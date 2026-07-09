Colombia

Exesposa de Jhonny Rivera compartió imágenes con su nueva pareja y la reacción de Jenny López, actual esposa del cantante, sorprendió

La madre de Andy Rivera expresó su alegría en un homenaje público a su compañero, mientras el entorno de Jhonny Rivera respondió con gestos de respeto a los que se sumaron los internautas

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Luz Galeano, exesposa de Jhonny Rivera, comparte su felicidad junto a su pareja y recibe muestras de apoyo en redes - crédito @luzmerygaleano_ @jennylopez_oficial/ Instagram
Luz Galeano, exesposa de Jhonny Rivera, comparte su felicidad junto a su pareja y recibe muestras de apoyo en redes - crédito @luzmerygaleano_ @jennylopez_oficial/ Instagram

Luz Galeano, madre del cantante Andy Rivera y exesposa de Jhonny Rivera, compartió públicamente su felicidad al lado de su actual pareja, en un contexto marcado por la cordialidad y el respeto entre las familias.

El círculo familiar de los artistas de la música popular colombiana volvió a captar atención tras la reciente boda de Jhonny Rivera con Jenny López, celebrada en febrero en el corregimiento de Arabia, Risaralda.

En ese evento participaron cerca de 300 invitados, entre familiares y amigos, y una de las presencias más comentadas fue la de Luz Galeano, quien mantiene un vínculo respetuoso con el cantante, pese a los años transcurridos desde su separación.

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Andy Rivera y su mamá . Foto: Instagram @luzmerygaleano_
Andy Rivera y su mamá . Foto: Instagram @luzmerygaleano_

Recientemente, Luz Galeano publicó en su cuenta de Instagram una serie de fotografías en las que aparece junto a su pareja sentimental. En las imágenes, se observa a la pareja disfrutando de un entorno natural, mostrando gestos de complicidad y afecto.

El motivo de la publicación fue felicitar a su compañero por su cumpleaños, acompañando las fotos con un mensaje en el que expresó gratitud y alegría por compartir su vida con él. Galeano escribió palabras que reflejan su satisfacción personal: “Agradecida con la vida por permitirme estar a tu lado, caminar de tu mano y compartir contigo tantos momentos inolvidables. Hoy celebramos una vuelta más al sol de la persona que amo y me siento inmensamente feliz de poder vivir este día contigo. Que la vida te siga regalando salud, alegría y muchos sueños cumplidos. Feliz cumpleaños, amor de mi vida.”

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La reacción a este mensaje no se hizo esperar. Jenny López, actual esposa de Jhonny Rivera, dejó un comentario público felicitando al compañero de Galeano, lo que fue interpretado por los seguidores como una muestra de armonía entre ambas. López escribió: “Hermosos, feliz cumpleaños, Jorge!!!”. Este gesto fue recibido de manera positiva y resaltó la cordialidad que existe entre las familias, a pesar de los cambios en sus relaciones personales.

La reacción de Jenny López, actual esposa de Jhonny Rivera, fue interpretada como una muestra pública de armonía y respeto entre ambas - crédito @luzmerygaleano_/ Instagram
La reacción de Jenny López, actual esposa de Jhonny Rivera, fue interpretada como una muestra pública de armonía y respeto entre ambas - crédito @luzmerygaleano_/ Instagram

La actitud de Luz Galeano y la reacción de Jenny López han generado comentarios en redes sociales sobre la importancia del respeto y la convivencia pacífica en entornos familiares donde existen vínculos previos. La publicación de Galeano fue compartida y comentada por usuarios que destacaron el ambiente de madurez y apoyo mutuo.

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