Protestas en el centro de Bogotá generan caos vehícular: Transmilenio tuvo que cerrar varias estaciones

Una protesta en el centro de Bogotá interrumpió la operación de TransMilenio en la troncal Caracas desde la mañana del jueves 9 de julio - crédito imagen Ilustrativa Infobae

Desde la mañana del jueves 9 de julio de 2026 la movilidad en el centro de Bogotá se ha visto afectada por una protesta que interrumpió la operación de Transmilenio en la troncal Caracas.

La manifestación, ubicada en la intersección de la avenida Caracas con la calle 22, obligó a suspender el servicio en dos estaciones fundamentales para los usuarios del transporte público.

La decisión de cerrar temporalmente las estaciones Calle 22 y Temporal Av. Jiménez fue tomada por la administración de TransMilenio, que implementó desvíos para los buses articulados. Miles de pasajeros tuvieron que modificar sus rutas habituales, generando retrasos e incomodidad en pleno centro de la capital.

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Bloqueo y desvíos en la troncal Caracas

Transmilenio comunicó que los servicios en dirección norte-sur fueron desviados por el interconector de la calle 26. Estos buses continuaron su recorrido por la troncal de la carrera Décima y retomaron la avenida Caracas a la altura de la calle 6.

La manifestación en la avenida Caracas con calle 22 obligó a suspender el servicio en estaciones clave del transporte público - crédito X

“Al momento se mantiene el bloqueo en el paso de la intersección de la Av. Caracas con Av. Jiménez. ❌Estás son las estaciones que no prestan servicio temporalmente: * Calle 22 * ⁠Temporal Av. Jiménez * ⁠Ricaurte (Calle 13) * ⁠De La Sábana * ⁠San Façon. 🔀Servicio CF19 desvía por la troncal NQS en los dos sentidos", señalo Transmilenio sobre la 1:17 p.m. del jueves.

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En sentido contrario, los vehículos que iban de sur a norte utilizaron la calle 6 y la carrera Décima antes de regresar a la troncal principal por el interconector de la calle 26.

Este operativo modificó la dinámica habitual del sistema, dificultando los desplazamientos de quienes dependían de las estaciones cerradas. Las autoridades recomendaron a los ciudadanos programar sus trayectos con mayor anticipación y considerar rutas alternativas para evitar contratiempos.

Las autoridades de movilidad y el personal de TransMilenio permanecen atentos a la evolución de la manifestación. Se informó que la operación habitual sobre la troncal Caracas se reanudará gradualmente una vez que finalicen los bloqueos y se restablezcan las condiciones de seguridad necesarias.

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Quienes tenían previsto movilizarse por el corredor de la avenida Caracas, especialmente en el centro, recibieron la recomendación de verificar el estado de las rutas antes de salir y consultar los canales oficiales de TransMilenio para obtener información actualizada sobre la reactivación del servicio.

El volcamiento de un camión cerró por horas la vía Bogotá-La Calera

El volcamiento de un camión en la vía Bogotá-La Calera obligó al cierre total del corredor en la mañana del jueves 9 de julio de 2026 y alteró la conexión entre la capital y el municipio hasta el mediodía, cuando la Secretaría de Movilidad informó que la circulación fue restablecida tras retirar el vehículo y levantar los cierres preventivos.

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La emergencia ocurrió en el kilómetro 4, cerca del restaurante Casa Brava, donde el vehículo de carga quedó atravesado sobre la carretera y bloqueó los dos carriles en ambos sentidos. La Secretaría de Movilidad confirmó horas después que concluyeron las maniobras y que agentes civiles, el Grupo Guía y unidades de Tránsito quedaron a cargo de agilizar el paso en todo el corredor.

Durante la atención del siniestro, las autoridades recomendaron evitar ese tramo y tomar como rutas alternas la autopista Norte y la carrera Séptima, dos corredores que comenzaron a recibir un mayor flujo vehicular por el cierre.

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También se implementaron desvíos y cierres preventivos en el ascenso por la avenida Circunvalar con calle 88 para reducir la congestión y orientar a quienes se dirigían hacia el oriente de la ciudad.

De acuerdo con el reporte oficial, organismos de emergencia y unidades de movilidad fueron desplegados en el lugar para coordinar la remoción del automotor y atender la contingencia. Hasta ese momento, las autoridades no habían informado sobre personas lesionadas ni habían precisado las causas del volcamiento.

En un video difundido por los canales de Tránsito, las autoridades explicaron que se estaba devolviendo a los vehículos a la altura del kilómetro 4,5. También señalaron que en sentido de descenso, a la altura del peaje, se aplicaba la misma medida para contener el represamiento.

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