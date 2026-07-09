Hombre mató a su hermano y lo escondió en un contenedor de basura en Fusagasugá: fue capturado por la Fiscalía

La captura en Fusagasugá permitió identificar en 16 horas al hombre señalado de asesinar a su hermano - crédito Fiscalía

La captura de un hombre señalado de asesinar a su hermano y ocultar el cuerpo en un contenedor de basura en Fusagasugá, Cundinamarca, ha generado conmoción en la comunidad local.

Las autoridades lograron identificar al presunto responsable en un lapso de apenas 16 horas tras el crimen, gracias a una investigación conjunta de la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación.

“En una contundente reacción investigativa, la Policía Nacional, a través de la Unidad Básica de Investigación Criminal, en coordinación con la Seccional de Inteligencia Policial y el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de Cundinamarca de la Fiscalía General de la Nación, capturó mediante orden judicial a un hombre de 45 años, señalado como presunto responsable del homicidio de su propio hermano”, señaló el ente acusador.

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El caso se remonta al martes 7 de julio, cuando los dos hermanos compartían vivienda en la comuna Norte de Fusagasugá. Según los investigadores, el homicidio ocurrió dentro del inmueble y, posteriormente, el presunto agresor habría intentado deshacerse del cuerpo. La víctima fue introducida en bolsas plásticas azules y abandonada en un contenedor de residuos, en un aparente intento por ocultar el delito y dificultar las pesquisas.

La Fiscalía lo llevó ante control de garantías por homicidio agravado y alteración de evidencia física, y tras evaluar los soportes del caso se ordenó su reclusión mientras avanza el proceso penal - crédito Policía Nacional

En respuesta a la alerta, los agentes analizaron grabaciones de cámaras de seguridad, recolectaron testimonios y reunieron pruebas materiales que permitieron solicitar una orden de captura y realizar un allanamiento en la residencia de los hermanos.

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“De acuerdo con la investigación, el hoy capturado habría cometido el homicidio al interior de su vivienda y, posteriormente, ocultó el cuerpo en bolsas plásticas de color azul para luego abandonarlo en un contenedor de residuos. Gracias al análisis de cámaras de seguridad y al trabajo articulado con la Fiscalía General de la Nación, fue posible establecer su identidad y obtener la orden de captura”, señaló la Fiscalía.

Avances judiciales y hallazgos en la escena

Durante la inspección, los peritos judiciales emplearon reactivos especializados para detectar rastros de fluidos biológicos que, aparentemente, habían sido limpiados con la intención de eliminar evidencias. Además, encontraron una varilla y un arma cortopunzante, objetos que la investigación vincula con el homicidio.

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Las autoridades determinaron que el capturado habría intentado alterar la escena del crimen y destruir pruebas clave, lo que puso a prueba la capacidad de los investigadores para reconstruir los hechos y fortalecer el proceso penal.

En un procedimiento expedito, la Fiscalía General de la Nación presentó al sospechoso ante un juez de control de garantías, imputándole los delitos de homicidio agravado en concurso con alteración de evidencia física.

Luego de analizar los elementos aportados, el juez dispuso la medida de aseguramiento intramural, por lo que el procesado permanecerá privado de la libertad durante la investigación.

“Las labores de policía judicial permitieron establecer que el capturado habría intentado destruir y alterar los elementos materiales probatorios que lo vinculaban con los hechos; sin embargo, el trabajo técnico y científico permitió recolectar evidencia fundamental para fortalecer el proceso investigativo”, señaló el ente acusador.

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Rol de la comunidad y llamado de las autoridades

La Policía Nacional destacó que la colaboración ciudadana resultó fundamental para esclarecer el caso. Las denuncias y la información suministrada por residentes de la zona permitieron a los investigadores avanzar con rapidez y precisión en la identificación del responsable y la recolección de pruebas.

Las autoridades reiteraron su llamado a la población para que continúe denunciando hechos que afecten la seguridad y la convivencia, recordando que la participación activa de la comunidad es esencial para prevenir y resolver delitos de esta naturaleza.

“La Policía Nacional agradece a la comunidad de Fusagasugá por la oportuna información suministrada, la cual fue fundamental para el esclarecimiento de este hecho. De igual manera, invita a la ciudadanía a denunciar cualquier hecho que afecte la seguridad y la convivencia ciudadana a través de la línea de emergencia 123″, señaló la Policía Nacional.

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