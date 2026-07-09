Colombia

Karola Alcendra habría revelado su embarazo durante una dinámica en ‘reality’ en el que participa: “Él no sabe”

La exparticipante de ‘La casa de los famosos Colombia’ no le habría revelado la novedad a su pareja, Eidevín López, por lo que tiene planeada una sorpresa para dársela al influenciador

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La creadora de contenido sorprendió a más de uno sobre su estado de gestación - crédito @teamkarolaaa2/TikTok

Karola Alcendra, creadora de contenido cartagenera y exparticipante de La casa de los famosos Colombia, dijo dentro del reality en el que participa actualmente que está embarazada y que planea revelar la noticia en una videollamada a Eidevin López, su pareja.

“Quiero hacer un baby shower y llamarlo en videollamada y que se entere ahí”. La revelación de la noticia la hizo pública durante una conversación con algunos de sus compañeros, que circuló en redes en las últimas horas, incluyó una frase que elevó las dudas entre seguidores por el tiempo de gestación que mencionó.

“Estoy embarazada. No sabemos si es niño o niña y queremos hacer un baby shower lo más pronto posible porque ya tengo siete meses”, dijo. En ese mismo intercambio, también sostuvo que la persona a la que atribuyó el embarazo “no sabe, no le he dado la sorpresa todavía, en la cajita con la prueba y los zapaticos”.

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Karola se fue contra Alejandro, tras la expulsión de Eidevin - crédito @lacasadelosfamososcolombia1 / Instagram
Karola se fue contra Alejandro, tras la expulsión de Eidevin - crédito @lacasadelosfamososcolombia1 / Instagram

Durante la charla, uno de sus compañeros le preguntó por la reacción del presunto padre y le respondió que había hablado con él el día anterior sin que él mencionara nada: “Yo hablé con él ayer, no me dijo nada”. Karola insistió en que mantiene la noticia en reserva: “Eh, no, es que él no sabe”.

En paralelo a la difusión del clip, el también creador Eidevín habría reaccionado en sus historias de Instagram con mensajes vinculados a la paternidad, según se conoció tras el revuelo por las frases de Karola.

La publicación del actor nacido en Valledupar fue evidente; apareció en unas escaleras eléctricas con una niña que lo toma de su mano y con la palabra: “Ensayando”, con un emoji de carcajada.

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Karola
Eidevín López habría respondido a la confesión de Karola Alcendra - crédito @eidevinlopez1/IG

En el cierre de la conversación dentro del reality, Karola agregó comentarios sobre cómo planeaba manejar la situación: “También quería hacer eso. O ponerle varios papás para que tenga mucha manutención”. Luego, al hablar de cuántos “papás” podría tener, remató: “Siete”.

Sus seguidores no creen que la cartagenera esté embarazada y consideran que todo se trató de una broma, pues su cuerpo no muestra señales de un embarazo de siete meses. Otros consideran que se confundió y que quiso decir que tenía siete semanas, pero hasta el momento no ha habido más pronunciamientos al respecto.

Cómo empezó todo: dentro de ‘La casa de los famosos Colombia’

Karola Alcendra y Eidevin López se conocieron como participantes de La casa de los famosos Colombia 2026, el reality del Canal RCN. Al principio, su vínculo nació de una conexión natural dentro de los juegos y dinámicas del programa, sin ninguna connotación romántica aparente.

Mariana Zapata - La casa de los famosos Colombia
El creador de contenido se mostraba entusiasmado con su 'shippeo' junto a Mariana Zapata - crédito cortesía Canal RCN

Con el paso de las semanas, los televidentes comenzaron a notar una cercanía cada vez mayor entre ambos. Pero había una complicación: en ese momento, Eidevin intentaba construir un vínculo amoroso con otra participante, Mariana Zapata, lo que llevó a Karola a alejarse en varias ocasiones, aunque la conexión entre los dos seguía siendo evidente para el público.

Una vez eliminados del reality, ambos mostraron intención de seguir conociéndose fuera de las cámaras. Karola publicó en Instagram un video de su reencuentro con Eidevin que se viralizó rápidamente. Él respondió en redes con un mensaje corto: “Mi morenita”, lo que avivó aún más las especulaciones.

El episodio más reciente fue una serenata que Eidevin le envió a Karola por su cumpleaños, incluso estando ella en Estados Unidos y él en Colombia, un gesto que ella recibió con evidente emoción.

En una entrevista en el programa Buen Día, Colombia, Karola confirmó que aún no son pareja formalmente, pero que disfruta seguir conociéndolo porque es muy “caballero”. Sin embargo, con esta noticia, la pareja confirmaría su vínculo sentimental.

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