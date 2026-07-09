Shakira, Carlos Vives, Juanes y Fonseca hicieron las mejores canciones de la música latina en 2026, según Billboard: este es el listado completo de los colombianos

Shakira, Carlos Vives, Juanes y Fonseca: los colombianos destacados en las mejores canciones latinas de 2026 según Billboard - crédito VisualesIA Infobae

Billboard publicó el listado editorial de las mejores canciones latinas de 2026 hasta ahora, con una fuerte presencia de artistas colombianos que figuran en distintos puestos del ranking global.

De acuerdo con la revista estadounidense, Shakira, Carlos Vives, Juanes, Fonseca, Ryan Castro, Corridos del Rey y otros intérpretes nacionales han situado sus temas entre los 30 más influyentes del año, en una selección que combina impacto en las listas, viralidad y repercusión cultural.

Según reportó Billboard, el listado contempla lanzamientos de 2026 o canciones que hayan marcado tendencia durante la primera mitad del año. La selección reconoce tanto a figuras consagradas como a talentos emergentes de la escena colombiana.

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A continuación, el recorrido por los artistas y canciones de Colombia destacados, en orden ascendente según la posición que ocupan en la lista global de Billboard.

Luis Fonsi y Feid, ‘Cambiaré’ (puesto 25)

Luis Fonsi y Feid sorprendieron con ‘Cambiaré’, un sencillo que alcanzó el primer lugar en Latin Airplay y marcó un hito en la carrera de ambos artistas - crédito @feid/Instagram

La colaboración entre Luis Fonsi y el colombiano Feid aparece entre las sorpresas del año. Cambiaré fusiona salsa y pop, y alcanzó el primer lugar en la lista Latin Airplay de Billboard. Según la revista, “su sonido fresco y contagioso le dio a Fonsi su primer No. 1 en la lista Latin Airplay de Billboard”.

Emyl Rusev, Juliana y Juan Duque, ‘Así de rico’ (puesto 23)

El tema Así de rico, interpretado por Emyl Rusev, Juliana y Juan Duque, reúne a tres artistas colombianos para celebrar el orgullo y la identidad nacional. De acuerdo con Billboard, la canción fusiona pop latino y música urbana, principalmente reggaetón, y ganó popularidad durante la Copa Mundial de la FIFA 2026, en parte gracias a una coreografía viralizada por los seguidores del fútbol colombiano.

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Fonseca y Juanes, ‘Antes que el tiempo se vaya’ (puesto 16)

En el lugar dieciséis se encuentra la colaboración de Fonseca y Juanes. Para este tema, Fonseca invitó a Juanes a participar en un merengue, aunque el sencillo mantiene el sello de “tropipop” característico del compositor. Siendo una de las colaboraciones más destacadas entre colombianos de la primera mitad del año y que se encuentra en el álbum de Fonseca que lleva el mismo nombre del sencillo.

Fonseca y Juanes unieron fuerzas en ‘Antes que el tiempo se vaya’, tema en el que el merengue y el tropipop confluyen, destacando como una de las colaboraciones más relevantes del año - crédito Paola España Comunicaciones

Carlos Vives, ‘Te dedico’ (puesto 10)

El décimo lugar corresponde a Carlos Vives y su sencillo Te dedico, que encabeza el álbum El Último Disco Vol. 1. Según Billboard, la canción mezcla el vallenato que identifica a Vives con ritmos tropicales y elementos del pop contemporáneo. El tema logró el primer puesto tanto en Billboard Latin Airplay como en Tropical Airplay, y suma el liderazgo número 17 para Vives en el primer listado.

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Shakira y Burna Boy, ‘Dai Dai’ (puesto 5)

Shakira ocupa el quinto lugar en el ranking gracias a su colaboración con el nigeriano Burna Boy en Dai Dai, tema oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026. La canción, que llegó al número 1 en el Billboard Global Excl. U.S., fue descrita por Billboard como un mensaje de unidad con una letra multilingüe. El medio también destaca la dimensión filantrópica de la pieza, que destinará sus regalías al FIFA Global Citizen Education Fund.

Shakira y Burna Boy lograron el quinto puesto con ‘Dai Dai’, canción oficial de la Copa Mundial 2026, reconocida por su mensaje de unión y su aporte filantrópico - crédito ShakiraxBurnaBoy / Imagen suministrada

Corridos del Rey, ‘Ayer hablé con Dios remix’ (puesto 2)

El segundo puesto es para Corridos del Rey, artista colombiano emergente, junto al puertorriqueño Farruko. Ayer hablé con Dios remix se viralizó en redes sociales y plataformas digitales, acumulando más de 17 millones de visualizaciones en YouTube y cinco millones de videos en TikTok. Billboard describe el sencillo como una composición donde “los sueños brillan con igual fuerza mientras se desarrollan en una conversación sincera con Dios”.

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Aria Vega y Ryan Castro, ‘CHÉVERE (premium_remix)’ (puesto 1)

Aria Vega y Ryan Castro encabezaron el listado con ‘CHÉVERE (premium_remix)’, homenaje a la cultura caribeña y una de las canciones más reproducidas del año a nivel internacional - crédito Reuters/Caean Couto

En el primer lugar de la lista se ubica la colaboración entre Aria Vega y Ryan Castro. CHÉVERE (premium_remix) fue calificada por Billboard como “uno de los himnos más emblemáticos de 2026”. El tema, que fusiona afrobeats, dancehall y pop urbano, logró convertirse en una de las canciones más escuchadas del año, rindiendo homenaje a la cultura caribeña y potenciando el alcance internacional tanto de Vega como de Castro.