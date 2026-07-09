Colombia

El Mindo denunció que el negocio de sus padres fue asaltado: “Nadie nos puede robar las ganas de salir adelante”

El creador de contenido contó en un video que sus familiares optaron por no encerrarse tras la pérdida y buscar una forma de seguir adelante

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El creador de contenido hizo una denuncia pública sobre dos hechos de inseguridad que afectaron la empresa familiar - crédito El Mindo / Instagram

El Mindo denunció a través de sus redes sociales que el negocio de sus padres fue asaltado durante la primera semana de julio de 2026. El creador de contenido indicó en su relato que los ladrones se llevaron el producido del día y vaciaron la caja registradora, además de revelar la forma en que sus papás decidieron enfrentar la pérdida.

La denuncia pública fue realizada en una publicación de Instagram que fue difundida el 8 de julio de 2026, donde el creador de contenido explicó que el local representa no solo un trabajo, sino toda una vida de esfuerzo construida con las manos. Del mismo modo, reiteró que el robo los afectó bastante, pero no les quita las ganas de salir adelante.

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El influenciador se ha convertido en uno de los más conocidos del país por sus videos de humor, por lo que le explicó a sus seguidores que no acostumbra hacer ese tipo de publicaciones, pero que decidió hacerlo para visibilizar lo ocurrido. Allí afirmó que en los dos ingresos al negocio se llevaron dinero de la jornada, vaciaron la registradora y sacaron herramientas de trabajo del establecimiento.

El creador de contenido reveló cómo sus papás afrontaron la pérdida - crédito @el_mindo/Instagram
El creador de contenido reveló cómo sus papás afrontaron la pérdida - crédito @el_mindo/Instagram

Pese a la seriedad del caso, en el video, El Mindo también utilizó el humor que lo caracteriza para referirse a uno de los elementos que, según dijo, llamó su atención entre lo robado: unos paquetes de papas de su colaboración.

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Se llevó el producido del día, vació la caja registradora, se llevó unas balanzas y otros utensilios del negocio (...) Señor dueño de lo ajeno, si usted tenía tantas ganas de las papas, dígame, yo le hacía llegar unos paquetes”, aseguró.

En el video, el famoso incluyó la reacción de su madre, que habló directamente a los clientes del negocio: “Apreciados clientes, les tengo una noticia, una anécdota, no, no para contarles. Me pareció chistoso el tema”, dijo al hablar del robo.

El creador explicó que esa respuesta fue la misma que tomaron sus padres después del hecho: “Esa fue la misma reacción que tomaron mis papás cuando sucedió esto. En vez de quedarse encerrados en la rabia, hicieron lo que siempre han hecho: buscar el lado que les permita salir adelante. Siempre van a existir problemas y siempre va a llegar algo que usted no esperaba. Pero también la actitud con la que respondes vale mucho más de lo que perdiste”.

La madre del influenciador reforzó esa idea con otra reflexión incluida en el video: “Todo esto es como tiene que suceder orgánicamente, pues tomamos otra vez entusiasmo, alegría y dijimos: esto se puede recuperar, porque hay cosas que no se pueden recuperar”.

El Mindo
Los seguidores apoyaron la forma cómo la familia tomó el suceso - crédito @el_mindo/Instagram

En su publicación de Instagram el famoso decidió escribir un mensaje sobre lo ocurrido y así acompañar el video: “Entraron a robar el negocio de mis papás, un lugar que no solo representa un trabajo, sino toda una vida de esfuerzo construidos con las manos. Da tristeza, da rabia… pero también nos recuerda que nadie nos puede robar las ganas de salir adelante. A mis viejos les enseñé a levantar la cabeza una vez más, porque si algo los ha caracterizado siempre es que jamás se rinden”.

En el video, el famoso dijo que sus padres lo superan ampliamente en esa capacidad de encontrar un chiste en los momentos malos y esa actitud terminó por convertirse en una forma de protección para mirar el lado positivo de las cosas.

"El Mindo", 'La casa de los famosos' 2025
El Mindo sigue cosechando seguidores por su forma de ver la vida - crédito @el_mindo/Instagram

La publicación generó reacciones entre sus seguidores, que expresaron preocupación por la seguridad de la familia y destacaron la forma en que enfrentaron el episodio. Entre los mensajes más populares se encuentran: “Qué actitud, me le quito el sombrero”, “Terrible… qué piedra los ladrones, lo normal es estar muy furioso” y “El verdadero significado de resiliencia”.

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