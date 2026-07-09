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España vs. Bélgica: hora y dónde ver en Colombia los cuartos del final del Mundial 2026

Las ocho mejores selecciones del mundo comenzarán a medir sus condiciones de favoritos a llevarse el trofeo en el Metlife Stadium

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-crédito Matthew Childs-Blake Dahlin/REUTERS
La intensidad en el ataque de Jeremy Doku y de Lamine Yamal será el centro de atención para los amantes del fútbol en el Bélgica vs. España-crédito Matthew Childs-Blake Dahlin/REUTERS

Se abre el telón de los cuartos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, y uno de los duelos estelares de esta instancia se jugará en el estadio SoFi.

El equipo español, con Lamine Yamal como líder de la nueva generación de la “Roja”, buscará acceder a las semifinales tras 16 años de ausencia, mientras que el técnico francés Rudi García quiere plantear una táctica que permita alargar el último baile de figuras como Kevin De Bruyne, Thibaut Courtois y Romelu Lukaku.

-crédito IMAGN IMAGES via Reuters Jessie Alcheh
El duelo de estilos de juego definirá uno de los cupos a las semifinales del Mundial 2026-crédito IMAGN IMAGES via Reuters Jessie Alcheh-Lee Smith

El partido se jugará el 10 de julio de 2026, a partir de las 2:00 p. m. (hora de Colombia), en el estadio de Los Ángeles, California, y se podrá ver en exclusiva a través de las pantallas de Dsports (610-1610), DGO, Paramount Plus, Amazon Prime Video, DAZN, Directv 4K, Win + Fútbol, Win Sports y Win Play.

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El juez central del encuentro será el inglés Michael Oliver.

Cómo vienen ambos equipos al encuentro

España

Lamine Yamal después de perder una opción de gol ante Diogo Costa en el Portugal vs. España-crédito Hannah Mckay/REUTERS
Lamine Yamal después de perder una opción de gol ante Diogo Costa en el Portugal vs. España-crédito Hannah Mckay/REUTERS

El equipo dirigido por Luis de la Fuente venció de forma agónica por 1-0 a Portugal, en el estadio de Texas, el 6 de julio de 2026.

Tras un encuentro disputado, en el cual la “Roja” tuvo las mejores opciones ante el cuadro luso, el gol del volante Mikel Merino al 90+1, permitió que avanzaran a una fase de semifinales de la Copa del Mundo después de 16 años (durante el título que consiguieron ante Sudáfrica).

A continuación, así viene España en sus últimos cinco partidos:

  • 6 de julio de 2026 - Mundial de la FIFA Norteamérica: Portugal 0-1 España
  • 2 de julio de 2026 - Mundial de la FIFA Norteamérica: España 3- 0 Austria
  • 26 de junio de 2026 - Mundial de la FIFA Norteamérica: Uruguay 0-1 España
  • 21 de junio de 2026 - Mundial de la FIFA Norteamérica: España 4-0 Arabia Saudita
  • 15 de junio de 2026 - Mundial de la FIFA Norteamérica: España 0-0 Cabo Verde
El gol agónico de Mikel Merino permitió a la Roja soñar con su segunda estrella, de cara a este partido de cuartos de final ante Bélgica en el Mundial 2026-crédito TyC Sports

Bélgica

Malik Tillman siendo marcado por Youri Tielemans y Charles De Ketelaere-crédito Albert Gea/REUTERS
Malik Tillman siendo marcado por Youri Tielemans y Charles De Ketelaere-crédito Albert Gea/REUTERS

La selección de Bélgica viene con confianza tras anotar 12 goles en los últimos tres partidos mundialistas.

En su más reciente presentación, el 6 de julio de 2026, eliminó a la anfitriona Estados Unidos tras golearla por 4-1 en el estadio de Seattle.

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El primer gol del cuadro dirigido por Rudi García llegó por medio de Charles de Ketelaere al minuto 9, y pese a que Malik Tillman empató las acciones para los norteamericanos al 31, el delantero del Atalanta de Italia se volvió a reportar con gol al minuto 33 de partido.

Para la segunda parte, el error en la salida del arquero del New York City de la MLS de Estados Unidos Matt Freese condenó los sueños del equipo dirigido por Mauricio Pochettino, tras una mala salida y perder la pelota que le permitió al volante Hans Vanaken colocar el 3-1 al minuto 57.

Con el control de juego, y la victoria asegurada, el delantero Romelu Lukaku selló la goleada a favor de los belgas al 90+3 de partido.

A continuación, así viene Bélgica en sus últimas cinco presentaciones:

  • 6 de julio de 2026 - Mundial de la FIFA de Norteamérica: Estados Unidos 1-4 Bélgica
  • 1 de julio de 2026 - Mundial de la FIFA de Norteamérica: Bélgica 3-2 Senegal
  • 26 de junio de 2026 - Mundial de la FIFA de Norteamérica: Nueva Zelanda 1-5 Bélgica
  • 21 de junio de 2026 - Mundial de la FIFA de Norteamérica: Bélgica 0-0 Irán
  • 15 de junio de 2026 - Mundial de la FIFA de Norteamérica: Bélgica 1-1 Egipto
La goleada de Bélgica le permite soñar a los dirigidos por Rudi García con las semifinales del Mundial 2026-crédito TyC Sports

En lo que se refiere al último partido que jugaron, hay que ir al 1 de septiembre de 2016, cuando la selección dirigida por Julen Lopetegui derrotó por 2-0 en el estadio King Badouino de Bruselas a los “Diablos Rojos” (apodo de Bélgica).

El doblete del delantero David Silva al 34, y al 62 de tiro penal fueron suficientes para que los ibéricos se llevaran el triunfo.

A continuación, así vienen en sus últimos cinco partidos:

  • 1 de septiembre de 2016 - Amistosos internacionales: Bélgica 0-2 España
  • 5 de septiembre de 2009 - Eliminatorias UEFA: España 5-0 Bélgica
  • 15 de octubre de 2008 - Eliminatorias UEFA: Bélgica 1-2 España
  • 8 de octubre de 2005 - Eliminatorias UEFA: Bélgica 0-2 España
  • 9 de octubre de 2004 - Eliminatorias UEFA: España 2-0 Bélgica

Así va el cuadro del Mundial 2026

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