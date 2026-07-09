El Museo de Bogotá celebrará sus 57 años con una agenda gratuita hasta el 10 de julio

Fundado en 1969, el Museo de Bogotá consolidó su papel en la preservación de la memoria urbana, social y cultural y en la promoción del patrimonio de la ciudad - crédito IDPC

El Museo de Bogotá celebrará su aniversario número 57 con una programación especial gratuita hasta el 10 de julio, invitando a la ciudadanía a participar en una agenda diversa de exposiciones, conversatorios, talleres y experiencias pensadas para públicos de todas las edades.

Durante estos días, las sedes de la Casa Sámano y la Casa de los Siete Balcones se convertirán en escenarios de encuentro, diálogo y celebración, reafirmando el papel fundamental del museo en la preservación y reinterpretación de la memoria urbana, social y cultural de la capital.

El jueves 9 de julio, la programación contará con el conversatorio “Economías populares, historias orales y celebraciones futboleras” a las 4:00 p. m. en la Casa Sámano, donde Angélica Burgos, Carlos Parra, Diana Martínez y Marcela Randazzo abordarán la relación entre la economía barrial, las celebraciones deportivas y la vida cotidiana en Bogotá.

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El Museo de Bogotá celebrará su aniversario 57 con una programación especial gratuita hasta el 10 de julio - crédito IDPC

Ese día, los visitantes también podrán explorar la activación de la Sala de Arte Urbano, con una experiencia de realidad virtual en torno al Museo Virtual Diego Felipe Becerra, acercando el arte callejero y la memoria ciudadana mediante herramientas digitales.

El viernes 10 de julio se ofrecerá un taller de dibujo de 3:00 p. m. a 5:00 p. m. en el Museo de la Ciudad Autoconstruida (calle 71H sur #27-79), orientado por la artista María Fernanda Rincón, pensado para fomentar la creatividad y la expresión plástica en familia.

A las 4:00 p. m., tendrá lugar el conversatorio “Identidades plurales y fútbol diverso” en la Casa Sámano, con la participación de representantes de la Asociación Nacional de Fútbol Femenino, Gabriela Ardila, Nikita Simone y Daniel Quintero, quienes discutirán el papel del fútbol en los procesos de inclusión y reconocimiento de la diversidad de género y corporal.

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El cierre de la agenda será con la experiencia sensorial “Fútbol diverso”, dirigida por Carlos A. Solano y Sara Acuña, a las 5:30 p. m. en la Casa Sámano, que invita a vivir el fútbol desde el sonido, el movimiento y la percepción, promoviendo el cuidado, la inclusión y la integración de todos los cuerpos.

El conversatorio “Economías populares, historias orales y celebraciones futboleras” abordará la relación entre economía barrial, fútbol y vida cotidiana en Bogotá - crédito IDPC

El director del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural (Idpc), Diego Parra, resaltó que “durante 57 años el Museo de Bogotá ha acompañado la construcción de las memorias de la ciudad y ha abierto espacios para comprender sus transformaciones desde las experiencias de quienes la habitan. Esta celebración es una invitación para que la ciudadanía siga haciendo del museo un lugar de encuentro, diálogo y construcción colectiva”.

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Un museo con historia, memoria y transformación

Fundado el 11 de julio de 1969 como Museo de Desarrollo Urbano, el Museo de Bogotá ha evolucionado de un espacio dedicado a la documentación urbanística a un epicentro de diálogo social, cultural e histórico. Su historia está marcada por traslados, cambios de sede y transformaciones conceptuales que lo han convertido en una institución moderna, abierta y participativa.

Desde la conservación de piezas emblemáticas como el tranvía de mulas y planos históricos, hasta la curaduría de exposiciones sobre movimientos sociales, arte urbano y derechos ciudadanos, el museo ha sido testigo y narrador de las múltiples caras de Bogotá.

Hoy, con su aniversario 57, el museo renueva su compromiso como espacio vivo donde el pasado y el presente se encuentran, la ciudad se piensa y se reinventa, y la cultura se comparte.

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La Casa Sámano y la Casa de los Siete Balcones recibirán exposiciones, conversatorios, talleres y experiencias para públicos de todas las edades - crédito IDPC

La programación especial no solo celebra la trayectoria del museo, sino que también busca acercar a nuevas audiencias y fortalecer el sentido de pertenencia. Todas las actividades son gratuitas y abiertas a la ciudadanía, invitando a familias, estudiantes, artistas, investigadores y curiosos a sumarse a la conversación sobre la ciudad que somos y la historia que compartimos.