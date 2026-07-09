Capturaron en Bogotá a hombre señalado de acosar mujeres en el baño de un centro comercial

Las autoridades capitalinas informaron que un sujeto fue capturado después de que al menos tres ciudadanas lo señalaran por comportamiento inapropiado en instalaciones femeninas de un centro comercial - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La Policía Metropolitana de Bogotá reportó la captura de un hombre que fue señalado de acosar a varias mujeres dentro de los baños femeninos de un centro comercial ubicado en la localidad de Kennedy.

El hecho, ocurrido el martes 6 de julio, generó alerta entre clientes y personal del establecimiento. Las autoridades informaron que la detención se realizó tras la intervención de los guardias de seguridad y la denuncia de al menos tres mujeres.

Según la información oficial, el hombre habría ingresado a un baño de mujeres cerca de las 11:25 a. m. y fue sorprendido por varias usuarias. De acuerdo con los testimonios iniciales, se le acusa de realizar actos obscenos mientras observaba a quienes se encontraban en ese espacio. Las mujeres afectadas decidieron alertar de inmediato al personal de seguridad privada del centro comercial.

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Las autoridades informaron que la detención se realizó tras la intervención de los guardias de seguridad y la denuncia de al menos tres mujeres - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El personal de vigilancia actuó reteniendo al señalado hasta la llegada de uniformados de la Policía Metropolitana de Bogotá. Según el reporte policial, revelado por El Tiempo, la captura se llevó a cabo por el presunto delito de injurias por vías de hecho.

Fuentes oficiales precisaron que los hechos continúan bajo investigación y que la situación jurídica del capturado será determinada por las autoridades competentes. Mientras tanto, la Policía mantiene abiertas las indagaciones para establecer si existen otras posibles víctimas relacionadas con el caso. Las primeras declaraciones coinciden en que al menos tres mujeres denunciaron haber visto al hombre realizando estos actos dentro del baño.

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El episodio generó inquietud entre los visitantes del centro comercial y motivó la rápida intervención de los guardias y la Policía, quienes destacaron que la reacción de las mujeres permitió la detención inmediata del implicado. La figura penal aplicada no se relaciona con acoso sexual sino con injurias por vías de hecho, una herramienta legal que se utiliza para proceder en situaciones de flagrancia, como ocurrió en este caso.

La figura penal aplicada no se relaciona con acoso sexual sino con injurias por vías de hecho, una herramienta legal que se utiliza para proceder en situaciones de flagrancia, como ocurrió en este caso - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Las autoridades recomendaron a la ciudadanía reportar de inmediato cualquier comportamiento sospechoso en lugares públicos y recordaron la importancia de la colaboración entre usuarios y personal de seguridad para prevenir hechos similares. El proceso judicial sigue su curso y se espera que en los próximos días se conozca la decisión sobre la situación legal del capturado.

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¿Cómo denunciar caso de acoso sexual?

Las mujeres que sufren acoso sexual en Bogotá disponen de varias entidades oficiales para presentar denuncias y acceder a protección y acompañamiento. Según la información proporcionada por la Fiscalía General de la Nación, las denuncias pueden realizarse de manera presencial en cualquiera de sus sedes, así como a través del módulo de denuncia virtual disponible en el portal oficial (www.fiscalia.gov.co). Este servicio permite iniciar el proceso penal sin necesidad de desplazamiento y garantiza la confidencialidad de los datos suministrados.

Según la información proporcionada por la Fiscalía General de la Nación, las denuncias pueden realizarse de manera presencial en cualquiera de sus sedes, así como a través del módulo de denuncia virtual disponible en el portal oficial (www.fiscalia.gov.co) - crédito Colprensa

La Policía Metropolitana de Bogotá es otro canal clave. Cualquier estación o CAI recibe denuncias y activa protocolos de atención inmediata. Además, la línea 123 está habilitada las 24 horas para responder emergencias relacionadas con violencia sexual o acoso. La intervención policial incluye protección, orientación y remisión a las entidades judiciales competentes.

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La Secretaría Distrital de la Mujer brinda asesoría jurídica y acompañamiento psicológico gratuito a través de la Línea Púrpura (018000112137 y WhatsApp 3007551846). Las mujeres pueden acercarse, además, a las Casas de Igualdad de Oportunidades, ubicadas en distintas localidades de la ciudad, donde reciben orientación sobre sus derechos, rutas de denuncia y medidas de protección.

Las Comisarías de Familia funcionan en cada localidad y están habilitadas para recibir denuncias, emitir medidas de protección y ofrecer atención integral a las víctimas. En el caso de menores o hechos ocurridos en entornos escolares, la Secretaría de Educación de Bogotá activa la Ruta de Atención Integral, conforme a la Ley 1620 de 2013. Los colegios públicos y privados deben reportar los casos al Sistema de Alertas, asegurando el seguimiento y respaldo a las víctimas.

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Estos canales oficiales, respaldados por normativas nacionales y distritales, buscan garantizar que toda mujer en Bogotá tenga acceso a la justicia, protección y acompañamiento durante el proceso de denuncia.