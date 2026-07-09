Fracturas en un brazo y amputaciones, este fue el macabro final de alias Ivancito que sacudió al Atlántico

El cuerpo fue hallado en zona enmontada y con indicios de tortura - crédito Colprensa

La noche del martes 7 de julio de 2026 fue encontrado muerto alias Ivancito, un hecho que sacudió al corregimiento de San José de Saco, ubicado en el municipio de Juan de Acosta (Atlántico), por las graves lesiones que registraba su cuerpo.

De acuerdo con las autoridades, el cuerpo del sujeto identificado como Iván Darío Arteta Jiménez fue hallado en el sector conocido como Trocha Villa Feliz, sobre la vía. El informe de la Policía indicó que la víctima sufrió un ataque con arma cortocontundente y presentaba múltiples heridas que confirmaban una muerte violenta.

El reporte indica que alias Ivancito fue encontrado sobre las 8:00 p. m. del martes por parte de la comunidad que dio aviso inmediato a las autoridades. La Policía abrió una investigación para esclarecer el crimen, identificar a los responsables y determinar si el caso tiene relación con los antecedentes judiciales atribuidos a la víctima.

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Según información revelada por los medios locales como El Heraldo, el cuerpo estaba tendido en la arena, en una zona enmontada, según la información conocida tras la inspección inicial del lugar.

Habitantes del sector encontraron manchas de sangre y un olor que los llevó a encontrar el cuerpo y, posteriormente, avisar a las autoridades. Tras recibir el reporte, los uniformados se trasladaron al lugar y verificaron la escena.

Las autoridades establecieron que la víctima tenía múltiples heridas con arma blanca. También señalaron que presentaba una fractura en un brazo y que los responsables del ataque le cortaron la mano izquierda, lo que demuestra que fue torturado antes de ser asesinado, al parecer, con un arma blanca tipo machete.

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Las autoridades investigan el caso para encontrar a los responsables - crédito Colprensa

Avanza la investigación

Tras confirmar el homicidio, la Policía del Atlántico acordonó el área y activó los procedimientos de rigor. Después informó a agentes de Policía Judicial, que asumieron la inspección técnica del cadáver y los actos urgentes.

Las pesquisas buscan aclarar las circunstancias y los móviles del asesinato. También apuntan a identificar, ubicar y capturar a quienes participaron en el crimen, por lo que piden apoyo de la comunidad para que entreguen cualquier tipo de información que permita esclarecer el caso.

Hasta el momento, las autoridades no han informado una causa confirmada del homicidio, aunque entre las líneas de indagación se habla de una posible relación entre el caso y el historial judicial de la víctima.

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Según la información judicial conocida en el caso, Arteta Jiménez registraba 12 anotaciones judiciales. De ese total, algunas correspondían a porte ilegal de armas de fuego, otras a hurto y tráfico de estupefacientes.

La Policía Nacional reiteró que están recibiendo información a través de la línea 123 y de los canales institucionales, con reserva sobre los datos entregados.

La comunidad espera un pronto esclarecimiento del caso - crédito Colprensa

Tendero fue baleado en posible caso de extorsión

Hay alerta en la región por los constantes casos de violencia, pues el mismo martes 7 de julio un tendero de 56 años fue atacado a bala en el municipio de Santo Tomás (Atlántico), en un caso que la Policía investiga como posible intimidación vinculada a extorsión, según informó El Heraldo.

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El medio señaló que el ataque ocurrió hacia las 8:10 p. m. en un negocio del barrio San José, en la calle 9 con carrera 6. Dos hombres en motocicleta llegaron al lugar y, de acuerdo con el relato de la víctima, el parrillero bajó y accionó un arma traumática en varias ocasiones contra el inmueble.

Durante los disparos, el comerciante sufrió dos lesiones: una en el costado izquierdo y otra en la rodilla izquierda. Fue trasladado al hospital municipal, donde recibió atención médica y su estado de salud no reviste gravedad.

La violencia en la región continúa cobrando víctimas - crédito Álvaro Tavera/Colprensa

La investigación del caso del tendero quedó a cargo del Gaula y la Sijín, con apoyo de unidades de vigilancia, Sipol y la Estación de Policía de Santo Tomás, que buscan establecer las circunstancias del hecho e identificar a los responsables.

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