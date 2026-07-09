Colombia

Embajador de Petro en Brasil Alfredo Saade arremetió contra el canciller designado por Abelardo de la Espriella: “Habla sin conocimiento”

Omar Bula Escobar anunció la revisión inmediata de los acuerdos con Portugal en la expedición de los pasaportes, mientras el embajador en Brasil defendió la integridad del proceso diplomático

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Revisión de pactos con Portugal enfrenta a Omar Bula Escobar y Pastor Saade por transparencia y calidad - crédito @alfredosaadev/X - @omarbula/X
Revisión de pactos con Portugal enfrenta a Omar Bula Escobar y Pastor Saade por transparencia y calidad - crédito @alfredosaadev/X - @omarbula/X

El canciller designado por el nuevo gobierno, Omar Bula Escobar, anunció que la revisión de los acuerdos entre Colombia y Portugal será una prioridad inmediata, tras conocerse su próxima llegada al Ministerio de Relaciones Exteriores.

La declaración se produjo en una entrevista con Noticias Caracol, donde Bula Escobar sostuvo que el proceso llevado a cabo en la Cancillería en la expedición de pasaportes careció de la transparencia necesaria.

“Mi nombramiento salió ayer, pero ya estamos trabajando desde hace más de dos semanas en revisar lo que aconteció en términos de los acuerdos con Portugal”, afirmó el funcionario.

Según Bula Escobar, existen problemas de calidad en esos convenios y enfatizó: “Eso hoy en día no es excusable. El criterio va a ser el de transparencia. Yo no creo que el proceso que se ha dado hasta ahora en términos de Cancillería en los últimos cuatro años ha sido transparente”.

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Bula Escobar expresó que durante más de dos décadas no hubo cuestionamientos sobre estos acuerdos, aunque recientemente surgieron inquietudes públicas. “Fue ahora que este fenómeno surgió”, explicó el diplomático. Además, sostuvo que su administración establecerá como criterio esencial la transparencia para abordar esta problemática.

Omar Bula Escobar asumirá la Cancillería con plan de transformación y visión global - crédito Prensa Abelardo de la Espriella
Omar Bula Escobar asumirá la Cancillería con plan de transformación y visión global - crédito Prensa Abelardo de la Espriella

Estas declaraciones generaron inmediata reacción desde la actual representación diplomática en el exterior. Pastor Alfredo Saade, embajador de Colombia en Brasil y exjefe de despacho de Gustavo Petro, respondió a las afirmaciones de Bula Escobar señalando que el canciller designado “habla sin conocimiento de causa sobre un proceso que fue totalmente transparente edificado sobre fundamentos inamovibles de rectitud, calidad, honestidad y blindado para evitar coimas”.

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Saade defendió la gestión efectuada durante al actual administración y expresó: “Me alegra que esté dispuesto a revisar el proceso dirigido por el presidente @petrogustavo para que le diga al país lo bien que fue llevado”.

El embajador enfatizó que “cumplimos con los estándares internacionales de calidad y seguridad”. Además, remarcó que el trabajo diplomático permitió “devolver a los colombianos la dignidad de ser dueños de los datos que estaban en manos de extranjeros”. De esta manera, Saade defendió la integridad y la solidez de los procedimientos adoptados bajo la administración anterior.

El proceso de revisión de los acuerdos entre la Imprenta Nacional y la Casa de la Moneda de Portugal para la expedición de pasaportes se presenta como uno de los primeros desafíos del nuevo equipo diplomático. Bula Escobar insistió en la necesidad de que la ciudadanía reciba información transparente acerca de los pasos adoptados en el Ministerio de Relaciones Exteriores.

Omar Bula Escobar priorizó auditoría de tratados con Portugal, embajador en Brasil defendió gestión anterior - crédito @alfredosaadev/X
Omar Bula Escobar priorizó auditoría de tratados con Portugal, embajador en Brasil defendió gestión anterior - crédito @alfredosaadev/X

Omar Bula Escobar denunció fallas graves en el nuevo modelo de pasaportes: “Es un desastre”

El ministro designado de Relaciones Exteriores, Omar Bula Escobar, criticó con firmeza el nuevo modelo de pasaportes implementado bajo la administración de Gustavo Petro.

Durante su intervención en El Debate de Semana, Bula Escobar calificó la situación reciente como “un desastre” y denunció irregularidades en la calidad de los documentos emitidos a través de la Imprenta Nacional de Colombia.

El funcionario, designado por el presidente electo Abelardo de la Espriella, describió el panorama con preocupación: “Esto es un desastre lo que pasó en los últimos tiempos. Estamos averiguando, hay un equipo dedicado específicamente a eso”, expresó. Subrayó que, por varias décadas, la calidad de los pasaportes colombianos no había sido objeto de cuestionamientos internacionales, y rememoró: “Fueron muchas décadas en las que estuvieron a la par con el porte de nuestro servicio exterior, un servicio para las personas, para los colombianos”.

Omar Bula Escobar criticó sistema de pasaportes heredado y advirtió solución prolongada para restablecer la confianza - crédito Presidencia de la República de Colombia
Omar Bula Escobar criticó sistema de pasaportes heredado y advirtió solución prolongada para restablecer la confianza - crédito Presidencia de la República de Colombia

Bula Escobar adelantó que examinará en detalle el acuerdo heredado por el gobierno anterior respecto al sistema de emisión.

“Tenemos que ver ese acuerdo más de cerca; no se saben muchos detalles sobre ese acuerdo. Hay que analizarlo”, enfatizó. Además, señaló que el proceso ha carecido de transparencia y que incluso, contando con un equipo dedicado, aún no dispone de toda la información necesaria. “Además de que dañaron el sistema, ha sido muy poco transparente”, afirmó.

El canciller designado estimó que la solución para estabilizar el sistema podría tardar hasta nueve meses.

“La estabilización no será de un día para otro. El daño que se le ha hecho a esa identidad nuestra en el exterior… Eso hay que solucionarlo y va a ser una prioridad”, concluyó Bula Escobar, reiterando el compromiso de su gestión para restablecer la confianza en el documento.

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