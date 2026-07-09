Colombia

Hombre mató a su hermano y lo escondió en un contenedor de basura en Fusagasugá: fue capturado por la Fiscalía

La investigación conjunta con la Fiscalía permitió identificar al sospechoso en 16 horas tras el crimen del 7 de julio, luego de revisar cámaras, recopilar testimonios y reunir evidencias para una orden judicial

Guardar
Google icon
La captura en Fusagasugá permitió identificar en 16 horas al hombre señalado de asesinar a su hermano - crédito Fiscalía
La captura en Fusagasugá permitió identificar en 16 horas al hombre señalado de asesinar a su hermano - crédito Fiscalía

La captura de un hombre señalado de asesinar a su hermano y ocultar el cuerpo en un contenedor de basura en Fusagasugá, Cundinamarca, ha generado conmoción en la comunidad local.

Las autoridades lograron identificar al presunto responsable en un lapso de apenas 16 horas tras el crimen, gracias a una investigación conjunta de la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación.

En una contundente reacción investigativa, la Policía Nacional, a través de la Unidad Básica de Investigación Criminal, en coordinación con la Seccional de Inteligencia Policial y el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de Cundinamarca de la Fiscalía General de la Nación, capturó mediante orden judicial a un hombre de 45 años, señalado como presunto responsable del homicidio de su propio hermano”, señaló el ente acusador.

PUBLICIDAD

El caso se remonta al martes 7 de julio, cuando los dos hermanos compartían vivienda en la comuna Norte de Fusagasugá. Según los investigadores, el homicidio ocurrió dentro del inmueble y, posteriormente, el presunto agresor habría intentado deshacerse del cuerpo. La víctima fue introducida en bolsas plásticas azules y abandonada en un contenedor de residuos, en un aparente intento por ocultar el delito y dificultar las pesquisas.

La Fiscalía lo llevó ante control de garantías por homicidio agravado y alteración de evidencia física, y tras evaluar los soportes del caso se ordenó su reclusión mientras avanza el proceso penal - crédito Policía Nacional

En respuesta a la alerta, los agentes analizaron grabaciones de cámaras de seguridad, recolectaron testimonios y reunieron pruebas materiales que permitieron solicitar una orden de captura y realizar un allanamiento en la residencia de los hermanos.

PUBLICIDAD

De acuerdo con la investigación, el hoy capturado habría cometido el homicidio al interior de su vivienda y, posteriormente, ocultó el cuerpo en bolsas plásticas de color azul para luego abandonarlo en un contenedor de residuos. Gracias al análisis de cámaras de seguridad y al trabajo articulado con la Fiscalía General de la Nación, fue posible establecer su identidad y obtener la orden de captura”, señaló la Fiscalía.

Avances judiciales y hallazgos en la escena

Durante la inspección, los peritos judiciales emplearon reactivos especializados para detectar rastros de fluidos biológicos que, aparentemente, habían sido limpiados con la intención de eliminar evidencias. Además, encontraron una varilla y un arma cortopunzante, objetos que la investigación vincula con el homicidio.

Las autoridades determinaron que el capturado habría intentado alterar la escena del crimen y destruir pruebas clave, lo que puso a prueba la capacidad de los investigadores para reconstruir los hechos y fortalecer el proceso penal.

En un procedimiento expedito, la Fiscalía General de la Nación presentó al sospechoso ante un juez de control de garantías, imputándole los delitos de homicidio agravado en concurso con alteración de evidencia física.

Luego de analizar los elementos aportados, el juez dispuso la medida de aseguramiento intramural, por lo que el procesado permanecerá privado de la libertad durante la investigación.

“Las labores de policía judicial permitieron establecer que el capturado habría intentado destruir y alterar los elementos materiales probatorios que lo vinculaban con los hechos; sin embargo, el trabajo técnico y científico permitió recolectar evidencia fundamental para fortalecer el proceso investigativo”, señaló el ente acusador.

Rol de la comunidad y llamado de las autoridades

La Policía Nacional destacó que la colaboración ciudadana resultó fundamental para esclarecer el caso. Las denuncias y la información suministrada por residentes de la zona permitieron a los investigadores avanzar con rapidez y precisión en la identificación del responsable y la recolección de pruebas.

Las autoridades reiteraron su llamado a la población para que continúe denunciando hechos que afecten la seguridad y la convivencia, recordando que la participación activa de la comunidad es esencial para prevenir y resolver delitos de esta naturaleza.

La Policía Nacional agradece a la comunidad de Fusagasugá por la oportuna información suministrada, la cual fue fundamental para el esclarecimiento de este hecho. De igual manera, invita a la ciudadanía a denunciar cualquier hecho que afecte la seguridad y la convivencia ciudadana a través de la línea de emergencia 123″, señaló la Policía Nacional.

