individual de pasajeros en Colombia. La propuesta incluye medidas orientadas a fortalecer la seguridad de los usuarios, renovar el parque automotor, actualizar la regulación, facilitar el acceso a créditos y mejorar las condiciones laborales de los conductores.

La iniciativa fue presentada por Taxi Individual, junto con sus aliados, mediante una carta dirigida al próximo mandatario. La organización expresó su intención de participar en la construcción de las políticas que definirán el futuro del servicio y planteó que la transformación debe realizarse de manera coordinada entre el Estado, las empresas y los conductores.

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La información publicada por Revista Semana señala que el presidente de Taxi Individual, Fabián Quintero Valencia, propuso una agenda de modernización integral para ajustar el modelo actual a las necesidades de movilidad de las ciudades y municipios.

Taxistas en Colombia . (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Queremos expresarle nuestra disposición para trabajar de manera articulada con su Gobierno, convencidos de que los grandes retos de la movilidad solo pueden superarse cuando el Estado y los actores involucrados avanzamos en una misma dirección”, manifestó Quintero.

Seguridad, formalidad y renovación de vehículos

Uno de los primeros puntos planteados por el gremio es fortalecer la protección de los pasajeros. La organización considera necesario aumentar los controles, mejorar los mecanismos de seguridad y definir con claridad las responsabilidades de quienes prestan el servicio cuando un usuario solicita un vehículo.

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Los taxistas también pidieron fortalecer la formalidad del sector mediante líneas de crédito que permitan renovar el parque automotor. La propuesta incluye incentivos económicos para facilitar el cambio de vehículos antiguos y avanzar hacia un servicio más moderno, eficiente y sostenible.

Otro planteamiento consiste en elaborar estudios que permitan actualizar la capacidad transportadora de acuerdo con las necesidades de cada territorio. El gremio considera que el número de taxis autorizados debe responder a la demanda real de las ciudades y a sus condiciones específicas de movilidad.

La carta también propone revisar el régimen normativo que regula el servicio. Según la organización, las reglas actuales deben simplificarse y adaptarse a las condiciones en las que operan los conductores y las empresas.

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Entre los temas que requieren actualización aparecen las tipologías vehiculares, los procesos de homologación, la asignación de placas, los esquemas tarifarios y la vigencia de las licencias de conducción para el transporte público individual.

El gremio pidió, además, crear un régimen especial para los conductores de taxi, ajustado a las condiciones particulares de sus jornadas laborales y a las exigencias que enfrentan diariamente durante la prestación del servicio.

Taxis - crédito Colprensa

Digitalización y mejores condiciones laborales

Otro componente de la propuesta es acelerar la transformación digital del sector. Taxi Individual planteó simplificar los trámites y trasladar más procedimientos a canales virtuales, con el propósito de reducir tiempos, facilitar gestiones y evitar procesos administrativos innecesariamente complejos.

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La organización también solicitó programas de formación para los conductores, beneficios sociales y medidas que contribuyan a mejorar su calidad de vida y la de sus familias. La intención es que la modernización no se limite a los vehículos o a las plataformas tecnológicas, sino que también incluya el bienestar de quienes trabajan en el servicio.

En materia de infraestructura, el gremio pidió mejorar las condiciones de las vías y crear zonas seguras de espera y parqueo para taxis. Estos espacios permitirían organizar mejor la operación y ofrecer mayor protección a los conductores mientras esperan nuevos servicios.

Taxis- crédito Colprensa

La carta también plantea revisar la operación de los taxis en los aeropuertos. Los representantes del sector pidieron eliminar restricciones que consideran innecesarias y establecer reglas que faciliten el trabajo de los vehículos autorizados en estas terminales.

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“Queremos ser partícipes de una modernización responsable, construida desde la experiencia de quienes conocemos el transporte público de pasajeros para que sea más eficiente, seguro y sostenible”, señaló el gremio en su comunicación.