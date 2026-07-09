Colombia

Fracturas en un brazo y amputaciones, este fue el macabro final de alias Ivancito que sacudió al Atlántico

La escena del crimen dejó al sector en alerta, mientras que los investigadores entrevistaron a testigos del brutal ataque para encontrar a los responsables

Guardar
Google icon
El cuerpo fue hallado en jurisdicción de la localidad de Santa Fe - crédito archivo Colprensa
El cuerpo fue hallado en zona enmontada y con indicios de tortura - crédito Colprensa

La noche del martes 7 de julio de 2026 fue encontrado muerto alias Ivancito, un hecho que sacudió al corregimiento de San José de Saco, ubicado en el municipio de Juan de Acosta (Atlántico), por las graves lesiones que registraba su cuerpo.

De acuerdo con las autoridades, el cuerpo del sujeto identificado como Iván Darío Arteta Jiménez fue hallado en el sector conocido como Trocha Villa Feliz, sobre la vía. El informe de la Policía indicó que la víctima sufrió un ataque con arma cortocontundente y presentaba múltiples heridas que confirmaban una muerte violenta.

El reporte indica que alias Ivancito fue encontrado sobre las 8:00 p. m. del martes por parte de la comunidad que dio aviso inmediato a las autoridades. La Policía abrió una investigación para esclarecer el crimen, identificar a los responsables y determinar si el caso tiene relación con los antecedentes judiciales atribuidos a la víctima.

PUBLICIDAD

Según información revelada por los medios locales como El Heraldo, el cuerpo estaba tendido en la arena, en una zona enmontada, según la información conocida tras la inspección inicial del lugar.

Habitantes del sector encontraron manchas de sangre y un olor que los llevó a encontrar el cuerpo y, posteriormente, avisar a las autoridades. Tras recibir el reporte, los uniformados se trasladaron al lugar y verificaron la escena.

Las autoridades establecieron que la víctima tenía múltiples heridas con arma blanca. También señalaron que presentaba una fractura en un brazo y que los responsables del ataque le cortaron la mano izquierda, lo que demuestra que fue torturado antes de ser asesinado, al parecer, con un arma blanca tipo machete.

PUBLICIDAD

Cuatro cadaveres fueron encontrados en un vehiculo abandonado en la Autopista Norte de Bogotá en la mañana de este viernes
Las autoridades investigan el caso para encontrar a los responsables - crédito Colprensa

Avanza la investigación

Tras confirmar el homicidio, la Policía del Atlántico acordonó el área y activó los procedimientos de rigor. Después informó a agentes de Policía Judicial, que asumieron la inspección técnica del cadáver y los actos urgentes.

Las pesquisas buscan aclarar las circunstancias y los móviles del asesinato. También apuntan a identificar, ubicar y capturar a quienes participaron en el crimen, por lo que piden apoyo de la comunidad para que entreguen cualquier tipo de información que permita esclarecer el caso.

Hasta el momento, las autoridades no han informado una causa confirmada del homicidio, aunque entre las líneas de indagación se habla de una posible relación entre el caso y el historial judicial de la víctima.

Según la información judicial conocida en el caso, Arteta Jiménez registraba 12 anotaciones judiciales. De ese total, algunas correspondían a porte ilegal de armas de fuego, otras a hurto y tráfico de estupefacientes.

La Policía Nacional reiteró que están recibiendo información a través de la línea 123 y de los canales institucionales, con reserva sobre los datos entregados.

Levantamiento cadáver. Colprensa
La comunidad espera un pronto esclarecimiento del caso - crédito Colprensa

Tendero fue baleado en posible caso de extorsión

Hay alerta en la región por los constantes casos de violencia, pues el mismo martes 7 de julio un tendero de 56 años fue atacado a bala en el municipio de Santo Tomás (Atlántico), en un caso que la Policía investiga como posible intimidación vinculada a extorsión, según informó El Heraldo.

El medio señaló que el ataque ocurrió hacia las 8:10 p. m. en un negocio del barrio San José, en la calle 9 con carrera 6. Dos hombres en motocicleta llegaron al lugar y, de acuerdo con el relato de la víctima, el parrillero bajó y accionó un arma traumática en varias ocasiones contra el inmueble.

Durante los disparos, el comerciante sufrió dos lesiones: una en el costado izquierdo y otra en la rodilla izquierda. Fue trasladado al hospital municipal, donde recibió atención médica y su estado de salud no reviste gravedad.

Así fue que intentaron robar a conocida presentadora de televisión en el norte de Bogotá - crédito Álvaro Tavera/Colprensa
La violencia en la región continúa cobrando víctimas - crédito Álvaro Tavera/Colprensa

La investigación del caso del tendero quedó a cargo del Gaula y la Sijín, con apoyo de unidades de vigilancia, Sipol y la Estación de Policía de Santo Tomás, que buscan establecer las circunstancias del hecho e identificar a los responsables.