Temas Relacionados

Homicidio FusagasugáHombre mató a su hermanoFiscalía General de la NaciónFusagasugáColombia-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Gobierno Petro puso en duda que a partir de agosto de 2026 los trabajadores puedan cotizar pensión por horas: hay choque con De la Espriella

Mientras el nuevo Gobierno evalúa caminos regulatorios para microempresas e independientes, el actual ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, advirtió riesgos sociales y económicos

Gobierno Petro puso en duda que a partir de agosto de 2026 los trabajadores puedan cotizar pensión por horas: hay choque con De la Espriella

Daniel Quintero perdió tutela que presentó contra Andrés ‘Gury’ Rodríguez por haberlo llamado “rata”: “Yo sigo ganando”

El superintendente Nacional de Salud alegó la vulneración de sus derechos fundamentales a la dignidad humana, a la intimidad, al buen nombre y a la libertad de expresión en condiciones de igualdad

Daniel Quintero perdió tutela que presentó contra Andrés ‘Gury’ Rodríguez por haberlo llamado “rata”: “Yo sigo ganando”

Sinuano Día resultados de hoy jueves 9 de julio: ganadores del último sorteo

Como todos los días, esta tradicional lotería colombiana dio a conocer la combinación ganadora del primer sorteo del día

Sinuano Día resultados de hoy jueves 9 de julio: ganadores del último sorteo

Ministro Edwin Palma calificó de “irresponsable” la suspensión del empalme del sector energético en pleno fenómeno de El Niño

El jefe de la cartera de Minas afirmó que el Gobierno saliente deja estructuradas más de 50 medidas para preservar la confiabilidad del sistema eléctrico, garantizar el abastecimiento de gas y mantener la seguridad energética

Ministro Edwin Palma calificó de “irresponsable” la suspensión del empalme del sector energético en pleno fenómeno de El Niño

Docente de Los Andes explicó por qué sería una “mala idea” legalizar el porte de armas en Colombia: la propuesta de De la Espriella que abre el debate

El profesor estadounidense Michael Lee Weintraub, director del Centro de Estudios sobre Seguridad y Drogas (CESED) de la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes, replicó las declaraciones del coronel Stick Amaral, comandante del Gaula Militar, que se mostró partidario de flexibilizar la medida

Docente de Los Andes explicó por qué sería una “mala idea” legalizar el porte de armas en Colombia: la propuesta de De la Espriella que abre el debate
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Retén ilegal en la vía Inzá-La Plata terminó con el robo de una camioneta de la UNP: investigan si el ELN estuvo detrás del asalto

Retén ilegal en la vía Inzá-La Plata terminó con el robo de una camioneta de la UNP: investigan si el ELN estuvo detrás del asalto

Abelardo de la Espriella les envió ultimatum a cabecillas del ELN y las disidencias de las Farc: “Tienen un mes para entregarse”

Cauca suma once masacres en 2026 y concentra el mayor número de casos en el país

El Ejército Nacional destruyó el mayor depósito ilegal de explosivos hallado en 2026 en Tumaco

Tribunal le dio plazo de 30 días al Gobierno Petro para frenar la ola de violencia en Briceño, Antioquia, donde fue asesinado el periodista Mateo Pérez

ENTRETENIMIENTO

Shakira, Carlos Vives, Juanes y Fonseca hicieron las mejores canciones de la música latina en 2026, según Billboard: este es el listado completo de los colombianos

Shakira, Carlos Vives, Juanes y Fonseca hicieron las mejores canciones de la música latina en 2026, según Billboard: este es el listado completo de los colombianos

Yaya Muñoz sorprendió al revelar que el jugador de la selección Colombia que le parece más atractivo está casado: “El nuevo Richard Ríos”

Karola Alcendra habría revelado que está en embarazo durante una dinámica en el ‘reality’ en el que participa: “Él no sabe”

Exesposa de Jhonny Rivera compartió imágenes con su nueva pareja: sorpresa por la reacción de Jenny López, actual esposa del cantante

Ellos son los Ghetto Kids de Uganda, los niños que bailarán con Shakira en la final del Mundial FIFA 2026

Deportes

Entrenador de Independiente Santa Fe está en la baraja de posibles técnicos para Uruguay: “Me siento capaz de dirigir la selección”

Entrenador de Independiente Santa Fe está en la baraja de posibles técnicos para Uruguay: “Me siento capaz de dirigir la selección”

Prensa brasileña destacó el buen momento de Jhon Arias tras el Mundial 2026 con la selección Colombia: “Un valor aumentado”

España vs. Bélgica: hora y dónde ver en Colombia los cuartos del final del Mundial 2026

EN VIVO - Mercado de fichajes en la Liga BetPlay II-2026: Atlético Nacional confirmó la salida de cinco jugadores

Atlético Nacional anunció la salida masiva de varias de sus figuras de la Liga BetPlay 2026