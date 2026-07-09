Colombia

Fiscalía judicializó a alias Masacre, presunto integrante del Tren de Aragua en la frontera con Ecuador: lo acusan de múltiples homicidios

La investigación lo ubicó en un ataque a tiros en el sector Voladero del Puente Internacional, ocurrido el 27 de noviembre de 2024, que dejó dos muertos en el sitio y tres durante el traslado

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El fiscal 11 especializado, David Ernesto Vega Rincón, es investigado por presunto abandono de procesos clave - crédito Colprensa
Judicializan a alias Masacre, presunto integrante del 'Tren de Aragua' en Ipiales, Nariño - crédito Colprensa

La Fiscalía General judicializó en Ipiales, Nariño, a Yolser Yonnaiker Figueroa Mora por su presunta participación en una secuencia de homicidios que, según el ente acusador, expone el papel que habría cumplido como sicario del Tren de Aragua en la frontera con Ecuador desde julio de 2023.

Esta imputación le atribuye ocho muertes violentas entre 2023 y 2024, además de vínculos con extorsiones y tráfico local de estupefacientes.

El dato más severo del expediente aparece en los hechos del 27 de noviembre de 2024, cuando la Fiscalía situó al procesado en un ataque armado en el sector Voladero, en el Puente Internacional de Rumichaca, que dejó cinco víctimas fatales.

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Dos murieron en el lugar, entre ellas un adolescente de 17 años, y otras tres fallecieron durante el traslado a un centro asistencial.

Tren de Aragua
Ynnaiker Figueroa, alias Masacre, fue capturado y judicializado por las autoridades competentes - crédito Fiscalía Colombia

Según la exposición hecha ante un juez de control de garantías, una fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales sostuvo que la identificación del sospechoso fue producto de varias labores de investigación sobre la estructura criminal.

“Se han desarrollado diferentes actividades investigativas que permitieron la identificación e individualización de diferentes integrantes de este grupo. Entre ellos, señor Yolser, se pudo establecer que presuntamente usted haría parte de este grupo, que es conocido con el alias de Masacre y que usted cumpliría el rol de sicario dentro de esta organización, haciendo parte de la misma desde el mes de julio del año 2023”.

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Alias Masacre, ciudadano venezolano, fue capturado en el barrio Libertad en un operativo conjunto del CTI, la Sijín de la Policía Nacional, el Ejército Nacional y la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional de Estados Unidos.

El señalado fue detenido en el barrio Libertad en un operativo del CTI, la Sijín, el Ejército y una agencia de Estados Unidos, y un juez le impuso medida de aseguramiento intramural - crédito Fiscalía

La Fiscalía le imputó homicidio agravado, concierto para delinquir agravado, y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. El procesado no aceptó los cargos y recibió medida de aseguramiento en establecimiento carcelario.

La Fiscalía ubicó al procesado en dos ataques con saldo múltiple de víctimas

La acusación conecta a Figueroa Mora con dos episodios concretos ocurridos en Ipiales. El primero corresponde al triple homicidio registrado el 7 de diciembre de 2023 en un parqueadero del barrio La Laguna, donde tres hombres fueron asesinados.

La funcionaria añadió que el hecho no se limitó a una sola víctima y que la inspección de urgencia permitió establecer la dimensión del ataque. “En los mismos hechos, al parecer, resultaron heridas varias personas que fueron trasladadas al Hospital Civil de Ipiales, por lo cual personal del CTI de turno de actos urgentes realiza inspección técnica de cadáver y es de anotar que posteriormente se pudo establecer que las personas transportadas al Hospital Civil fallecen”.

El expediente describe un ataque a tiros “sin mediar palabra” en Rumichaca

La investigación lo ubicó en un ataque a tiros en el sector Voladero del Puente Internacional, ocurrido el 27 de noviembre de 2024, que dejó dos muertos en el sitio y tres durante el traslado - crédito Fiscalía

El segundo bloque del caso se concentra en la masacre atribuida al procesado en el paso fronterizo de Rumichaca. La Fiscalía sostuvo que los hechos ocurrieron hacia las 10:20 p. m. del 27 de noviembre de 2024 y que la primera noticia llegó a la Policía Nacional por una llamada de la central de radio que alertó sobre personas asesinadas y heridas en la zona rural del puente.

En audiencia, la fiscal relató cómo fue presentada la escena a los investigadores que practicaron los actos urgentes. La imputación agregó un elemento de contexto sobre la mecánica del ataque y la forma en que actuaron los agresores.

Según la ciudadanía, estos ciudadanos se encontraban departiendo bebidas embriagantes, bailando, y llegaron dos personas en motocicleta sin más datos de color azul al lugar de los hechos, ubicándose a un costado de donde se encontraban departiendo, quienes de inmediato, sin mediar palabra, accionan su arma de fuego, arremetiendo contra la integridad física de cada una de las personas que se encontraban en el lugar de los hechos”, concluyó el ente acusador.

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