Temas Relacionados

HomicidioTorturaAtlánticoSan José de SacoColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

El FMI confirmó que espera que la economía colombiana no crezca mucho al cierre de 2026: estas son las preocupantes razones

La entidad sostiene su expectativa sobre el país, mientras las calificadoras advierten por riesgos en salarios y política monetaria, y los bancos de inversión ajustan sus pronósticos de moneda y volatilidad

El FMI confirmó que espera que la economía colombiana no crezca mucho al cierre de 2026: estas son las preocupantes razones

Niña de tres años murió aplastada por el vehículo que conducía su madre en Ibagué

El informe del caso indica que una mujer realizaba una maniobra en reversa al salir de su vivienda cuando ocurrió el fatal accidente

Niña de tres años murió aplastada por el vehículo que conducía su madre en Ibagué

Mercado de pases del fútbol colombiano: Juan José Córdoba llega a un equipo de Medellín y Pablo Ortiz a uno de Barranquilla

América de Cali, Águilas Doradas, Deportivo Pasto, Deportivo Independiente Medellín y Junior de Barranquilla, presentaron movimientos en el mercado de pases del fútbol colombiano

Mercado de pases del fútbol colombiano: Juan José Córdoba llega a un equipo de Medellín y Pablo Ortiz a uno de Barranquilla

Julio Comesaña le dio la razón a Falcao por la falta de formación en el fútbol colombiano: “Todavía no se ha mejorado”

El exentrenador también criticó que no se tenga una tercera división en el país para ayudar a los jóvenes talentos, pese a que ya se tiene aprobación de la FCF

Julio Comesaña le dio la razón a Falcao por la falta de formación en el fútbol colombiano: “Todavía no se ha mejorado”

El gremio del carbón responsabilizó a Petro de dejar al coque colombiano fuera del mercado indio por cinco años

Fenalcarbón cuestionó la actuación del Gobierno durante la investigación antidumping adelantada por India y aseguró que la falta de una defensa técnica y diplomática permitió la entrada en vigor de un arancel que afecta la competitividad del coque metalúrgico colombiano

El gremio del carbón responsabilizó a Petro de dejar al coque colombiano fuera del mercado indio por cinco años
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Abelardo de la Espriella les envió ultimatum a cabecillas del ELN y las disidencias de las Farc: “Tienen un mes para entregarse”

Abelardo de la Espriella les envió ultimatum a cabecillas del ELN y las disidencias de las Farc: “Tienen un mes para entregarse”

Cauca suma once masacres en 2026 y concentra el mayor número de casos en el país

El Ejército Nacional destruyó el mayor depósito ilegal de explosivos hallado en 2026 en Tumaco

Tribunal le dio plazo de 30 días al Gobierno Petro para frenar la ola de violencia en Briceño, Antioquia, donde fue asesinado el periodista Mateo Pérez

El ELN atacó con drones la estación de Policía de Tadó, Chocó: no hubo heridos ni fallecidos

ENTRETENIMIENTO

Andrea Valdiri se pronunció tras supuesto accidente en el que se vio involucrada, en medio de protestas: “Me golpearon”

Andrea Valdiri se pronunció tras supuesto accidente en el que se vio involucrada, en medio de protestas: “Me golpearon”

Una infidelidad del pasado tiene en la mira a la bionovela de Jessi Uribe y Paola Jara: dos de las actrices no pueden verse

El mensaje de Lincoln Palomeque a James Rodríguez tras emotivo gesto con sus hijos: “Los niños admiran y valoran eso”

Famosa cadena de televisión apostó por grabar su próximo formato en el set de ‘La casa de los famosos Colombia’

Jessica Cediel mostró su rabia contra el árbitro tras la eliminación de Colombia del Mundial: “Ese árbitro que p…”

Deportes

Dávinson Sánchez no ha sido el único: estos son los defensores centrales que han errado penaltis en las Copas del Mundo

Dávinson Sánchez no ha sido el único: estos son los defensores centrales que han errado penaltis en las Copas del Mundo

Los números de Colombia en el Mundial 2026: más pelota y pases que goles

Gustavo Puerta sufriría otro golpe tras la eliminación de Colombia en el Mundial 2026: se caería negocio con importante club

James Rodríguez se olvidaría de la Selección Colombia y la “tusa” del Mundial 2026: sería fichaje de un histórico equipo

La Selección Colombia está en el “Top 10″ de un deshonroso listado: la eficacia de gol en Mundial 2026 pasó factura