Renunció el embajador de Colombia en Francia Alfonso Prada: esto dice en la carta

Alfonso Prada señaló que su salida tendrá efecto desde el 6 de agosto de 2026 - crédito Nathalia Angarita/Reuters

En la tarde del jueves 9 de julio de 2026 se conoció que Alfonso Prada, embajador de Colombia en Francia, presentó su carta de renuncia al cargo diplomático, que fue dirigida al presidente Gustavo Petro y a la canciller Rosa Yolanda Villavicencio.

En el documento, revelado por Cambio, el representante colombiano en París señaló que su salida empezará a surtir efecto desde el 6 de agosto de 2026, pero no especificó las razones del abandono del cargo.

No obstante, Prada agradeció al jefe de Estado por la designación para representar a Colombia ante la República de Francia y con concurrencia ante el Principado de Mónaco.

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“En primer lugar, quiero agradecerle la confianza que me brindó al designarme para ejercer el cargo de Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de Colombia ante la República de Francia, con concurrencia ante el Principado de Mónaco”, señaló el diplomático en la misiva revelada por el citado medio de comunicación.

Alfonso Prada venía desempeñándose como embajador desde julio de 2023 - crédito Sergio Acero/Colprensa

También señaló que el trabajo realizado con el equipo de la embajada y del consulado en territorio francés quedará reflejado en un informe que enviará al Ministerio de Relaciones Exteriores.

“Durante este periodo desarrollé, junto con el equipo de la Embajada, las funciones constitucionales, legales y reglamentarias propias del cargo, las cuales se encuentran consignadas en el informe de gestión que hemos preparado y que será radicado oportunamente ante el Ministerio de Relaciones Exteriores”, comentó.

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La salida de Prada quedaría a un día del cambio de gobierno previsto para el 7 de agosto y dejaría en manos de la Cancillería entrante la definición de quién asumirá la representación diplomática de Colombia en Francia.

Prada venía desempeñándose como embajador en París desde julio de 2023, tras su paso por el Ministerio del Interior en el primer año de mandato de Gustavo Petro.

Laura Sarabia presentó su renuncia como embajadora en Reino Unido - crédito Colprensa

Laura Sarabia también presentó su renuncia

Alfonso Prada no es el único diplomático colombiano que ha presentado su abandono del cargo al actual Ejecutivo. Previamente, la embajadora de Colombia en Reino Unido, Laura Sarabia, también había presentado su renuncia irrevocable del cargo.

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En una carta dirigida al presidente Gustavo Petro, indicó que su salida obedecía a la llegada del nuevo mandatario para el período 2026-2030, por lo que permanecerá en funciones hasta la posesión presidencial de Abelardo de la Espriella, que se efectuará el 7 de agosto.

“Estimado Presidente: Por medio de la presente, me permito presentar de manera formal mi renuncia al cargo de Embajadora de Colombia en el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, con efecto a partir del 7 de agosto de 2026, conforme al cambio de gobierno”, escribió Sarabia. En la misma carta agradeció la posibilidad de representar al país en el exterior.

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Laura Sarabia agradeció al Gobierno nacional por su nombramiento diplomático y reveló la fecha en la que dejará el cargo - crédito X

La salida de la exfuncionaria se produce después de semanas de desacuerdos con el Ejecutivo y de un cruce público por sus declaraciones sobre la jornada electoral. En ese mensaje, la embajadora pidió respeto por los resultados en medio de las denuncias de fraude formuladas por el presidente Gustavo Petro.

Ante esta situación, Andrés Hernández, jefe de comunicaciones de la Presidencia, le recordó a Sarabia que la Directiva Presidencial No. 3 de 2026 obliga a los funcionarios del Gobierno a solicitar autorización antes de hacer declaraciones públicas.

“Embajadora Laura Sarabia, lastimosamente debo recordarle la Directiva Presidencial No. 3 de 2026; le pido, por favor, que sus comunicaciones y declaraciones sean manejadas de forma interna y no generando algún tipo de controversia y más en el marco electoral; sus pronunciamientos deben contar con la plena autorización de la Cancillería. Importante acatar la referida directiva. Gracias”, afirmó en su cuenta de X.

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- crédito @laurisarabia/X

En su momento, la encargada consular en Reino Unido defendió que la diferencia política no podía afectar el reconocimiento del resultado.

“Las elecciones pueden dividir preferencias, pero el respeto a sus resultados debe unirnos. La democracia no le pertenece a una orilla política, nos pertenece a todos los colombianos”, dijo en un filme divulgado horas después del cierre de las urnas.

Se espera que en el transcurso del último mes de periodo presidencial de Gustavo Petro, otros funcionarios también expresen su salida de sus cargos diplomáticos, antes de la posesión presidencial de Abelardo de la Espriella.