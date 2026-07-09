Docente de Los Andes explicó por qué sería una “mala idea” legalizar el porte de armas en Colombia: la propuesta de De la Espriella que abre el debate

créditos Álvaro Tavera /Colprensa | Catalina Olaya / Colprensa | @stykpower/IG | Universidad de Los Andes / sitio web

La propuesta del presidente electo Abelardo de la Espriella de legalizar y flexibilizar el porte de armas de fuego en Colombia ha generado un intenso debate nacional.

Uno de los análisis más consultados en redes sociales fue el realizado por Michael Lee Weintraub, docente estadounidense de la Universidad de Los Andes en Bogotá, quien expuso a través de un hilo publicado en X los motivos por los que considera “una muy mala idea” avanzar en esa dirección.

La réplica del académico surgió como reacción a la entrevista que ofreció la mañana del jueves 9 de julio al programa radial 6 AM - W (Caracol Radio - W), el coronel Stick Amaral, comandante del Gaula Militar, y que durante su intervención defendió la flexibilización del porte legal de armas en Colombia.

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El alto oficial también agregó que esa revisión podría ayudar frente a la extorsión, un delito que, según explicó, hoy se expande con apoyo digital y además sufre subregistro en las denuncias.

Para respaldar su posición, el oficial afirmó que el porcentaje de delitos cometidos con armas legales “no supera el 1% a nivel nacional”.

A partir de esa cifra, dijo que los hechos delictivos se cometen con armamento ilegal y que quienes portan armas de manera regular pasan filtros legales y de antecedentes.

- crédito @miweintraub83/X

Amaral expresó esa postura al ser consultado de manera directa sobre si estaba de acuerdo con levantar algunas restricciones al porte de armas. Su respuesta fue: “Efectivamente, yo estoy de acuerdo en cierta medida”, y agregó: “Yo soy pro armas, me gusta el tema y espero que levanten tanta restricción para el porte legal de estas armas”.

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Weintraub comenzó su hilo recordando la premisa que suele sustentar la flexibilización: “La teoría es sencilla: si más ciudadanos están armados, los delincuentes se lo pensarán dos veces”.

Sin embargo, el académico advierte que “la evidencia apunta en la dirección contraria: flexibilizar el porte de armas aumenta los homicidios, la violencia con armas de fuego y los suicidios”.

El experto citó investigaciones realizadas en Estados Unidos, donde “las leyes que facilitan el porte aumentaron los homicidios entre 10% y 30%. Son efectos realmente gigantes”.

De acuerdo con la revisión que hizo Weintraub, cuando más personas portan armas, los conflictos tienen más probabilidades de escalar hasta el uso letal de la fuerza.

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No obstante, el docente también se refirió a las denominadas leyes de “legítima defensa” o “stand your ground («defender tu territorio»)”, que en varios estados de los EE. UU. permitieron a los ciudadanos usar armas de fuego si perciben una amenaza.

“La promesa era reducir el crimen. Pero la evidencia muestra que, en cambio, los homicidios aumentaron en ~8%”, explicó Weintraub, al recalcar que la experiencia internacional contradice los argumentos a favor de la flexibilización.

Otro aspecto clave abordado en el hilo es el impacto sobre los suicidios.

Weintraub alertó que muchas crisis emocionales son impulsivas y transitorias, y que “cuando una persona tiene acceso inmediato a un arma de fuego, aumenta la probabilidad de que ese momento termine en una muerte”.

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De acuerdo con la evidencia disponible, “restringir el acceso a armas reduce los suicidios entre 2% y 5%”, comentó el profesor universitario y director del Centro de Estudios sobre Seguridad y Drogas (CESED) en la Facultad de Economía de Los Andes.

El docente concluyó que “quienes proponen flexibilizar el porte de armas deberían demostrar que los beneficios superan los costos. Hasta ahora, la evidencia apunta en la dirección contraria: más homicidios, más suicidios y ninguna reducción consistente del crimen”.

Por eso, Weintraub invitó al presidente electo Abelardo de la Espriella a reconsiderar su propuesta, al soportar con sus palabras que la flexibilización sería “un error para Colombia”.

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El coronel del Gaula, Stick Amaral, planteó una apertura limitada y bajo control del Estado

Amaral no presentó esa idea como una apertura sin límites y repitió en varios momentos de la entrevista que cualquier cambio debería pasar por controles, normas y revisiones del Ministerio de Defensa.

El oficial señaló que no podía responder “definitivamente no” a la posibilidad de flexibilizar el porte.

Amaral también argumentó que “hay que abrir de pronto algunas opciones que coadyuven a la tranquilidad” de la población y sugirió que una revisión del esquema vigente “puede ser que nos pueda ayudar de manera positiva”.

Dicho planteamiento se expuso a la vez que describía la evolución de la extorsión, uno de los delitos con los que algunos grupos armados ilegales y bandas criminales que operan en el país obtienen parte de sus ingresos.

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Amaral aseguró que los grupos criminales “se apalancaron en la parte digital” para ampliar su alcance, reducir su exposición y mantener niveles de rentabilidad altos, un escenario que, a su juicio, refuerza la necesidad de que la población denuncie.